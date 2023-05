Star Wars Day: Die besten Fanartikel und Deals zum „May the fourth“

Von: Philipp Mosthaf, Ömer Kayali

Jedes Jahr feiern Star Wars-Fans den 4. Mai. Zum inoffiziellen Feiertag haben wir coole Fanartikel und gute Deals herausgesucht.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Star Wars ist längst nicht mehr nur eine Filmreihe, die 1977 mit „Krieg der Sterne“ ihren Anfang nahm. Das Franchise zählt Millionen von Fans auf der ganzen Welt – sowohl junge als auch alte. Jedes Jahr feiern Anhänger am 4. Mai den „Star Wars Day“. Zum diesjährigen Feiertag haben wir die coolsten Fanartikel und besten Angebote für Fans herausgesucht. Mit dabei sind detailgetreue Modell-Sets von LEGO oder Revell sowie lustiges Merchandise für den Haushalt oder Alltag.

Die Auswahl an Star Wars-Merchandise ist riesengroß und kann überwältigend sein. Damit Sie nicht die vielen Shops durchforsten müssen, haben wir hier einige Empfehlungen für Sie.

Darum ist der 4. Mai der „Star Wars Day“

„Möge die Macht mit Dir sein“ – oder auf Englisch: „May the Force be with you.“ Es eines der bekanntesten Zitate aus der Star Wars-Filmreihe. Damit ist auch der Ursprung des 4. Mai als inoffizieller Star Wars-Feiertag in Kürze erklärt. Das Datum klingt auf Englisch – May the Fourth – ausgesprochen so klingt wie der Jedi-Spruch.