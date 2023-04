RAZER Gaming-Woche bei MediaMarkt: nur bis 17. April

Das Wetter wird schlecht die Tage? Dann ab zum Zocken! Wem noch das eine oder andere Equipment fehlt, sollte bei den RAZER-Angeboten von MediaMarkt vorbeischauen.

Kaum ein Vollblut-Gamer kommt an der Marke RAZER vorbei. Legendär die Mäuse, viel geliebt die Gaming-Stühle, hochgelobt die Tastaturen. Der Haken: RAZER lässt sich sein High End-Equipment in der Regel gut bezahlen. Wer jetzt bei dieser Marke Schnäppchen schlagen will, findet bei MediaMarkt noch bis zum 17. April tolle Angebote.

RAZER BlackWidow V3 Tenkeyless Gaming-Tastatur

RAZER BlackWidow V3 Tenkeyless © Razer

77 € statt 119,99 €

Signalübertragung Kabellos und Kabelgebunden Anschlüsse USB Tastaturbelegung QWERTZ Beleuchtete Tasten\t ✔️ Tastaturgröße Tenkeyless (TKL) Anti-ghosting\t ✔️

RAZER Basilisk V3 Pro Gaming Maus

RAZER Basilisk V3 Pro Gaming Maus © Razer

149 € statt 179,99 €

Razer™ HyperSpeed Wireless Neigbares Razer™ HyperScroll Mausrad Razer Chroma Beleuchtung mit 13 Zonen Ergonomische Form mit 10+1 programmierbaren Tasten Optischer Razer™ Focus Pro Sensor mit 30K Optische Maus-Switches von Razer™ der 3. Generation

RAZER Barracuda Pro Over-ear Gaming Headset

RAZER Barracuda Pro Over-ear Gaming Headset © Razer

219 € statt 299,99 €

Signalübertragung Bluetooth (Version 5.2) Maximale Betriebsdauer\t bis zu 40 Std. Mikrofonfrequenz 100 - 10000 Hz Audio codec\t AAC Anschlüsse Kabellos per USB-C Adapter

RAZER Leviathan V2 Soundbar mit Subwoofer

35 % (2).jpg © Razer

199 € statt 279,99 €

Anschlüsse USB-Audio-Eingang, Bluetooth 5.2 Gesamtleistung (W)\t 65 Watt Frequenzgang 45 - 20000 Hz Besonderheiten Kopfhörer-Schnellumschaltung, Razer Chroma™ RGB (18 Zonen), THX Spatial Audio (am PC per Razer Synapse 3) Maße 500 x 92 x 85 mm / 4,4 kg