Stiftung Warentest: 3 Akku-Heckenscheren Testsieger für niedrige und mittelhohe Hecken

Von: Alina Wagner

Flexible Gartenarbeit mit einer kabellosen Akku-Heckenschere © PantherMedia /SerhiiBobyk

Stiftung Warentest hat kabellose Akku-Heckenscheren getestet. Nur mit dem richtigen Gerät bringen Sie Ihren Garten auf Vordermann.

Stiftung Warentest testete 15 Akku-Heckenscheren.

Stiftung Warentest testete 15 Akku-Heckenscheren. Dabei waren vor allem die Kriterien Leistung, als auch Qualität von Relevanz. Die Tester urteilten anhand der Merkmale Schneiden, Handhabung sowie Funktionalität der Akku- und Ladegeräte. Zudem war die Haltbarkeitsprüfung ein wichtiges Testkriterium. Hier überprüften Stiftung Warentest Experten mittels eines Laborverfahrens die Geräte auf ihre Haltbarkeit. Ein weiterer Aspekt war die elektrische sowie mechanische Sicherheit der Akku-Heckenscheren.

Wir stellen Ihnen drei qualitativ hochwertige Akku-Heckenscheren vor, die mit einem guten Testurteil abschnitten und für niedrige bis mittelhohe Hecken geeignet sind.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für den ersten Heckenschnitt?

Der erste Heckenschnitt ist idealerweise im Frühjahr, da die Pflanzentriebe jetzt noch nicht vollständig ausgebildet sind und beim Zurückschneiden weniger Strapazen ausgesetzt werden. So stellen Sie sicher, dass sich die Heckenpflanzen bis zum Frühlingshöhepunkt gut regenerieren und dann richtig aufblühen. Vorteilhaft an einem frühen Heckenschnitt ist auch die Tatsache, dass Sie keine Vogelnester beschädigen können oder bei der Brut stören.

Da viele Vögel Hecken nutzen, um darin ihre Nester zu bauen, ist es gemäß Bundesnaturschutzgesetz verboten, zwischen 1. März und 30. September radikale Rückschnitte vorzunehmen. Wer ab 1. März Hecken schneidet, dem drohen bis zu 100.000 Euro Bußgeld. Leichte Formschnitte dürfen aber auch in den Sommermonaten getätigt werden. Vorsichtshalber sollten vorab nachsehen, ob Vögel in Ihrer Hecke brüten und Rücksicht nehmen.

3 Tipps für das richtige Schneiden der Hecke

Wählen Sie einen bewölkten Tag ohne Frost, sodass die Triebe vor der Sonneneinstrahlung geschützt sind und nicht verbrennen

Wählen Sie Heckenscheren mit sauberen und scharfen Klingen, um glatte Schnittflächen zu bekommen und Krankheitserreger abzuwehren

Achten Sie beim Heckeschneiden darauf Handschuhe zu tragen, um mögliche Hautreizungen vorzubeugen

Qualitätsurteil „Gut“ (1,9) Einhell Power X-Change Akku-Heckenschere

Einhell Power X-Change Akku-Heckenschere Arcurra 18/55 © OBI

Mit der Einhell Power X-Change Akku-Heckenschere ist das Zurückschneiden von Hecken und Sträuchern ein Kinderspiel. Dank seiner kraftvollen Leistung und effektiven Messern gelingt die Arbeit besonders effizient. Mit der Akku-Heckenschere sind Sie komplett flexibel, da Sie an keine Stromquelle gebunden sind.

1x 18V Batterie notwendig (Mitglied der Power X-Change Familie)

Messer aus diamantgeschliffenem sowie lasergeschnittenem Stahl (Schnittlänge von 55 cm bei bis zu 2.400 Schnitten pro Minute)

Ergonomisch gestalteter sowie schmaler Frontgriff mit Mikro Schalter

Praktischer Schnittgutsammler, kein Einsammeln von Schnittgut mehr notwendig

Stabiler Köcher für den Schutz der Messer beim Transport

WOLF-Garten - Akku-Heckenschere mit mit Testurteil „Gut“ (1,9) von Stiftung Warentest

WOLF-Garten - Akku-Heckenschere inkl. Akku + Ladegerät LYCOS 40/500 H SET © Amazon

Die Akku-Heckenschere 40/500 der LYCOS-Serie bietet Ihnen ein wartungsarmes sowie umweltfreundliche Arbeit beim Schneiden Ihrer Hecke. Arbeiten Sie mit dem schwenkbaren Messers ohne Verrenkungen sowie mit höchster Präzision dank optimaler Messerlänge und Messerabstand. Mit dem geringen Gewicht der Akku-Heckenschere von nur 4 Kilogramm ist komfortables Arbeiten gewährleistet. Zudem enthält das Set einen 2,5 Ah-Akku ist mit einer Laufzeit von 110 Minuten sowie ein Schnellladegerät für optimale Leistung.

Schwenkbares Messer: 180° – einstellbar in fünf Winkeln: 90°/ 45°/0°/-45°/-90°

Präzisionsgeschliffenes Schneidemesser mit hoher Langlebigkeit

Schlankes sowie leichtes Gehäuse

Eco-Modus, sorgt für verlängerte Laufzeit

Messerabstand: 22 mm

Anschlagschutz gewährleistet präzises und sicheres Schneiden, mit integrierter Aufhängeöse

Set inklusive 2,5 Ah Akku & Schnell-Ladegerät

Gewicht ohne/mit Akku: 3,3 / 4,1 kg

Bosch Akku-Heckenschere UniversalHedgeCut 18-55 mit Testurteil „Gut“ (2,1)

Bosch Akku-Heckenschere UniversalHedgeCut 18-55 © OBI

Die leichte und starke 18V-Heckenschere bietet präzise Ergebnisse bei mittelgroßen Hecken. Dank des bürstenlosen Motors, kombiniert mit dem elektronischen „Anti-Blocking-System“ für Schneiden ohne zu Verklemmen, haben Sie das ideale Gartengerät für die Arbeit im Grünen. Inklusive Batterieladeanzeige und Softgrip-Griff für komfortables Heckenschneiden.

Lange Lebensdauer und hohe Leistung dank bürstenlosem Motor

Patentiertes Anti-Blockier-System, schneidet auch dicke Äste ohne Verklemmungsgefahr

Ermüdungsfreies Arbeiten dank Leichtbauweise

Kann verschiendartige, mittelgroße Hecken mit Ästen bis zu 20 mm Dicke schneiden

Optimale Schnittleistung garantiert durch langlebiges Schweizer Präzisionsmesser