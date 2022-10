Standsome aus „Die Höhle der Löwen“ – der Schreibtischaufsatz gegen Rückenschmerzen

Von: Philipp Mosthaf

Mit einem Standsome aus „Die Höhle der Löwen“ haben Sie im Home-Office oder Büro den perfekten Schreibtischaufsatz. © Standsome

Der Standsome aus „Die Höhle der Löwen“ hilft im Home-Office und Büro. Der Schreibtischaufsatz aus Holz soll das Arbeiten erleichtern. Wir haben uns den Standsome genau angeschaut.

Viele Arbeitstätige sitzen den ganzen Tag auf ihrem Bürostuhl. Die Corona-Pandemie und das damit in weiten Teilen Deutschlands eingeführte Home-Office reduzieren unsere Bewegung im Alltag. Und auch abends auf der Couch fällt die nötige Bewegung aus. Im Schnitt sitzen die Menschen neun Stunden am Tag. Doch langes Sitzen ist für unseren Rücken ungesund und verursacht Rückenschmerzen bis hin zum Bandscheibenvorfall. Standsome aus „Die Höhle der Löwen“ soll nun Abhilfe schaffen. Der Schreibtischaufsatz aus Holz soll dabei helfen, dass das Arbeiten im Sitzen und Stehen stattfindet. Wie der Standsome funktioniert, erfahren Sie hier.

Warum ist der Standsome aus „Die Höhle der Löwen“ notwendig?

Rückenprobleme sind die häufigsten Ursachen für Krankheitstage. Im Jahr 2019 waren Arbeitnehmer im Schnitt 10,9 Tage krankgemeldet, wie das Statistische Bundesamt in seinem Report informiert. „Deshalb empfehlen Experten das Arbeiten im Sitzen und im Stehen“, so Leonard Beck, einer der drei Gründer von Standsome. Der Schreibtischaufsatz aus Holz, der in „Die Höhle der Löwen“ präsentiert wird, soll flexibles Arbeiten im Home-Office oder Büro ermöglichen.

„Studien belegen, dass das Arbeiten im Stehen den Rücken entlastet, den Kreislauf ankurbelt und die Konzentration verbessert“, so Gründer Leonard.

Mit einem Standsome Schreibtischaufsatz aus „Die Höhle der Löwen“ können Sie bequem im Stehen arbeiten. Ihr Rücken wird es Ihnen danken. © Standsome

Wie funktioniert der Standsome?

Der Standsome besteht je nach Modell aus vier bis sechs Holzplatten. Diese können bequem ohne Schrauben, Nägel oder Werkzeug zusammengesteckt werden. Der Schreibtischaufsatz kann so innerhalb weniger Sekunden auf- und abgebaut werden. Dabei punktet das Produkt mit seiner Flexibilität, denn der Standsome bietet durch die höhenverstellbaren Ebenen für Personen zwischen 1,50 Meter und 2 Metern die perfekte Standposition. Für einen gesunden Rücken im Arbeitsalltag.

Standsome aus „Die Höhle der Löwen“: Welche Modelle gibt es?

Aktuell bieten die Gründer drei Modelle des Standsome an: Slim, Double und Free, ein frei stehendes 2-in-1 Steh-Sitz-Pult. Der Standsome wird aus nachhaltigem Birkenholz in deutschen Handwerksbetrieben hergestellt. Nachhaltigkeit spielt beim Produkt eine große Rolle, denn auch der Versand erfolgt ohne Plastik. Pro verkauftes Produkt wird zudem ein neuer Baum gepflanzt.

Der Standsome Slim ist ein Schreibtischaufsatz mit einer Ebene. Auf dieser kann problemlos der Laptop abgestellt werden. Die Maße betragen 50 x 44 x 57 cm (T x B x H).

Der Standsome Double verfügt über zwei Ebenen. Platzieren Sie auf der einen Ebene Ihre Tastatur, auf der anderen den Monitor. Die Maße betragen 60 x 67 x 77 cm (T x B x H).

Der Standsome Free ist ein frei stehendes Stehpult, das auch als Sitzpult verwendet werden kann. Die Höhe kann dabei flexibel an die Körpergröße angepasst werden. Die Maße (T x B x H): 46 x 50 x 130 cm.

