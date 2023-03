Die Kosmetik von Viva Maia aus DHDL beruht auf mexikanischer Naturheilkunde

Von: Julia Schuster

Produkte mit dem Inhaltsstoff Tepezcohuite sind für ihre positiven Eigenschaften für die Haut bekannt. © Viva Maia Beauty

Die Naturkosmetik von Viva Maia Beauty aus „Die Höhle der Löwen“ vereint Jahrhunderte altes Naturwissen der Maya und Azteken mit hochwertigen Inhaltsstoffen.

Die Maya und Azteken hinterließen ein unglaubliches Wissen über die Natur und ihre Heilkräfte. Das tiefe Verständnis für die Natur geriet jedoch über viele Jahre hinweg nahezu in Vergessenheit. Verena Bonath und Herbert Hellemann wollen dieses Wissen wiederbeleben. Ihre Naturkosmetik Viva Maia beruht auf der indigenen Pflanzenheilkunde Mexikos. Am 17. April 2023 stellt das Duo seine Produkte in der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ vor.

Natürliche Inhaltsstoffe fungieren als Beauty-Booster

Viva Maia setzt auf Inhaltsstoffe, die schon von den Maya verwendet wurden. Einer dieser besonderen Stoffe ist Tepezcohuite. Er wurde vor Jahrtausenden zur Behandlung von Verbrennungen genutzt. Heute ist er vor allem wegen seiner positiven Eigenschaften für die Haut bekannt. Die mexikanische Pflanze wirkt entzündungshemmend und lindert so Akne, Rosacea und Hautirritationen. Hinzu kommen die antioxidativen Eigenschaften, die auch als Anti-Aging-Mittel wirksam sind. Denn Antioxidantien schützen die Haut vor freien Radikalen, die für Falten verantwortlich sind. Tepezcohuite lässt die Haut straffer und jugendlicher aussehen.

Auch Superstar Selma Hayek schwört auf die Wirkung der mexikanischen Pflanze. Die 56-Jährige pflegt ihre Haut bereits seit Jahrzehnten mit Tepezcohuite und wird immer wieder für ihren jugendlichen Teint bewundert.

Der Kosmetikhersteller Viva Maia baut Tepezcohuite in Mexiko selbst an und verarbeitet die Pflanzen zu hochwertigen Naturprodukten. Da die Ausfuhr von der mexikanischen Regierung begrenzt wird, ist die Anzahl der Produkte mit dem Inhaltsstoff limitiert.

Chicalote regt die Durchblutung der Haut an und wirkt entgiftend. © Viva Maia Beauty

Ein weiterer Inhaltsstoff der Kosmetikprodukte ist eine Jahrhunderte alte Heilblume der Azteken: Chicalote. Die stachelige Blume reinigt die Haut von Schadstoffen und ist reich an Vitaminen und Mineralien. Sie fördert die Durchblutung und trägt dazu bei, Giftstoffe auszuscheiden. Viva Maia kombiniert die Pflanze mit Agave und Spirulina zu einer natürlichen Rezeptur für effektives Detox. Agave wirkt entzündungshemmend und spendet der Haut Feuchtigkeit. Spirulina ist reich an Proteinen, Vitaminen und Mineralien. Die Algen-Art hilft, Giftstoffe zu entfernen und die Durchblutung zu verbessern. Die Detox-Reinigung von Viva Maia kann für das Gesicht oder auch als Kopfhautpflege verwendet werden.

