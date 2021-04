Philips OneBlade & Sonicare: Stark reduziert

Verschiedene Modelle erhältlich

+ © IMAGO / STAR-MEDIA Die Produkte von Philips überzeugen durch Qualität und Innovation. Den OneBlade und die Sonicare gibt es bei Amazon stark reduziert. (Symbolbild) © IMAGO / STAR-MEDIA

Der Philips OneBlade und die Philips Sonicare Zahnbürste gibt es aktuell bei Amazon stark reduziert. Ein Rabatt von bis zu 20 Prozent ist möglich. Hier geht es zum Angebot!

Bis zu 31 Prozent können Sie jetzt beim Kauf eines Philips OneBlade, einer Philips Sonicare Zahnbürste* oder weiteren Zahn- und Pflegeartikeln sparen. Amazon macht es möglich. Beim Versand-Riesen sind aktuell einige Produkte von Philips stark reduziert. So gibt es vom Philips OneBlade mehrere Modelle im Angebot, auch die Philips Sonicare ist in verschiedenen Varianten erhältlich – auch für Kinder. In diesem Artikel erfahren Sie alles über die Angebote von Philips bei Amazon.

Philips OneBlade QP2530/30: Jetzt 20 Prozent reduziert

+ Philips OneBlade QP2530/30. © Amazon Produktbild

Den Philips OneBlade gibt es aktuell im Angebot für 43,90 Euro anstatt 54,99 Euro .

gibt es aktuell im Angebot für 43,90 Euro . Mit vier Trimmeraufsätzen kann der Philips OneBlade jede Haarlänge am Bart trimmen, rasieren und stylen.

kann der Philips OneBlade jede Haarlänge am Bart trimmen, rasieren und stylen. Der Philips OneBlade kann trocken oder nass mit Schaum verwendet werden – sogar unter der Dusche.

verwendet werden – sogar unter der Dusche. Der leistungsstarke und wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku hält 60 Minuten .

. Neben den vier Trimmeraufsätzen (1 / 2 / 3 / 5 mm) ist eine Ersatzklinge im Lieferumfang enthalten.

Bestellen Sie jetzt den Philips OneBlade QP2530/30 für nur 43,90 Euro!

Philips OneBlade Pro QP6520/30: Jetzt 7 Prozent reduziert

+ Philips OneBlade Pro QP6520/30. © Amazon Produktbild

Sparen Sie 7 Prozent! Den Philips OneBlade Pro gibt es für nur 60,46 Euro anstatt 64,99 Euro .

gibt es für nur 60,46 Euro . Der OneBlade Pro kann jede Barthaarlänge trimmen, stylen und rasieren.

Mit dem präzisen Trimmeraufsatz sind 14 Längeneinstellungen möglich – von 0,4 bis 10 mm.

möglich – von 0,4 bis 10 mm. Der Power-Akku mit Lithium-Ionen-Technologie hält 90 Minuten. Eine digitale Displayanzeige zeigt Ihnen den Akkuzustand an.

hält 90 Minuten. Eine zeigt Ihnen den Akkuzustand an. Der Philips Oneblade Pro ist abwaschbar, kann trocken oder mit Schaum – auch unter der Dusche – benutzt werden.

Bestellen Sie jetzt den Philips OneBlade Pro QP6520/30 für nur 60,46 Euro!

Philips Sonicare Easy Clean im Doppelpack: Jetzt 12 Prozent reduziert

+ Philips Sonicare Easy Clean im Doppelpack. © Amazon Produktbild

Die Philips Sonicare Easy Clean gibt es jetzt im Doppelpack in der Farbe Weiß für nur 51,65 Euro anstatt 59,02 Euro .

in der Farbe Weiß für nur 51,65 Euro . Die elektrische Zahnbürste mit patentierter Schalltechnologie sorgt für bis zu 31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute.

sorgt für bis zu 31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute. Das Clean-Putzprogramm steht für eine gründliche Zahnreinigung.

steht für eine gründliche Zahnreinigung. Mit dem ProResults-Aufsteckbürstenkopf erreichen Sie bis zu zweimal mehr Plaque-Entfernung im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste.

im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste. Die Philips Sonicare Easy Clean hat eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen, verfügt über einen 2-Minuten-Timer sowie eine Easy-Start-Funktion und der Ladestandanzeige.

Bestellen Sie jetzt die Philips Sonicare Easy Clean im Doppelpack für nur 51,65 Euro!

Philips Sonicare For Kids: Jetzt bis zu 37 Prozent reduziert

+ Philips Sonicare For Kids. © Amazon Produktbild

Sparen Sie jetzt 10 Prozent! Die Philips Sonicare For Kids in Pink gibt es aktuell für 41,99 Euro..

in Pink gibt es aktuell für 41,99 Euro.. Die elektrische Zahnbürste sorgt dank innovativer Schalltechnologie für eine gründliche und sanfte Reinigung von Kinderzähnen .

. Die Philips Sonicare For Kids entfernt bis zu 75 Prozent mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

als eine Handzahnbürste. Kinder können zwischen zwei Putzprogrammen wählen, die Sonicare For Kids hat eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen.

wählen, die Sonicare For Kids hat eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen. Neuartiges Feature: Mit dem Philips Sonicare Coaching ist die Zahnbürste per App und Bluetooth verbunden . So ist richtiges Zähneputzen garantiert.

. So ist richtiges Zähneputzen garantiert. Lieferumfang: Zwei Sonicare-Aufsteckbürsten (1x 7+ Jahre, 1x 4+ Jahre) sowie acht individuelle Aufkleber.

Bestellen Sie jetzt die Philips Sonicare For Kids für nur 41,99 Euro!

Philips Sonicare Protective Clean 5100: Jetzt 6 Prozent reduziert

+ Philips Sonicare Protective Clean 5100. © Amazon Produktbild

Sparen Sie jetzt 16 Prozent! Die Philips Sonicare HX6850/57 gibt es aktuell für 109,99 Euro anstatt 117,49 Euro .

gibt es aktuell für 109,99 Euro . Die Philips Sonicare Protective Clean 5100 sorgt mit der Schalltechnologie und 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute für eine sanfte und effektive Zahnreinigung. Die einzigartige Flüssigkeitsströmung ist schonend für Zähne und Zahnfleisch.

pro Minute für eine sanfte und effektive Zahnreinigung. Die einzigartige Flüssigkeitsströmung ist schonend für Zähne und Zahnfleisch. Das speziell von Philips entwickelte UV-Reinigungsgerät entfernt bis zu 99 Prozent aller Bakterien auf dem Bürstenkopf.

auf dem Bürstenkopf. Drei Putzprogramme bieten eine effektive Zahnreinigung mit der Philips Sonicare Protective Clean 5100.

bieten eine effektive Zahnreinigung mit der Philips Sonicare Protective Clean 5100. Die Abdruckkontrolle signalisiert durch eine leichte Vibration einen zu festen Druck beim Putzen.

signalisiert durch eine leichte Vibration einen zu festen Druck beim Putzen. Ein Wechsel der Aufsteckbürste ist alle drei Monate zu empfehlen. Die Philips Sonicare verfügt über eine automatische Anzeige für den Wechsel des Bürstenkopfs.

Bestellen Sie jetzt die Philips Sonicare Protective Clean 5100 für nur 109,99 Euro!

