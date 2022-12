Siemens Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700 – Spitzenmodell jetzt so günstig wie nie

Von: Philipp Mosthaf

Der Siemens Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700 liefert maximales Aroma und verfügt über zahlreiche Funktionen. © Amazon Produktbild

Der Siemens Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700 zählt zu den besten Modellen und verfügt über jede Menge Funktionen. Aktuell 51 % reduziert.

Kaffee zählt zu den beliebtesten Getränken in Deutschland. Dabei ist Kaffee noch lange nicht nur Kaffee. Die Auswahl an Spezialitäten ist riesengroß. Die einen mögen Espresso für den Kick, die anderen bevorzugen lieber einen schaumigen Latte Macchiato. Mit einem Kaffeevollautomaten können Sie alle Spezialitäten bequem und schnell zu Hause zubereiten. Der Siemens Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700 zählt zu den besten Modellen auf dem Markt. Die Kaffeemaschine verfügt über viele Funktionen und ist hochwertig aus Edelstahl verarbeitet. Die hohe Qualität hat natürlich ihren Preis, so liegt die UVP für den EQ.6 plus s700 bei stolzen 1.499 Euro. Aktuell können Sie auf den Siemens Kaffeevollautomaten jedoch starke 51 Prozent sparen. So bezahlen Sie bei Amazon 733,45 Euro. Günstiger bekommen Sie dieses Gerät im Spitzensegment nirgendwo.

Siemens Kaffeevollautomat: nur 733,45 statt 1.499,- €

Vorteile Nachteile ✔️ Ansprechendes Design und hochwertige Verarbeitung ❌ Milchschaum für manche zu kalt ✔️ Scheibenmahlwerk aus Keramik ❌ Füllmenge nicht stufenlos einstellbar ✔️ Leichte Reinigung ✔️ Entnehmbare Brühgruppe ✔️ Sehr guter Espresso

Siemens Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700: jetzt 760 Euro sparen

Leistung 1.500 Watt Volumen Bohnenbehälter 300 g Wasserpumpendruck 19 bar Milchbezug Milchschlauch Direktwahl ✔️ Doppeltassenbezug ✔️ Favoritenspeicherung bis zu 4 Kaffeespezialitäten Farbiges LCD-Display ✔️ Fassungsvermögen Wassertank 1,7 Liter Automatische Reinigung und Entkalkung ✔️ Mahlwerk Keramik Zubehör 1 x Wasserfilterpatrone BRITA INTENZA, Messlöffel für Kaffeepulver, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung Bewertung 4,6 von 5 ⭐ (4.546 Bewertungen)

Siemens Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700 © Amazon Produktbild

Siemens Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700: Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick

SensoFlow System: Maximales Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur

Maximales Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur CoffeeSelect Display: Farbiges LCD-Display mit Sensorfeldern. Über Direktwahltasten können Kaffee- und Milchspezialitäten ausgewählt und zubereitet werden.

Farbiges LCD-Display mit Sensorfeldern. Über Direktwahltasten können Kaffee- und Milchspezialitäten ausgewählt und zubereitet werden. AutoMilk Clean: Nach jedem Getränk startet eine vollautomatische Dampfreinigung. So können Sie das Reinigen des Milchsystems dem Kaffeevollautomaten EQ.6 plus s700 überlassen.

Nach jedem Getränk startet eine vollautomatische Dampfreinigung. So können Sie das Reinigen des Milchsystems dem Kaffeevollautomaten EQ.6 plus s700 überlassen. OneTouch DoubleCup: Sie können jede Spezialität auch für zwei Tassen gleichzeitig zubereiten.

Sie können jede Spezialität auch für zwei Tassen gleichzeitig zubereiten. Favoriten: Der Siemens Kaffeevollautomat kann bis zu vier Favoriten speichern und Ihr Lieblingsgetränk auf Abruf zubereiten.

Der Siemens Kaffeevollautomat kann bis zu vier Favoriten speichern und Ihr Lieblingsgetränk auf Abruf zubereiten. aromaDouble Shot: Diese Funktion sorgt mit zwei Mahl- und Brühvorgängen dafür, dass automatisch bitterer Nachgeschmack vermieden wird.

Diese Funktion sorgt mit zwei Mahl- und Brühvorgängen dafür, dass automatisch bitterer Nachgeschmack vermieden wird. Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf: Ob Espresso oder Latte Macchiato – Kaffeeauslauf und Milchschäumer sind höhenverstellbar und damit für jede Tassengröße bis zu 14 cm geeignet.

Ob Espresso oder Latte Macchiato – Kaffeeauslauf und Milchschäumer sind höhenverstellbar und damit für jede Tassengröße bis zu 14 cm geeignet. Beleuchtendes Tassenpodest: Ein weiteres Highlight des EQ.6 plus s700, das für mehr Komfort sorgt. Durch die Beleuchtung und der damit verbesserten Sicht können Sie die Tasse bis zum Rand füllen.