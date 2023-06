Neuer TikTok-Trend entdeckt: Gepäckgebühren sparen am Flughafen

Von: Nina Dudek

Sparen Sie sich teures Übergepäck! Mit einem simplen Trick © Cigdem Simsek/PantherMedia

Übergepäck beim Fliegen kann bis zu 20 € pro Kilogramm kosten! Clevere TikTok-User wissen, wie man zusätzliche Gebühren spart – und trotzdem alles mitnehmen kann.

Bei nahezu allen Fluggesellschaften beträgt das maximal zulässige Gewicht eines Koffers 23 kg. Nicht viel, wenn man für zwei Wochen Urlaub alles Wichtige einpacken muss. Und bei Billigfluglinien wird teilweise jedes aufgegebene Kilogramm einzeln berechnet.

Der neueste Trend auf TikTok zeigt, wie man sich die Gebühren für Übergepäck – oder Gepäckkosten bei Billigfluglinien generell – sparen kann. TikTok ist bekannt dafür, schon die seltsamsten Modetrends verbreitet zu haben – doch dieser hier ist einfach nur genial: Angelwesten.

Große Taschen = große Ersparnis beim Fluggepäck

Hunderte begeisterte Anwender zeigen kurze Videos, in denen sie die geräumigen Taschen randvoll mit Gegenständen füllen, die nicht in den Koffer oder ins Handgepäck passen. Ein TikToker hat es sogar geschafft, einen tragbaren Lautsprecher, ein Deo, ein Kartenspiel, einen Bikini und ein Fitness-Set in den kleineren Taschen zu verstauen. In der großen Tasche auf der Rückseite der Weste fand zusätzlich sogar noch einen Laptop Platz.

Die Erfinder des „Westentaschentransporters“ berichten, dass sie damit Kosten für aufgegebenes Gepäck bei Billigfluglinien vermeiden und auf Kurzstreckenflügen Geld sparen. Viele von ihnen berichteten, dass sie entgegen aller Bedenken, ohne Probleme durch die Sicherheitskontrolle kamen und den Flug antreten konnten.

Multifunktionsweste mit bis zu 20 Taschen

Insgesamt 18 Taschen inkl. 14 Reißverschlusstaschen, Einheitsgröße, universell verstellbar

Leichte Sommerweste mit vielen Taschen, ärmellos

Schnelltrocknend, in 13 verschiedenen Farben erhältlich, insgesamt 15 Taschen, Vorderseite: 6 Pattentaschen + 5 funktionelle Reißverschlusstaschen + 1 Anhängertasche. Rückseite: 1 große Netztasche mit Reißverschluss. Innen: 2 große seitliche Kletttaschen

Safari-Weste in Jeansoptik

Luftig und leicht aus 100 % Baumwolle, praktische Taschen auf Front, Innenseite und extra Rückentasche mit seitlichem Reißverschluss

Leichte Netzweste mit 12 Taschen

Ärmellos und leicht aus Mesh-Material, insgesamt 12 Taschen. Vorderseite: 6 Pattentaschen + 4 funktionelle Reißverschlusstaschen. Innen: 2 große seitliche Reißverschlusstaschen

Bitte beachten Bevor Sie zu diesem genialen Trick greifen, sollten Sie unbedingt vorher abklären, welche Gegenstände nicht in die Flugzeugkabine und damit in die Westentasche dürfen. Das gilt für alle Gegenstände, die auch im Handgepäck tabu sind. Beispielsweise Flüssigkeiten über 100 ml oder spitze Gegenstände wie Messer oder Nagelfeilen.

Was alles in die Taschen passt – und somit nicht als Gepäck bezahlt werden muss