Vitamine für Herbst & Winter: Die Top 3 für Kinder, Sportler oder Empfindliche

Von: Nina Dudek

Vitamine für Herbst und Winter enthalten die geballte Ladung Immunpower. © MarkoAliaksandr/PantherMedia

Herbst und Winter gehören zu den erkältungsreichsten Jahreszeiten. Eine rechtzeitige Vitaminversorgung stärkt das Immunsystem und kann helfen, gesund zu bleiben.

Alle Jahre wieder kennen wir dieses Phänomen: Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die ersten kühlen Abende kündigen den Herbst an – und schon sitzen wir mit Halskratzen und Schnupfen zu Hause. Vor allem Kinder, empfindliche Menschen oder Sportler sind besonders anfällig und sollten deshalb schon frühzeitig ihr Immunsystem unterstützen.

Gerade zu Zeiten der Corona-Pandemie heißt es für besonders anfällige Bevölkerungsgruppen ganz besonders auf sich zu achten. Eine ausreichende – und vor allem rechtzeitige – Versorgung mit den richtigen Vitaminen kann Ihnen helfen, das Immunsystem optimal zu unterstützen und so möglichen Erkrankungen im Herbst und Winter vorzubeugen.

Welche Vitamine sind im Herbst wichtig?

Grundsätzlich gilt im Herbst das, was auch für den Rest des Jahres gilt: Ihr Körper benötigt eine ausgewogene Mischung aus Vitaminen und Mineralien. Wer sich ausgewogen nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ernährt, schafft das in der Regel auch. „5 am Tag“ heißt die Devise, also fünf Portionen Obst und Gemüse täglich. Allerdings fordern Herbst und Winter unser Immunsystem zusätzlich heraus und deswegen kann es helfen, im Herbst einige wenige, ausgesuchte Vitamine besonders in den Vordergrund der Ernährung zu rücken und gegebenenfalls mit Nahrungsergänzungsmitteln zu supplementieren.

Vitamin C für Herbst & Winter: Zum Lutschen für Kinder & Veganer

Vitamine für Herbst und Winter: Hier reichen bereits 2 leckere Lutschtabletten am Tag. © sanotact

Hochdosiertes Vitamin C aus der Acerola-Kirsche, das mit seinem feinen Kirscharoma auch Kindern ab vier Jahren schmeckt. Schon zwei Tabletten täglich reichen aus und Kindern fällt das Lutschen deutlich leichter als das Schlucken ganzer Tabletten. Zusätzlich sollten Sie auf eine Vitamin C-reiche Ernährung achten, um optimal versorgt zu sein.

Heiße Zitone: Selbst gemacht oder Fertigpräparat? Viele setzen auf Vitamin C aus frischen Zitronen. Tatsächlich enthalten 100 Gramm Saft etwa die Hälfte des täglichen Vitamin C-Bedarfs. Das Problem bei dieser Art selbstgemachter Heißer Zitrone: Im heißen Wasser wird ein Teil des Vitamins zerstört. Fertige Heiße Zitrone-Präparate hingegen sind so hoch dosiert, dass der Verlust nicht ins Gewicht fällt.

Vitamin C für Herbst & Winter: Für Menschen mit empfindlichem Magen

Vitamin C für Menschen mit Reizdarm. © Glory Feel

Dieses spezielle Vitamin C Präparat ist gepuffert. Das bedeutet, dass das saure Vitamin C an Mineralien gebunden und so verträglicher und auch für Menschen mit empfindlichem Magen geeignet ist.

Vitamine für Herbst & Winter: Wann sind sie sinnvoll?

Apotheker, Ärzte und Fachleute sind sich einig: Vitamine in Form von Nahrungsergänzungsmitteln sollten nicht ohne Bedacht eingenommen werden. Eine Rücksprache mit Hausarzt oder Apotheker ist auf alle Fälle empfehlenswert, bevor Sie selbst zu sogenannten Supplementen greifen.

Allerdings benötigen einige Bevölkerungsgruppen zusätzliche Vitamine und Mineralstoffe, da ihr Körper besonderen Anforderungen unterliegt. Dazu gehören neben Schwangeren und Stillenden auch Senioren, Veganer und Vegetarier sowie Leistungssportler und Raucher.

Vitamin D für Herbst & Winter: Clevere Kombitropfen für Kinder

Diese Vitamine für Herbst und Winter lassen sich auch im Essen „verstecken“. © Naturtreu

Das „Sonnenvitamin“ wird zu 80 Prozent über die Sonneneinstrahlung aufgenommen. Und diese macht sich im Herbst und Winter rar. Besonders effektiv ist die Kombination von Vitamin D3 mit Vitamin K2, denn dieses unterstützt die Wirkung von Vitamin D3, indem es Proteine aktiviert und so erst nutzbar macht. Tropfen lassen sich super in Joghurt oder Müsli „verstecken“ und sind ideal für Kinder.

Vitamin D für Herbst & Winter: D3 + K2 hochkonzentriert mit Depotwirkung

Diese Vitamine für Herbst und Winter müssen sie nur alle 5 Tage nehmen. © natural elements

Dieses Kombi-Präparat ist so hoch dosiert, dass Sie nur alle fünf Tage eine Kapsel nehmen müssen. Eine Kapsel ist mit 5.000 I.E. (125 µg) Vitamin D3 und 100 µg Vitamin K2 MK-7 hochdosiert – ideal, wenn Sie nicht täglich Nahrungsergänzungsmittel nehmen möchten.

Zink für Herbst & Winter: Besonders hohe Bioverfügbarkeit

Dieses Zinkpräparat kann besonders gut verwertet werden. © Glory Feel

Zink ist essenziell für unseren Stoffwechsel. Das Spurenelement soll in der Lage sein, die Rezeptoren der hauptverantwortlichen Viren eines grippalen Infekts zu blockieren und so das Anhaften in Mund und Nase zu verhindern. Zinkbisglycinat ist eine organische Zinkverbindung, die eine besonders hohe Bioverfügbarkeit für die Aufnahme im Körper aufweist.

Ihr Kind hat Probleme, größere Tabletten oder Kapseln zu schlucken? Viele Kapseln lassen sich in der Mitte teilen und der Inhalt verschwindet problemlos im Joghurt. Dasselbe gilt für Tabletten, die sich zu Pulver zerstoßen lassen. Aber immer nur in kalten Lebensmitteln „verstecken“, damit die Wirkung erhalten bleibt.

Zink für Herbst & Winter: Hochdosiert Erkältungszeit verkürzen

Besonders hoch dosiert kann Zink den Krankheitsverlauf mildern. © BPS Pharma

Zink kann auch helfen, wenn Sie bereits unter ersten Symptomen eines grippalen Effekts leiden, denn es kann die Vermehrung der Erreger eindämmen. Die Deutsche Apotheker Zeitung berichtet, dass durch die rechtzeitige Einnahme von hochdosiertem Zink ab einer Dosierung von 75 mg pro Tag, die Erkältungsdauer verkürzt werden kann.

