Ab ins Körbchen! Plufl – der Trend aus Kanada

Von: Nina Dudek

Teilen

Das Must-have für den kommenden Herbst und Winter ist rund, kuschelig und groß. Plufl, das Hundebett für Menschen, geht in Kanada längst viral. Jetzt erreicht der Trend auch Deutschland.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

„Was für ein Hundeleben“ dachten sich Noah Silverman und Yuki Kinoshita. Eine Dogge inspirierte die beiden Studenten aus Vancouver in Kanada zu einer ungewöhnlichen Schlafmöglichkeit, mit der sie im Sturm die sozialen Medien eroberten – und mittlerweile „Plufl“-Fans auf der ganzen Welt begeistern.

Der absolute Liebling 2023 für kommende kühle Herbsttage oder gemütliche Stunden im Winter. Kuscheliger wird‘s nicht!

Die Idee hinter dem Hundebett für Menschen

Wie viele Studenten waren Noah und Yuki ständig müde, doch weder auf dem Uni-Campus noch in Bars oder Cafés gab es die Möglichkeit ein Nickerchen zu machen. Während der Uni arbeitete Noah als Barista in einem Café, dessen Besitzer eine große Dänische Dogge hatten. Die lag die meiste Zeit gemütlich in einem riesigen Hundebett. Nach einer langen Schicht war Noah oft müde und wünschte sich, mit dem Hund zu tauschen.

So fingen Noah Silverman und Yuki Kinoshita an zu tüfteln, um die richtige Form, die richtige Größe und das richtige Fell für Ihr Projekt „Menschenkörbchen“ zu finden. Einen Monat lang werkeln sie an ihrem Prototyp und besorgen sich Kissen, um herauszufinden, wie sie am besten das Nackenkissen befüllen. Geld gab es von den Eltern nicht, das mussten Sie selbst besorgen und starten eine Kickstarter-Kampagne. Der Erfolg haute die beiden Kanadier fast um: Ihr Ziel waren 25.000 Dollar. Diese hatten die beiden aber bereits in nur einer Stunde zusammen!

Wo kann man das Hundebett für Menschen kaufen?

Am Export von Kanada nach Europa arbeiten Noah und Yuki noch. Allerdings gibt es bereits ganz ähnliche Modelle auf dem deutschen Markt. Die besten Plufl-Alternativen stellen wir Ihnen hier vor.

NOOKAH – die handgenähte Plufl-Variante mit Samt

Der Clou: der Rand lässt sich zum Kuschelkörbchen hochklappen © NOOKAH

Bei eBay bestellen

12 verschiedene Farben 2-in-1: Höhlenbett und Kuschelkörbchen Handgenäht aus Kunstfell und Samt Geborgenes Gefühl – ideal für Kinder Größen S & L Preis ab 299 € (S) bzw. 359,99 € (L)

Plufl-Alternative in der Pink Barbie Edition

Dieses Menschen-Hundebett von NOOKAH wird von Hand gefertigt © etsy/NOOKAH

Sonder-Edition bestellen

In 8 verschiedenen Farben erhältlich Aus Samt und Kuschelfell handgefertigte Unikate Preis 311,99 € (S) bzw. 371,99 € (L)

Kuschel-Kugel im Plufl-Stil – noch besser als ein Hundebett für Menschen

Dieses Hundebett für Menschen gibt‘s in 20 verschiedenen Farben © Amazon

Bei Amazon bestellen

In 20 verschiedenen Farben Auch als Sofa nutzbar Größen 130 x 65 cm | 150 x 65 cm | 180 x 90 cm Preis ab 102,30 €

Plufl-Alternative bei Amazon kaufen: XXXL Menschenkörbchen in grau

Hundebett für Menschen in Hellgrau © Amazon

Bei Amazon bestellen

Matratze aus orthopädischem Memory-Schaum 360°-Kissenrolle gegen Nackenverspannungen Abnehmbarer, waschbarer Bezug Superweiches, hautfreundliches Plüschmaterial Gesamtgröße ca. 175 x 100 x 30 cm Preis 255,99 €

Fast wie Plufl – samtschwarzes Hundebett für Menschen

Edel in Schwarz, passt zu jedem Einrichtungsstil © Amazon

Bei Amazon bestellen

Edelversion: weniger plüschig, fast wie Samt Kunstfell mit Premium-Fasern Ergonomische Unterstützung Gesamtgröße ca. 183 x 122 x 25 cm Preis 296,73 €

Fanoya Menschen-Hundebett: auch für draußen

Menschliches Hundebett – auch für Outdoor © Amazon

Bei Amazon bestellen

Gummierte, wasserabweisende Unterseite, ideal für draußen In beige oder grau erhältlich Größe 100 x 70 x 20 cm Preis 124,56 €

Kuscheln deluxe für Kinder

Gerade Kinder bewegen sich gerne und oft am Boden. Sitzen, Spielen, Krabbeln ... Die Hundebetten für Menschen sind da dankbare Begleiter im Kinder- oder Wohnzimmer. Ihre runde Form und die dezenten Farben integrieren sich unauffällig ihn jeden Wohnstil und bieten Geborgenheit – schon für die Kleinsten. Eltern (und Großeltern) werden die gemütlichen Kuschelkörbchen ebenfalls lieben lernen: Spätestens, wenn es Zeit fürs gemeinsame Vorlesen ist.