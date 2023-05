Tina Turner ist tot: So behalten Sie die Sängerin in Erinnerung

Von: Melanie Staudacher

Teilen

Im Alter von 83 Jahren ist Tina Turner am 24. Mai 2023 in der Schweiz verstorben. Mit diesen Fan-Artikeln bleibt die „Queen of Rock ’n’ Roll“ für Sie unvergessen.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

„What‘s Love Got to Do with It“, „Private Dancer“, „Simply the Best“ und viele weitere Hits hat uns Tina Turner geschenkt. Im Alter von 83 Jahren ist die „Queen of Rock ’n’ Roll“ am 24. Mai 2023 verstorben. Mit ihrer einzigartigen Musik und ihrem spannenden Karriereweg bleibt Tina Turner unvergessen.

Die Biografie der Rock-Legende, Schallplatten, CDs, T-Shirts und Tassen können Sie bei Amazon kaufen.

Schallplatten von Tina Turner

Vinyl-Schallplatten sind wieder modern und haben echten Sammlerwert. Auch Ihre Lieblingssongs von Tina Turner können Sie als Schallplatte abspielen, dafür benötigen Sie nur den richtigen Plattenspieler. Die LPs mit den aufwendig designten Covern können Sie auch dekorativ an die Wand hängen oder ins Regal stellen.

In klein und groß ein Blickfang: Tina Turner Poster

Tina Turner war für ihre Löwenmähne, Netzstrümpfe, High Heels und kurze Lederröcke bekannt. Auf der Bühne trat sie energiegeladen auf und hat mit ihrer Musik Millionen Menschen begeistert. Ihr strahlendes Lächeln können Sie sich als Poster oder auf eine Leinwand gedruckt nach Hause holen.

Dekoration und Tribut in einem: Poster von Tina Turner © Amazon

Biografien & Bildbänder

Wussten Sie, dass bevor sie zum Weltstar wurde, Tina Turner auf Sozialhilfen angewiesen war? Alle Details über ihre Karriere und ihr Leben teilt Tina Turner in Biografien und Büchern.

„Simply the Best“ ist eines der erfolgreichsten Lieder von Tina Turner. Damit begeistert sie auch nach ihrem Tod Millionen Menschen. © Amazon/Canve (Fotomontage)

Weiterer Tina Turner Merch

Sie können einfach nicht genug kriegen von der Rock-Legende Tina Turner? Auf Amazon finden Sie weitere Fan-Artikel: