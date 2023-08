Rauchgeruch entfernen – geniale, innovative Ideen

Von: Nina Dudek

Teilen

Sie finden Rauchgeruch eklig? Dann sollten Sie unbedingt die neuesten Mittel gegen den Gestank kennen. © demiurg_100/PantherMedia

Zigarettenrauch kann sich höchst hartnäckig in Wohnung, Auto oder Möbeln und Teppichen festsetzen. Vergessen Sie alles, was Sie bisher gehört haben! Diese neuen Ideen helfen, den Gestank zu beseitigen.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Für Nichtraucher ein Albtraum, selbst für so manchen Raucher unangenehm: alter, abgestandener Rauchgeruch. Dieser setzt sich mitunter tagelang in der Wohnung oder im Auto fest. Doch wie wird man den unangenehmen Gestank am schnellsten wieder los?

Was wirklich gegen Tabakrauch oder Nikotingeruch hilft und wie Sie auch Ihr Auto wieder geruchsfrei bekommen, klären wir in diesem leicht verständlichen Ratgeber.

Das Wichtigste auf einen Blick

Rauchgeruch in der Wohnung: So verschwindet er am schnellsten

Manchmal reicht es, dass eine Person nur auf dem Balkon oder vor der Haustüre raucht – und empfindliche Nasen erschnüffeln sofort den Qualmgeruch. So werden Sie den Rauchgeruch in der Wohnung am schnellsten los:

Genialer Hack: Aschenbecher mit Rauchabzug

Aschenbecher mit automatischem Rauchabzug © OTTO

25,99 € statt 51,98 € bei OTTO

So einfach wie genial: Die starke dreidimensionale Rundum-Direktansaugpumpe saugt den Zigarettenrauch einfach ein. Muss nicht aufgeladen werden, funktioniert mit 2 AA-Batterien

Sofortmaßnahme: Aschenbecher leeren & richtig lüften

Das A und O: leeren Sie den Aschenbecher immer sofort nach dem Rauchen aus. So verhindern Sie, dass sich der Geruch der kalten Asche ausbreitet. Regelmäßig stoß- oder querlüften verdünnt den Tabakgeruch stark, sodass er sich nicht festsetzen kann.

Mit dem Dampfsauger gegen Rauch

Kärcher Dampfreiniger SC 2 EasyFix © Kärcher

Kärcher Dampfreiniger bei Amazon

Rauchgeruch enthält winzige feste und flüssige Partikel, die sich in der Luft und auf Oberflächen absetzen. Gründliches Staubsaugen inklusive Polstern, Teppichen und Vorhängen hilft, um den hartnäckigsten Geruch zu entfernen. Besonders wirksam erweisen sich Dampfsauger, die heißen Wasserdampf tief in die Oberfläche blasen und anschließend samt Gestank einsaugen.

Natürliche Luftreiniger: Zitrone und Essig

Ein einfacher, aber wirksamer Trick ist Zitronen- oder Essigwasser. Stellen Sie eine Schale mit Essigwasser oder geschnittenen Zitronen in den verqualmten Raum. Diese natürlichen Luftreiniger helfen dabei, den unangenehmen Rauchgeruch zu neutralisieren.

Innovation aus der Schweiz: Gel gegen Geruch

Skyvell home Geruchsentferner-Gel 250 g Dose © Skyvell

Gel bei Amazon bestellen

Das Schweizer Unternehmen Skyvell hat ein biologisch voll abbaubares Gel entwickelt, das mit einer einzigartigen Mischung von natürlichen, ätherischen Ölen lästige Gerüche 24 Stunden an 7 Tagen die Woche neutralisiert. Ganz natürlich.

Hack für unterwegs: Mini-Luchftreiniger zum Umhängen Tragbare Luftreiniger lassen sich wie eine Halskette umlegen. Die kleinen Geräte filtern die Luft überall dort, wo Sie sich nicht wohlfühlen. Sei es in öffentlichen Verkehrsmitteln, am Flughafen oder im Büro. Zwei Modelle gibt es gerade im Angebot. 53 % Rabatt – Lkupro Luftreiniger nur 44,42 € statt 94,84 € 50 % Rabatt – GelldG Luftreiniger 35,67 € statt 71,34 €

Spezialfarbe für verqualmte Räume

Schöner Wohnen-Kollektion Nikotinsperre 5 Liter, mattweiß © Schöner Wohnen

Anti-Nikotinfarbe bestellen

Möglicherweise stehen Sie vor der Herausforderung, eine bereits verqualmte Wohnung neu zu beziehen. Hat sich der Rauchgeruch über Jahre in den Wänden festgesetzt, hilft nur eines: Hier muss komplett neu gestrichen werden. Am besten mit Anti-Nikotin-Farbe. Diese gehört zu den sogenannten Absperrfarben. Ihre Nikotinsperre überdeckt Nikotinflecken und -geruch.

Rauchgeruch im Auto: das hilft schnell & zuverlässig

Teppichboden, Polstersitze, ein kleiner Innenraum mit oft stoffbezogener Decke – in Autos hält sich Zigarettenrauch besonders lange. Und er setzt sich extrem fest. Hier muss man mitunter härtere Geschütze ausfahren, um den Gestank wieder loszuwerden.

Mit negativen Ionen gegen Rauch

autolock Luftreiniger © OTTO

29,99 € statt 59,99 € bei OTTO

Dieser Ionisator-Luftreiniger gibt negative Ionen in die Luft ab. Diese heften sich an mit Rauchgeruch beladene Schmutz- und Staubpartikel in der Luft. Sie werden dadurch schwerer, sinken ab und setzen sich auf Oberflächen ab. So riecht die Luft sauberer.

Hausmittel Kaffee

Zunächst ist es wichtig, den Innenraum des Autos gründlich zu reinigen. Beachten Sie dabei die Herstelleranweisungen, wenn Sie Textilien wie Sitze und Fußmatten waschen. Dann kommt der Kaffee zum Einsatz: Stellen Sie über Nacht eine Schale mit frisch aufgebrühtem Kaffee ins Auto. Er neutralisiert alles, was vom Rauchgeruch noch übrig ist.

Aktivkohle trifft USB & ultraviolettes Licht

Auch für Allergiker geeignet: Technaxx USB-Luftreiniger mit HEPA- & Aktivkohlefilter © Amazon

Bei Amazon bestellen

Aktivkohle ist ein altbewährtes Mittel, das Gerüche wie ein Schwamm aufsaugt. Die moderne Technik hat das für sich entdeckt und kombiniert die starke Filterwirkung mit einem USB-Anschluss. Der USB-Aktivkohlefilter entfernt bis zu 99 % der Viren, Bakterien sowie Rauchgase und Schadstoffe durch ultraviolettes Licht und negative Ionen.

Klimaanlage im Auto desinfizieren mit Schaum

Mit speziellem Reinigungsschaum beseitigen Sie unangenehme Gerüche schnell und kostengünstig. Um den Schaum anzuwenden, verteilen Sie ihn direkt im Verdampfer im Motorraum. Dafür liegt den meisten Produkten ein praktischer Verlängerungsschlauch bei. Lassen Sie das Reinigungsmittel etwa eine halbe Stunde lang einwirken. Anschließend starten Sie den Motor und schalten die Klimaanlage auf die höchste Stufe. Vergessen Sie nicht, alle Lüftungsdüsen zu öffnen. Lassen Sie Motor und Klimaanlage für eine Weile laufen, damit sich der Schaum gleichmäßig ausbreiten kann.

Reinigungsschaum bestellen

Rauchgeruch entfernen aus Textilien, Leder & Kleidung

Erinnern Sie sich noch an die Discobesuche früher? Der Rauchgeruch aus der Kleidung war nicht mehr wegzubekommen. Da half nur: alles in die Waschmaschine. Um Sofas, Teppiche oder Vorhänge zur Stinkbombe zu machen, reicht allerdings oft schon eine einzige Zigarette.

So werden Sie den Rauchgeruch in Textilien wieder los:

Geheimtipp bei Rauchgeruch: Enzymreiniger

Das Problem bei Rauchgeruch in saugenden Materialien wie Polstermöbeln, Gardinen, Teppichen und Tapeten oder Kleidung: Die Geruchsmoleküle stecken tief im Gewebe. Um sie zu beseitigen, benötigt man eine Lösung, die ebenfalls tief in das Material eindringt. Hier setzen Enzymreiniger an. Es gibt verschiedene Enzyme, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen – manche spalten Fett, andere Zucker und einige Geruchsmoleküle. Der Phoenix Enzymreiniger gegen Rauch enthält genau jene Enzyme, die Rauchmoleküle tief im Gewebe spalten und auflösen.

Enzymreiniger bei eBay

Mit Hitze oder Kälte gegen Qualmgestank

Riecht Kleidung nach Rauch, helfen Kälte oder Hitze. Legen Sie das Kleidungsstück in eine Plastiktüte und dann in den Gefrierschrank. Die Kälte zerstört Bakterien und Geruchspartikel. Alternativ nutzen Sie Wärme und pusten die Kleidung mit der heißesten Stufe des Föhns durch oder legen Sie sie auf eine warme Heizung. Auch das vertreibt unangenehme Gerüche.

Frischer Duft mit dem Trocknerball

Bei hartnäckigem Rauchgeruch in der Kleidung hilft nur: waschen. Damit alles rundum frisch duftet, gibt es einen Trick für den Trockner. Der Trocknerball inklusive Wäscheduft von Dr. Beckmann sorgt für zarten Duft und gleichzeitig für weichere Wäsche, glattere Textilien und eine kürzere Trockenzeit.

Wie bekomme ich Rauchgeruch aus Leder? Die besten Hausmittel

Viele schwören auf Hausmittel. Es kann helfen, das Leder mit Essigwasser (ca. 100 ml Essig auf 1 l Wasser) abzuwischen. Auch Kaffeepulver verstreuen, über Nacht einwirken lassen und anschließend absaugen kann den Geruch neutralisieren. Dasselbe Vorgehen funktioniert mit Backpulver oder Natron.

Mit dem Zauberhandschuh gegen Rauchgeruch in Leder

Jemako 3er-Set Reinigungshandschuh, Trockentuch & Profituch Plus M © Jemako

Set bei Amazon bestellen

Der deutsche Hersteller Jemako hat einen Reinigungshandschuh entwickelt, der in Kombination mit dem Nachtrocknen nur mit Wasser 99,9 % der Bakterien und Gerüche entfernt. Das Unternehmen setzt auf Fairness und Nachhaltigkeit, die Handschuhe überzeugen mit Langlebigkeit und Qualität.

Um Rauchgeruch aus Leder zu entfernen Schmierseife (1:1 mit Wasser verdünnt) mit dem Handschuh auftragen, mit klarem Wasser nachwaschen und mit dem Trockentuch abreiben.

Tipp: So werden Sie gelbe Raucherfinger los Beim Rauchen kann es passieren, dass sich die Finger unangenehm gelblich verfärben. Doch es gibt eine einfache Lösung: Mischen Sie Backpulver mit frischem Zitronensaft, bis eine Paste entsteht. Massieren Sie diese Paste auf die betroffenen Stellen. Wenn Sie diesen Vorgang regelmäßig wiederholen, klingen die Verfärbungen in der Regel nach und nach ab.

Mit Ozongeneratoren gegen Rauch: ja oder nein?

Ozon ist ein natürlicher Bestandteil der Luft. Ozongeneratoren erzeugen größere Mengen an Ozon, das komplexe Geruchsmoleküle zu einfachen Verbindungen oder Kohlendioxid oxidiert – also Geruchsstoffe in geruchsneutrale Stoffe umwandelt. Die Deutsche Lungenstiftung e.V., der Bundesverband der Pneumologen e.V. sowie der Verband Pneumologischer Kliniken e.V. warnen allerdings ausdrücklich vor dem Einsatz von Ozon.

Wissenschaftler in Kalifornien haben festgestellt, dass Ozon sich mit Nikotin und weiteren Bestandteilen des Zigarettenrauchs zu feinstaubhaltigen Aerosolen verbindet, die bis in die kleinsten Atemwege eindringen können. Diese Feinstaubteilchen sind teilweise offenbar sogar noch kleiner als diejenigen, die im Rauch einer abbrennenden Zigarette entstehen. Daher können sie nach Angaben der Forscher auch noch tiefer in die Lunge eindringen als der Feinstaub aus Zigarettenrauch.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Nina Dudek sorgfältig überprüft.