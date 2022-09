Sie wollen Strom sparen? Dann senken Sie mit diesen Tricks Ihre Energiekosten

Von: Philipp Mosthaf

Die Energiepreise steigen. Mit simplen Tricks und guten Produkten können Sie viel Strom sparen. Das beginnt bereits beim Kauf einer Glühbirne. © fergregory/PantherMedia

Die Energiepreise werden immer teurer, das geht ans Geld. Mit ein paar Tipps und Tricks können Sie Ihren Energieverbrauch senken und somit kräftig Strom sparen.

Unser Energieverbrauch steigt seit zwei Jahren kontinuierlich an. Das liegt natürlich an der Corona-Pandemie und dem daraus vielerorts eingeführten Home-Office. Viele Arbeitnehmer waren plötzlich zu Hause, den Laptop ans eigene Stromnetz angeschlossen. Zudem wurden die Freizeitaktivitäten durch beispielsweise Kochen und TV schauen ersetzt – nicht gut für den Geldbeutel. Seit Beginn des Ukraine-Krieges schnellen die Energiepreise in die Höhe. Hinzukommt die Inflation, die unsere Kaufkraft deutlich verringert.

Während viele Menschen bereits Vorräte für den Katastrophenfall besorgen oder sich einen Dieselgenerator anschaffen, um im Falle eines Blackouts gewappnet zu sein, suchen andere Bürger nach Lösungen, um Strom zu sparen und die Energiekosten so zu senken. In diesem Artikel erfahren Sie Tipps und Tricks, um Stromkosten zu senken. Das zahlt sich nicht nur positiv auf Ihre Haushaltskasse aus. Auch der Umwelt tun Sie dabei etwas Gutes. Stichwort: Klimaschutz!

Strom sparen: Mit diesen Tipps & Tricks funktioniert es

Mittlerweile gibt es zahlreiche Produkte, mit denen sich der Energieverbrauch senken lässt. Insbesondere Smart-Home-Geräte, die per App über das Smartphone gesteuert werden, können effizient ein- und ausgeschaltet werden. Wir haben hier einige Produkte für Haus und Garten aufgelistet, die Ihnen beim Strom sparen helfen.

Das Sparen beginnt bereits da, wo der Strom herkommt: aus der Steckdose! Mit einer smarten Steckdose können Ihre Geräte dann mit Strom versorgen, wenn sie benutzt werden. Die smarten Steckdosen von TP-Link Tapo funktionieren per WLAN und können per Sprachbefehl (Alexa/Google) oder App (Android/iOS) gesteuert werden. Erstellen Sie zudem ganze Wochenpläne für effizienten Stromverbrauch oder schalten Sie Geräte automatisch ein, um ungebetene Gäste fernzuhalten.

Sie sind ständig in Benutzung und müssen fast täglich geladen werden: Smartphones, Tablets und Co. Auch unsere Alltagshelfer benötigen aufs Jahr gerechnet jede Menge Energie. Viele sind mit Ihrem Smartphone so beschäftigt, dass sie eine Powerbank brauchen, auch diese muss stets aufgeladen sein. Wie wäre es mit einer wasserdichten Solar-Powerbank, die sich per Sonnenlicht auflädt? Die Wireless-Solar-Powerbank von Hiluckey verfügt über 2 USB-Anschlüsse, einen USB-C-Anschluss und unterstützt zudem kabelloses Laden. Mit einem starken Akku von 26.800 mAh können Smartphones bis zu achtmal und Tablet bis zu dreimal komplett aufgeladen werden.

Tatsächlich kann man beim Heizen am meisten Geld sparen. Neben den altbewährten Tricks wie Stoßlüften helfen smarte Thermostate bei der Kostensenkung. Die herkömmlichen Thermostate werden dabei einfach durch die intelligenten Modelle ausgetauscht. Auch hier funktioniert die Steuerung per App. Mit smarten Heizkörperthermostaten lassen sich bis zu 30 % Energie sparen. Der smarte Thermostat mit Wandthermostat von Homematic IP schloss bei der Stiftung Warentest als Testsieger (Note 1,9) ab. Mit intelligenten Heizkörperthermostaten kann die Raumtemperatur zeitgesteuert reguliert werden. Das Heizen werden automatisch beim Lüften beendet, sodass keine Energie unnötig verbraucht wird. Auch das Heizkörperthermostat-Set von Bosch Smart Home ist sehr zu empfehlen. Das Set besteht aus 3 smarten Thermostaten sowie den Bosch Smart Home Controller.

Beim Heizen können Sie sehr viel Geld sparen. Smarte Heizkörperthermostate wie von Bosch sind leicht zu bedienen und senken den Energieverbrauch erheblich. © Bosch Smart Home

Fernsehen zählt wohl zu den beliebtesten Hobbys der Deutschen. Darüber hinaus haben sich auch viele Arbeitnehmer einen Monitor fürs Home-Office angeschafft. Achten Sie beim Kauf unbedingt auf die Energieeffizienzklasse. Diese zeigt an, wie viel Strom die Monitore und TVs benötigen. Die Klassen sind von A+++ bis G, wobei Energieeffizienzklasse A für die sparsamsten Geräte steht, die Energieeffizienzklasse G für die Geräte mit dem höchsten Stromverbrauch. Je größer Monitor und TV, desto besser sollte die Energieeffizienzklasse sein.

Glühbirnen verbrauchen nicht ganz so viel Energie wie andere Geräte im Haushalt, dennoch lässt sich auch hier Strom sparen. Smarte Glühbirnen verfügen nicht nur über energiesparende Funktionen, sie können zudem gedimmt werden und sind dank der E27-Fassung leicht zu installieren. Die smarte Glühbirne L519E von TP-Link Tapo ist über die App steuerbar und kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant. Erstellen Sie Zeitpläne für die Glühbirne und lassen Sie Licht nie wieder umsonst an.

Strom sparen kann man nicht nur in den vier Wänden. Auch im Garten lässt sich der Energieverbrauch senken, zum Beispiel mit einem Bewässerungscomputer für Garten, Terrasse oder Balkon. Mit der Gardena Bewässerungssteuerung per App können Sie die Bewässerung von überall aus steuern. Erstellen Sie Zeitpläne für eine flexible Programmierung. Der Gardena Bodenfeuchtesensor misst Bodenfeuchte, Außentemperatur und Lichtstärke und hilft so beim effizienten und energiesparenden Bewässern.

Es gibt noch mehr Möglichkeiten, wie man im Garten Strom sparen kann. Mit einer Beleuchtung heben Sie die Optik Ihres Gartens auf ein neues Niveau, auch bei Dunkelheit. Doch warum Gartenleuchten mit Batterie oder Akku kaufen, wenn es längst Solarleuchten gibt. Diese ziehen sich die Energie direkt von der Sonne. Die Solarlampen von Leolee sind wasserdicht und verfügen über zwei Helligkeitsstufen sowie einen Bewegungsmelder.

