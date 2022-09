Rasen richtig vertikutieren: Wann ist der beste Zeitpunkt?

Von: Philipp Mosthaf

Vertikutieren, auch Rasen lüften genannt, befreit den Rasen von Unkraut, Moos und Pilzen. © SKatzenberger/IMAGO

Den Rasen vertikutieren ist eine Wissenschaft für sich. Wir erklären Ihnen den besten Zeitpunkt für die Rasenpflege und stellen Ihnen einige Vertikutierer vor.

Im Frühling und Herbst steht im Garten besonders viel Arbeit an. Neben dem Reinigen von Wegen und Gartenmöbeln mit Hochdruckreinigern gehört ebenso dazu, wie das Beschneiden der Obstbäume mit Astsägen. Außerdem sind Frühling und Herbst optimale Zeitpunkte, um den Rasen zu vertikutieren. Wir haben die wichtigsten Punkte für Sie zusammengestellt und zeigen Ihnen einige Vertikutierer im Vergleich.

Den Rasen können Sie noch bis Ende Oktober vertikutieren, um Unkraut, Moos und verfilzte Reste aus der Grasnarbe zu entfernen. Um das Ausbreiten von Rasenunkräutern zu verhindern, lassen sich im Herbst auch kahle Stellen wunderbar nachsäen.

Rasen Vertikutieren: Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Die beste Zeit, um den Rasen zu vertikutieren ist das zeitige Frühjahr. Im Hochsommer ist davon abzuraten, da sich der Rasen dann schlecht erholen kann. Vor dem Vertikutieren sollte der Rasen erst einmal gedüngt werden, um ihn zu stärken. Dann ein paar Wochen regelmäßig mähen, ehe die Fläche trocken ist und mit dem Vertikutieren begonnen werden kann. Frisch gesäter Rasen sollte nicht gleich am Anfang vertikutiert werden. Oft sind die Grashalme noch nicht richtig verwurzelt, sodass diese herausgerissen werden können.

Rasen-Vertikutierer: Welche Arten gibt es?

Es gibt vier verschiedene Arten von Rasen-Vertikutierern. Benzin ist nach wie vor die beliebteste Variante unter allen Rasenbesitzern. Jede Antriebsart bringt ihre Vor- und Nachteile mit sich. Während man beim Benziner immer auf genügend Öl und Kraftstoff achten muss, so muss der Akku vor dem Vertikutieren mit einem Akkugerät ausreichend geladen sein – arbeitet aber deutlich leiser und schadstofffrei. Bei Elektro-Vertikutierern sind Sie auf eine Steckdose sowie ein teils störendes Kabel angewiesen, allerdings sind diese Geräte ebenfalls leise und emissionsfrei. Natürlich bliebe noch die traditionelle Option: das Vertikutieren per Handbetrieb.

Die Leistung macht den Unterschied: Jeder Vertikutierer hat über einen Motor. Je leistungsstärker dieser ist, desto leichter gelingt das Vertikutieren, auch lüften genannt. Mit Benzin betriebene Vertikutierer verfügen über die höchste Leistung, die in Watt angegeben wird. Einer Leistung von mindestens 1.800 Watt sollte es schon sein, um Moos und Verfilzungen effektiv zu entfernen.

Mit Korb oder ohne? Säcke oder Körbe zum Auffangen des entfernten Materials erscheinen zwar auf den ersten Blick praktisch, zum Entleeren müssen Sie den Vorgang aber unterbrechen und den Korb leeren. Klarer Vorteil aber ist: Nach dem Vertikutieren sind Sie nicht nochmal mit dem Rechen unterwegs, um das entfernte Material zusammenzutragen und zu entsorgen. Denn Liegenlassen ist keine Lösung: Es droht Schimmelgefahr!

Arbeitsbreite: Vertikutierer sind in verschiedenen Größen erhältlich. Die Arbeitsfläche wird durch die Arbeitsbreite angegeben, also die Breite der Walze. Kleinere Arbeitsbreiten sind für kleinere bis mittlere Gärten geeignet. Besitzen Sie eine große Rasenfläche von 500 Quadratmetern und mehr, so empfiehlt sich auch ein Vertikutierer mit einer Arbeitsbreite von 50 cm und darüber. Beachten Sie aber auch die engen Stellen in Ihrem Garten. Schließlich wollen Sie ja an jede Stelle herankommen.

Nicht zu tief vertikutieren! Vertikutierer lassen sich in der Tiefe einstellen. Die Messer der Walze sollten den Boden leicht berühren, ihn jedoch nicht zu tief aufritzen, was die Rasenwurzeln beschädigt. Stellen Sie die Arbeitstiefe so ein, dass die Messer die Grasnarbe höchstens zwei bis drei Millimeter tief einreißen.

Rasen vertikutieren: Bosch Rasenlüfter– mit patentiertem „Jet-Collect“-System

Bosch Rasenlüfter ALR 900 © Amazon Produktbild

Preis ab 209,99 € Marke & Modell Bosch Home and Garden ALR 900 Antriebsart Benzin Arbeitsbreite 32 cm Motorleistung 900 Watt Fassungsvermögen Sack/Box 50 Liter Gewicht 9,4 Kilogramm

Rasen vertikutieren: Einhell Benzin-Vertikutierer – für Rasenflächen bis ca. 1.200 m²

Einhell Benzin-Vertikutierer GC-SC 2240 P © Amazon Produktbild

Preis ab 305, 87 € Marke & Modell Einhell GC-SC 2240 P Antriebsart Benzin Arbeitsbreite 40 cm Motorleistung 2.200 Watt Fassungsvermögen Sack/Box 45 Liter Gewicht 30,7 Kilogramm

Rasen vertikutieren: Greenworks Akku-Lüfter – arbeiten ohne Kabel & Emissionen

Greenworks Akku-Lüfter G40DT35 © Amazon Produktbild

Preis ab 139,39 € Marke & Modell Greenworks G40DT35 Antriebsart Batteriebetrieben (40V Li-Ion Akku) Arbeitsbreite 35 cm Motorleistung 600 Watt Fassungsvermögen Sack/Box 20 Liter Gewicht 2,4 Kilogramm

Rasen vertikutieren: AL-KO Benzin-Vertikutierer – große Arbeitsbreite

AL-KO Benzin-Vertikutierer Combi Care 38 P Comfort © Amazon Produktbild

Preis ab 294,48 € Marke & Modell AL-KO Combi Care 38 P Comfort Antriebsart Benzin Arbeitsbreite 38 cm Motorleistung 1.300 Watt Fassungsvermögen Sack/Box 55 Liter Gewicht 23 Kilogramm

Rasen vertikutieren: WOLF-Garten Elektro-Vertikutierer – mit 5-fach Höhenverstellung

WOLF-Garten - Elektro-Vertikutierer S V 302 E © Amazon Produktbild

Preis ab 107,49 € Marke & Modell WOLF-Garten S V 302 E Antriebsart Elektrisch Arbeitsbreite 30 cm Motorleistung 1.200 Watt Fassungsvermögen Sack/Box 35 Liter Gewicht 11 Kilogramm

Vertikutierer oder Rasenmäher: Das ist der Unterschied

Mit beiden Geräten fährt man über den Rasen, um diesen zu pflegen. Doch was ist genau der Unterschied zwischen einem Vertikutierer und einem Rasenmäher? Die Messer eines Mähers sind waagerecht eingebaut, das Gras wird ohne Beschädigung der Wurzeln gekürzt. Die Messer eines Rasen-Vertikutierers verlaufen senkrecht. Mit dieser Herangehensweise wird die Grasnarbe angeritzt und Moos, Unkraut und Rasenfilz samt Wurzeln herausgezogen.