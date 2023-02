Haben will: 70 % auf japanischen Kult-Tischgrill von Russell Hobbs

Von: Nina Dudek

Teilen

Holen Sie sich japanisches Show-Cooking nach Hause! Mit dem „Teppanyaki“-Tischgrill der Kultmarke Russell Hobbs für nur noch 22 € statt 74,99 €.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Rossell Hobbs ist Kult! Neben Design-Marken wie Kenwood oder KitchenAid gehören die formstarken, energieeffizienten Haushaltsgeräte in vielen Küchen zu den Must-haves – und das schon seit über 60 Jahren.

Entsprechend werden Fans der Marke auch zur Kasse gebeten. Umso besser, dass wir bei eBay gerade dieses Mega-Schnäppchen entdeckt haben: Der Teppanyaki-Elektrotischgrill ist gerade vom regulären eBay-Preises 74,99 Euro auf nur noch 22 Euro reduziert.

Angebot bei eBay sichern

Teppanyaki – was ist das?

In Japan, dem Land der feinen Küchengeheimnisse, bezeichnet Teppanyaki eine Zubereitungsart. Angeblich führten spanische Piraten schon vor rund 500 Jahren das Garen auf einer heißen Eisenplatte ein. In Japan gibt es heute eigene Teppan-Restaurants, in denen die Zubereitungsflächen im Tresen integriert sind oder die Speisen auf der heißen Platte direkt am Gästetisch zubereitet werden.