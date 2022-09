Die 15 skurrilsten Produkte bei Amazon – bei Nummer 8 fallen Sie vom Glauben ab

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Nur nicht durchdrehen. Verrückte Dinge gibt es auf der ganzen Welt. Wir haben die skurrilsten Produkte bei Amazon gefunden. © Nomadsoul1/PantherMedia

Bei Amazon finden sich allerhand skurrile Produkte. Doch manche sind so abgefahren, dass Sie Ihren Augen nicht trauen werden – versprochen!

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die Welt der skurrilen Dinge ist groß. Es gibt spaßige Spiele, witzige Bilder oder komische Figuren. Kein Wunder, dass uns auch bei Amazon zahlreiche Kuriositäten erwarten. Der US-Versandriese zählt immerhin über Millionen von Produkten. Neben 1-Euro-Artikel für Schnäppchenjäger dürfen aberwitzige Produkte nicht fehlen. Wir haben uns für Sie auf die Suche nach den skurrilsten Produkten bei Amazon begeben. Getreu dem Motto „Sachen gibt’s, die gibt’s gar nicht“ werden Sie bei manchen Produkten zweimal hinschauen müssen. Wir wünschen viel Spaß!

1. Deutschlands schrägste Orte: Ein Fremdenführer für Einheimische

Deutschlands schrägste Orte: Ein Fremdenführer für Einheimische © Amazon Produktbild

Beginnen wir etwas weniger spektakulär, aber seltsam allemal. Die Geografin und Journalistin Pia Volk ist bei Ihrer Reise quer durch Deutschland abseits der Pfade gewandert und hat sich auf die Suche nach geheimen Plätzen, obskuren Objekten und bizarren Landschaften begeben. In ihrem „Fremdenführer für Einheimische“ stoßt Pia Volk auf die seltsamsten Orte unseres Landes: eine Eiche mit eigener Adresse, ein fortgespültes Atlantis in der Nordsee, ein Kronleuchter in der Kölner Kanalisation und vieles mehr. Dieses Buch ist nicht nur für geografisch und historisch Interessierte.

Deutschlands schrägste Orte: Ein Fremdenführer für Einheimische – jetzt bestellen

2. Eigenwillige Eigenheime: Die Bausünden der anderen

Eigenwillige Eigenheime: Die Bausünden der anderen © Amazon Produktbild

Wir bleiben in Deutschland! Dieses Mal geht es aber nicht um irgendwelche kuriose Plätze oder Denkmäler – im Buch „Eigenwillige Eigenheime: Die Bausünden der anderen“ von Turit Fröbe entdecken Sie die größten Bauirrtümer in der Geschichte Deutschlands. Doppelhäuser mit zwei Gesichtern, Zaunkreationen und eigenwillig gestaltete Gärten. Verrückter geht es nicht!

Eigenwillige Eigenheime: Die Bausünden der anderen – jetzt bestellen

3. Am Arsch vorbei – die Gelassenheitsmaschine

Am Arsch vorbei – die Gelassenheitsmaschine © Amazon Produktbild

Wir schalten einen Gang höher in der Welt der Kuriositäten! Wollten Sie schon immer ein freies, selbstbestimmtes und zufriedenes Leben führen? Dann holen Sie sich „Am Arsch vorbei – die Gelassenheitsmaschine“ 16 Sounds und Sprüche und stellen Sie ein für alle Mal per Knopfdruck klar, dass Sie gerade einfach keinen Bock haben. Nie war es lustiger und einfacher, Nein zu sagen.

Am Arsch vorbei – die Gelassenheitsmaschine – jetzt bestellen

4. Klebefilm-Abroller „The Butt“

Klebefilm-Abroller „The Butt“ © Amazon Produktbild

Apropos am Arsch vorbei! Dieser witziger Klebefilm-Abroller hört auf den Namen „The Butt“. Der Schreibtisch-Organizer soll Ihnen beim Klebefilm, bei Post-its sowie bei Büroklammern und Stiften helfen. Für manche ein lustiges Accessoire, für andere die Möglichkeit, Ihrem Kollegen bzw. Ihrer Kollegin zu zeigen, was sie von ihm/ihr halten.

Klebefilm-Abroller „The Butt“ – jetzt bestellen

5. Winkelbrille „Lazy Readers“

Winkelbrille „Lazy Readers“ © Amazon Produktbild

Unter der Rubrik „Dinge, die die Menschheit nicht braucht“ fanden wir diese Lesebrille. Die Brille eignet sich ideal für alle Couch-Potatos, da es sich um eine Winkelbrille mit einem Glas mit 90°-Brechung handelt. Bleiben Sie also gemütlich auf der Couch liegen und lesen Sie ein Buch oder schauen TV. Hauptsache nicht den Kopf heben, es könnte ja anstrengend werden.

Winkelbrille „Lazy Readers“ – jetzt bestellen

6. LED-Sicherheitslicht in Hoden-Form

LED-Sicherheitslicht in Hoden-Form © Amazon Produktbild

Für alle, die auffallen wollen, aber Sicherheit dennoch vorgeht, gibt es dieses einzigartige LED-Licht. Schon beim Anblick werden Sie sicherlich lachen. Das LED-Sicherheitslicht ist wasserdicht und kann somit auch bei schlechtem Wetter „präsentiert“ werden. Sie müssen also nicht den Kopf hängen lassen – oder eben etwas anderes. Werden Sie mit diesem witzigen Accessoire zum absoluten Hingucker.

LED-Sicherheitslicht in Hoden-Form – jetzt bestellen

7. Kackende Tiere – ein lustiges Ausmalbuch für Erwachsene

Kackende Tiere – ein lustiges Ausmalbuch für Erwachsene © Amazon Produktbild

„Malen nach Zahlen“ mal anders, so charmant könnte man dieses skurrile Ausmalbuch für Erwachsene beschreiben. Denn tatsächlich geht es hierbei um kackende Tiere. Getreu dem Motto „Ich bin klein, mein Herz ist rein, mein Arsch ist schmutzig, ist das nicht putzig“ finden Sie hier 66 Seiten voll mit kackenden Hunden und Co. Doch das Buch soll nicht nur witzig sein, es soll auch beim Stressabbau helfen und zur Entspannung beitragen. Aha ...

Kackende Tiere – jetzt bestellen

8. Penis-Theater – die große Show für den kleinen Freund

Penis-Theater – die große Show für den kleinen Freund © Amazon Produktbild

Der Ausdruck „Ach, ist der niedlich“ ist hier fehl am Platz. Denn hier könnte sich der Protagonist doch beleidigt fühlen. In diesem „besonderen“ Bilderbuch geht es nämlich um ... Ach, sehen Sie einfach selbst. Ob Elefant, Chamäleon, ein Zauberzylinder oder viele weitere Motive – allen fehlt ein Stück, dass der Mann selbst ausfüllen muss. Wir sind noch etwas am Rätseln, was uns mehr irritiert: dieses Buch oder die über 1.500 Kundenbewertungen ...

Penis-Theater – jetzt bestellen

9. Nackter Zwerg mit Sonnenbrille

Nackter Zwerg mit Sonnenbrille © Amazon Produktbild

„Endlich mal normale Leute!“ Dieser lustige Zwerg ist ein wahrer Hingucker auf Ihrem Balkon, Ihrer Terrasse oder im Garten. Der Zwerg hat eine Höhe von 31,5 cm und kann so deutlich gesehen werden. Mit Sonnenbrille, Badelatschen und Bier ausgerüstet, ist er der Party-Zwerg. Ansonsten trägt er nicht viel, Hauptsache die Zwergenmütze sitzt an der richtigen Stelle.

Nackter Zwerg mit Sonnenbrille – jetzt bestellen

10. Geschlechtskrankheiten-Malbuch

Geschlechtskrankheiten-Malbuch © Amazon Produktbild

Wir bleiben auf unterstem Niveau und haben erneut ein Malbuch gefunden. Diesmal geht es um Geschlechtskrankheiten, die originalgetreu dargestellt wurden und fantasievoll interpretiert werden können. Auf 51 Seiten finden sich Chlamydien, Genitalwarzen, Hefepilze, Hepatitis B, Herpes, HIV, Syphilis, Tripper und viele mehr. Wir denken: Einen besseren Zeitvertreib gibt es nicht!

Geschlechtskrankheiten-Malbuch – jetzt bestellen

11. Sperma-Ausstechform

Sperma-Ausstechform © Amazon Produktbild

„Ja, ist denn heut‘ schon Weihnachten?“ Nein, das sicherlich nicht. Aber diese Ausstechform darf in unserer Liste einfach nicht fehlen. Diese Sperma-Ausstechform ist 3D-gedruckt und spülmaschinenfest. Zudem ist die Form für alle Teigarten geeignet. Machen Sie Ihren Liebsten zum nächsten Weihnachten mal doch eine ganz besondere Freude.

Sperma-Ausstechform

12. Gürteltasche mit Bierbauch-Motiv

Gürteltasche mit Bierbauch-Motiv © Amazon Produktbild

Anderes Thema, gleiches Niveau. Diese Gürteltasche ist nicht nur praktisch und liegt voll im Trend. Mit diesem Bierbauch-Motiv werden alle Blick auf Sie gerichtet sein. Die Tasche ist für alle Freizeitaktivitäten geeignet und aus hochwertigem Nylon hergestellt.

Gürteltasche mit Bierbauch-Motiv

13. Einhorn-Weinflaschenhalter

Einhorn-Weinflaschenhalter © Amazon Produktbild

Gleiches Thema, doch ein etwas gehobeneres Niveau. Zugeben, diese Deko sieht schon ziemlich cool aus und sicherlich ein tolles Geschenk für die eine oder andere Dame. Ein auf dem Rücken liegendes Einhorn mit einer Weinflasche – ein herrlicher Anblick. Und wer weiß: Vielleicht mögen Einhörner ja sogar den alkoholhaltigen Traubensaft.

Einhorn-Weinflaschenhalter – jetzt bestellen

14. Unnützes Wissen – 1000 skurrile Fakten aus aller Welt

Unnützes Wissen – 1000 skurrile Fakten aus aller Welt © Amazon Produktbild

Klar, ein Buch mit skurrilen Fakten darf in dieser Liste nicht fehlen. Wussten Sie, dass bei einem Hamster der Jetlag vermindert wird, wenn man ihm vorher Viagra verabreicht? Oder wussten Sie, dass das Huhn der nächste Verwandte des T-Rex ist? Verblüffen Sie Freunde, Bekannte und Familie mit total unnützem Wissen. Sie werden es Ihnen (nicht) danken ...

Buch „Unnützes Wissen“ – jetzt bestellen

15. Winkende Queen

Winkende Queen mit Solar-Handtasche © Amazon Produktbild

Last but not least – wir beenden diese Liste der skurrilsten Produkte bei Amazon mit der Queen. Die Miniaturfigur (18,7 cm hoch) der Queen Elizabeth II. winkt, wenn die Sonne scheint. Zugegeben, das passiert in Großbritannien äußerst selten, aber wir sind ja nicht auf der Insel. Die Handtasche der Queen lädt sich mit Solarenergie auf und bringt so die britische Königin zum Winken.

Winkende Queen – jetzt bestellen