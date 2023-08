Outdoor-Möbel: Inspiration – so verwandeln Sie Ihren Garten in eine Wohnoase

Von: Nina Dudek

Teilen

Ein Platz zum Träumen: Verwandeln Sie Ihre Gartenoase in ein zweites Wohnzimmer © photographee.eu/PantherMedia

Stellen Sie sich vor: Blätterrauschen im Wohnzimmer, tanzende Sonnenstrahlen in der Lounge. Mit angesagten Gartenmöbeln machen Trendsetter ihren Garten zur Wohnoase – gemütlich und modern zugleich!

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die Zeiten sind vorbei, in denen Sie Ihren Outdoor-Bereich ausschließlich mit Gartenmöbeln gestalten. Heute herrschen der Komfort und der Style Ihres Wohnzimmers auch draußen.

Die Gartenmöbeltrends 2023 brechen mit alten Konventionen. Trauen Sie sich, wild zu kombinieren: Holz trifft auf Beton, weiche Textilien auf maskulines Metall. Die Möglichkeiten sind grenzenlos!

Gartenmöbeltrend “Outdoor-Living”: Ihr Wohn- und Esszimmer unter dem Blätterdach

Gestalten Sie Ihren Garten im Outdoor-Living-Stil und lassen Sie sich dabei von Ihrer Wohnungsaufteilung inspirieren. Trennen Sie also die einzelnen Bereiche wie Wohnen, Essen, Schlafen und Leseecke voneinander ab. Damit sich alles optisch miteinander verbindet, lautet die Devise: Bleiben Sie dabei einem einheitlichen Stil treu, wagen Sie jedoch gleichzeitig einen kreativen Stilmix. Denn der ist 2023 besonders angesagt.

Hängeampel im Boho Style 105 cm lang © eBay

Makramee-Ampel bei eBay

Kombinieren Sie verschiedene Materialien und Stile, wie beispielsweise Naturlook und Industrial. Bei diesem Trend für Gartenmöbel trifft zum Beispiel Holz auf Beton. Angesagte Kontraste gelingen aber auch, indem Sie Möbel aus schwarzem Metall mit opulenten Textilien kombinieren. So schaffen Sie starke Gegensätze, die ein interessantes Ambiente erzeugen.

Während Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen, denken Sie jedoch unbedingt an einen Sonnen- und Sichtschutz. Sonnensegel oder ein Sichtschutz aus natürlichen Materialien wie ein Weidenflechtzaun sorgen für ein angenehmes Wohnklima im Garten – und schützen vor zu viel Sonneneinstrahlung. So lässt sich das Wohnzimmer-Feeling unter freiem Himmel uneingeschränkt genießen.

Für Romantiker: Gardinen gegen Sonne und fremde Blicke

Wetterfester Sonnenschutz mit Ösen für Balkon und Terrasse © OTTO

Outdoor-Gardine bei OTTO

“Cozy Garden”: der neueste Trend für Gartenmöbel mit Wohlfühlfaktor

Für 2023 zeichnet sich ein heißer Gartenmöbeltrend ab: der “Cozy Garden”. Hier dreht sich alles um Wohlfühlen, Komfort und Entspannung.

Nutzen Sie Loungemöbel mit extragroßen Kissen, XL Lounge-Sofas oder stimmungsvolle Beleuchtung – diese sind die perfekte Wahl, um Ihren Garten in einen gemütlichen Rückzugsort zu verwandeln. Modern und super kuschelig zugleich sind pflegeleichte Outdoor-Möbel aus Polyrattan. Groß oder kompakt, dunkel oder hell – ganz nach Ihrem persönlichen Wohnstil schaffen Sie damit eine einladende Atmosphäre.

Gartenwohnserie Serra von XXXLutz © XXXLutz

Perfekte Wahl für den Cozy-Look ist zum Beispiel die Gartenwohnserie Serra von XXXLutz. Hier trifft Teakholz auf Aluminium, was zusammen mit dem hellen Sommergraublau einen angesagten Kontrast ergibt.

Gartenwohnserie Serra bei XXXLutz

Damit Innen- und Außenbereich harmonisch miteinander verschmelzen, sollten Sie auch dem Gartenmöbeltrend “Cozy Garden” Ihre persönliche Handschrift verleihen. Damit das gelingt, kombinieren Sie Ihre neuen Trend-Loungemöbel mit dekorativen Lieblingsstücken oder passenden Elementen. Sehr angesagt sind 2023 hübsche Makramee-Blumenampeln für einen lässigen Boho-Look. So überzeugt Ihr Outdoor-Wohnbereich als entspanntes Paradies, das alle Blicke auf sich zieht.

Gartensofas: die wohl gemütlichste Art der Garten-Loungemöbel

Beiges Kunststoffgeflecht trifft auf Aluminium für einen gemütlichen Look. © XXXLutz

Ambia Garden Loungsofa bei XXXLutz

Vom Augen- zum Gaumenschmaus: der Outdoor-Essbereich als erster Leckerbissen

Bei den Gartenmöbeltrends 2023 geht es um noch viel mehr als einen stylischen Wohnbereich. Denn auch das Esszimmer wandert nach draußen. Lassen Sie sich dabei von Ihrem Outdoor-Wohnzimmer inspirieren und gestalten Sie diesen Bereich passend zum Rest Ihres Outdoor-Living-Bereichs.

Toskanisch inspirierte Tafelfreuden

Tuscany Wedding-Look by Möbel Höffner © Möbel Höffner

Inspirierend italienisch deckt Möbel Höffner 2023 den Outdoor-Essbereich. Das Beste: Alles, was Sie für den „Tuscany Wedding“-Look brauchen, ist bei Höffner gerade als Aktion reduziert!

Tuscany Wedding-Look bei Höffner

Das Zauberwort für trendbewusste Feinschmecker heißt dieses Jahr: Ofyr-Kocheinheit. Diese Outdoor-Küche im kompakten Design ist das Zentrum des neuen “Casual Dining”. Hier treffen kulinarische Höhenflüge auf entspanntes Ambiente am Tisch. Familie, Freunde, Kollegen – mit “Casual Dining” liegen Sie immer goldrichtig.

Ofyr Feuerplatte Island Corten 100 PRO © Ofyr

Zur Ofyr Outdoor-Küche

Das Schöne: Dank der Ofyr-Kocheinheit bereiten Hobbyköche Speisen unter freiem Himmel zu – und das bei weitem nicht nur am Grill. Auf der modernen Grill- oder Kochstation lassen sich verschiedene Speisen zubereiten und gleichzeitig die gemütliche Atmosphäre im Freien genießen. Harmonie und Gaumenfreuden warten auf Sie – lassen Sie sich diesen Leckerbissen nicht entgehen!

Kunststoffgeflecht oder natürliches Rattan: passende Möbel für jeden Style!

Diese Loungeinsel ist aus strapazierfähigem Polyrattan gefertigt. Das Fußteil ist einfach ausdrehbar. © Möbel Höffner

Loungeinsel bei Höffner

Kaum ein Material lässt sich so einfach und stilsicher per “mix & match” mit bereits vorhandenen Möbeln kombinieren, wie Rattan. Das leichte, wandelbare Geflecht aus Natur- oder Kunststoffgewebe ist in diesem Jahr besonders angesagt. Für alle, die es in ihrem Outdoor-Wohnzimmer rundum „grün“ mögen, bieten sich Möbel aus umweltfreundlichem Naturrattan an – eine nachhaltige Alternative für umweltbewusste Käufer. Zum natürlichen Design passen auch hervorragend Möbel in Rope-Optik. Grobe oder feine Seile und Schnüre bilden die Basis für ausgesuchte Möbelstücke, die als besonderer Blickfang dienen.

Ambientehome 2er-Set Loungesessel Acapulco © Amazon

2er-Set Rope-Sessel bei Amazon

Setzen Sie besondere Akzente mit Stimmungslichtern

Die Gartenmöbeltrends 2023 bieten spannende Möglichkeiten, Ihren Außenbereich in einen gemütlichen und stylischen Wohnraum zu verwandeln – auch in der Dunkelheit. Für eine unvergleichlich romantische Atmosphäre sorgen Stimmungslichter. Diese kleinen Lichtquellen setzen punktgenau Akzente und heben bestimmte Bereiche in Ihrem Garten hervor – sei es mit klassischen Lichterketten oder ausgefallenen Kerzen.

Laternen ohne Feuer: Leuchtenserie Garonne

Die Laternen der Leuchtenserie Garonne leuchten mit Glühbirnen, verbreiten aber stimmungsvolles Licht wie Kerzen. © XXXLutz

Leuchtserie bei XXXLutz

Tipp für Gartenbesitzer Ein einzelner Baum, dezent von unten illuminiert, kann beispielsweise ein starker Eyecatcher sein – mit minimalem Aufwand. 6er-Set Bodenspots bei Amazon

Achten Sie dabei auf die Stromversorgung und die Sicherheit im Freien. Ganz bequem geht das mithilfe von Außenleuchten mit Bewegungsmeldern oder einer Fernbedienung. Damit sorgt moderne Technik für kuschelige Wohlfühlatmosphäre, die Ihren Außenbereich zum zweiten Zuhause macht.

Worauf warten Sie also noch? Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, toben Sie sich aus und experimentieren Sie mit neuen Styles – Sie werden Ihre neue Outdoor-Oase 2023 nicht mehr missen wollen.