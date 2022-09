Notfallrucksack kaufen: Die besten befüllten Fluchtrucksäcke für kleine & große Haushalte

Von: Nina Dudek

Teilen

Die Bundesregierung empfiehlt Bürgern, immer für den Ernstfall gerüstet zu sein. Feuer, Evakuierung, Hochwasser – es gibt viele Gründe einen fertig gefüllten Survivalrucksack griffbereit zu haben.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Gehören auch Sie zu den Menschen, die die Nachrichten und politischen Entwicklungen derzeit mit Sorge beobachten? Das geht vielen Deutschen so und man macht sich langsam Gedanken wie es weitergeht und sorgen für den Katastrophenfall vor.

Die Empfehlungen des Bundesministeriums sind dieser Tage aktueller denn je. Denn das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) empfiehlt generell für Notfälle immer einen fertig gepackten Notfallrucksack griffbereit zu haben. Ob Feuer, Evakuierung wegen leckenden Gasleitungen oder schnell steigende Hochwasser: Ein Notfall kann jeden zu jederzeit treffen. Dann zählt jede Sekunde und ein fertig gepackter Notfallrucksack mit dem Nötigsten für bis zu drei Tage kann hier den Unterschied machen zwischen hilflos und planvoll.

Im Grunde eignet sich natürlich jeder größere Rucksack dafür, ihn mit den passenden Inhalten für eine Notversorgung zu packen. Dennoch sollten Sie bedenken, dass sämtliche Utensilien einzeln gekauft wesentlich teurer sind als im Setpreis. Gerade hochwertige medizinische Produkte kosten einzeln in der Apotheke viel Geld, ebenso teuer können Trockennahrung oder Speziallampen sein.

Außerdem erfüllen von Profis fertig gepackte Notfallrucksäcke wirklich den Anforderungen einer Krisensituation – und Sie sparen sich das mühsame Abarbeiten einer Checkliste für das Packen eines Notfallrucksacks.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis spricht also eindeutig dafür, sich einen bereits fertig gefüllten Survival-Rucksack zu kaufen

Persönliche Dokumente: Daran müssen Sie denken

Ein fertig befüllter Notfallrucksack enthält die wichtigsten Utensilien für eine schnelle Flucht von Zuhause. Was in fertig gekauften Notrucksäcken aber natürlich fehlt: Ihre persönlichen Dokumente! Deshalb sollten Sie Papiere, Ausweise & Co. immer griffbereit haben. Welche das sind und wie Sie sie am besten zusammenstellen, haben wir in unserer Checkliste Dokumente für Sie zusammengefasst.