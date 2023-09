Veganer Met: ein bienenfreundlicher Zauber aus „Die Höhle der Löwen“

Von: Alina Wagner

Die Höhle der Löwen: veganer Elfentrunk in vier Geschmacksrichtungen © Vegablum KG

Die Lösung, für alle, die Honigwein lieben, sich aber rein pflanzlich ernähren, wird in der 14. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt.

Met, ein alkoholisches Getränk mit Honig als Hauptbestandteil. Dieser wird von Bienen produziert und fällt daher trotz seiner rein pflanzlichen Ausgangsstoffe, nämlich Nektar und Honigtau unter die Kategorie tierischer Produkte. Aufgrund dessen verzichten Veganer auf den Verzehr von Honig.

In der aktuellen Staffel von „Die Höhle der Löwen“ präsentiert das Unternehmen Vegablum eine vegane Alternative für Honigwein.

Die Höhle der Löwen: vegane Met-Alternative

Vegablum, das zu 100 Prozent vegane und ökologische Unternehmen, stellt nun sein neuestes Produkt in „Die Höhle der Löwen“ vor: VET. Dieser vegane ElfenTrunk bietet eine pflanzliche Alternative zum traditionellen Met-Honigwein. Anstelle von Honig setzt Vegablum auf Wonig – Honig, der aus den Blüten des Löwenzahns hergestellt wird.

Die Höhle der Löwen: veganer Elfentrunk in vier Geschmacksrichtungen © Vegablum KG

Der vegane Met ist laut Hersteller frei von Sulfiten und Aromen sowie biozertifiziert. Vegablum bietet den ElfenTrunk in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen sowie in drei Packungsgrößen an:

pur und klassisch 🍷

Tipp VET kann sowohl warm als auch kalt genossen werden und eignet sich perfekt zum Mixen von Cocktails, Getränken oder als Topping für Desserts.

wärmend mit Zimt 🔥

fruchtig mit Kirsche 🍒

erfrischend mit Waldmeister 🌿

Vegablum: vegane Produktvielfalt

Vegablum bietet neben Wonig und veganem Met auch Nusscremes und Süßigkeiten an. Die Produkte werden umweltfreundlich in plastikfreien Verpackungen hergestellt, unter Einhaltung von nachhaltigem Rohstoffanbau.

