PS5, Xbox, Nintendo und mehr – großer Gaming-Sale bei eBay

Von: Ömer Kayali

Konsolen, PCs, Monitore und mehr hat eBay derzeit im Angebot. © Sony/Nintendo/Microsoft/eBay (Montage)

eBay gewährt einen 10 Prozent Rabatt auf Konsolen, PCs, Laptops und Zubehör. Mit dabei sind Bundles der PS5, Xbox Series X und Nintendo Switch.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Es ist beeindruckend, wie sich das Gaming über die letzten Jahre entwickelt hat. Die neuesten Titel bieten mittlerweile Grafiken, die nicht mehr weit vom Fotorealismus entfernt sind. Mit der PlayStation 5 und Xbox Series X/S haben Sony und Microsoft das Gaming vor einigen Jahren aufs nächste Level gebracht. Dass Grafik nicht alles ist, beweist derweil Nintendo. Die Nintendo Switch hat längst nicht so viel auf dem Kasten, wie die Konsolen der Konkurrenz. Trotzdem zählt der neueste Switch-Hit „Zelda: Tears of the Kingdom“ als heißester Anwärter auf das Spiel des Jahres.

Ob PlayStation, Xbox, Nintendo oder PC: Bei eBay finden derzeit alle Gamer spannende Angebote. Dort sind viele Konsolen-Bundles, Gaming-PCs oder Zubehör im Angebot. Mit dem Rabattcode WASD23 erhalten Sie 10 Prozent Rabatt und sparen somit bis zu 50 Euro.

Gaming-Deals bei eBay – Highlights aus dem Sale in der Übersicht

Der Rabatt ist für Hunderte von Gaming-Artikeln gültig. Sie müssen lediglich „WASD23“ an der Kasse im Onlineshop von eBay angeben. Nachfolgend finden Sie einige der Highlights aus dem eBay-Sale:

Alle Angebote des Gaming-Sales von eBay finden Sie unter diesem Link.

Alle Angebote bei eBay ansehen

Wie lange sind die Angebote verfügbar? Der Rabattcode WASD23 ist zeitlich begrenzt gültig. Sie haben bis zum 5. Juli 2023 Zeit, von der Vergünstigung zu profitieren.

Mehr Deals: Für Sie ist beim Gaming-Sale von eBay nichts dabei? Weitere Angebote auf Laptops finden Sie derzeit bei Notebooksbilliger. Dort sind zahlreiche Notebooks von Acer, HP, Lenovo oder auch Apple zu reduzierten Preisen erhältlich. Hier geht‘s zum Sale Notebooksbilliger.