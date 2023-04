Wandern mit Kindern: unterwegs ohne Gemecker mit der richtigen Ausrüstung

Von: Nina Dudek

Wandern mit Kindern wird mit dem richtigen Wissen ein großer Spaß © ChiccoDodiFC/PantherMedia

Wandern mit Kindern kann Spaß machen – und gleichzeitig eine Herausforderung sein! Mit Packliste, richtiger Ausrüstung und Tricks wird der Ausflug allerdings ein Kinderspiel.

Wann sind wir endlich da? Ist es noch weit? Ich bin müde! Kennen Sie das auch?

Wandern mit Kindern, egal welchen Alters, kann für Eltern ein Geduldsspiel werden. Dabei sind Kinder so neugierig und haben grundsätzlich einen Riesenspaß dabei, mit Mama und Papa die Natur zu entdecken. Allerdings sollten wir „Großen“ auf die speziellen Bedürfnisse und Anforderungen der kleinen Wanderinnen und Wanderer Rücksicht nehmen, damit aus dem „Wann sind wir endlich da?“ ein munteres „Wollen wir noch weitergehen?“ wird.

Inhaltsverzeichnis

Ist Wandern gut für Kinder? Kindgerecht denken!

Die eindeutige Antwort lautet: Ja!

Kinder sind kleine Energiebündel, randvoll mit natürlicher Neugier und Entdeckergeist. Was gibt es also Schöneres, als Bewegung und Neuland erobern zu verbinden? Kinder brauchen einfach ihre tägliche Dosis Bewegung. Allerdings erleben Kinder ihre Umwelt noch ganz anders. Damit Wandern den Kleinen auch guttut, sollten sich Erwachsene auf die kindliche Erlebniswelt einlassen und von Fantasie und Entdeckerlust anstecken lassen.

Was braucht man zum Wandern mit Kindern? Packliste für den Rucksack

In erster Linie brauchen Eltern erst einmal: viel Zeit und manchmal noch mehr Geduld. Vor allem aber einen durchdacht gepackten Rucksack! Mit dieser Packliste, die sich ein wenig von einer Wanderpackliste für Erwachsene unterscheidet, haben Sie alle Basics zur Hand und sind für viele Fälle von Hunger über Langeweile bis zur Schürfwunde bestens gerüstet.

1. Erste Hilfe-Set

Wandern mit Kindern sollte man nie ohne Erste Hilfe-Set © Aranticy

Gerade stürmische Kinderfüße übersehen gerne den einen oder anderen Stein. Und jeder weiß, wie schnell man sich Blasen laufen kann. Ein witterungsbeständiges Erste Hilfe-Set gehört deshalb immer in den Wanderrucksack. Übrigens nicht nur, wenn Kinder mit auf Tour sind!

2. Gesunde Energie als Snack

Wandern mit Kindern macht hungrig auf gesunde Energie © ecoget

Wer viel tobt und rennt, verbraucht jede Menge Energie. Damit die Reserven schnell und vor allen nachhaltig aufgefüllt werden, sollten auch kleine Snacks eine ausgewogene Mischung aus Kohlenhydraten und gesunden Fetten enthalten. Kinder lieben es natürlich süß, was die Auswahl gar nicht so leicht macht. Energiebällchen aus Obst und Nüssen sind eine leckere Lösung!

3. Auslaufsichere Brotzeit-Boxen

Wandern mit Kindern – gut vorbereitet mit Lunchbox © LOOXIS

Das schönste auf dem Gipfel: die Brotzeit! Kinder lieben es, beim Picknick unterwegs einmal „ganz offiziell“ mit den Fingern essen zu dürfen. Damit Käsebrot, Gurkenscheiben und Wiener Würstchen auslaufsicher und hygienisch im Rucksack verstaut werden können, lohnt sich die Investition in hochwertige Edelstahl-Boxen. Mit dem eigenen Namen darauf sind sie auch ideal für Kindergarten oder Schule!

4. Isotonische Getränke für mehr Power

Wandern mit Kindern macht durstig © C.P.Sports

Kinder scheinen nie zu schwitzen. Doch das täuscht! Gerade beim Wandern verlieren sie viel Wasser und damit stoffwechselwichtige Elektrolyte. Weil es Wasser oder Fruchtsaftschorle oft zu Hause gibt, darf es bei einer Wanderung auch einmal was Besonderes sein. Isotonische Getränke gibt es als Sirup in vielen leckeren Geschmacksrichtungen und sie führen dem Körper wieder wichtige Mineralien zu.

5. Becherlupe für Entdecker

Wandern mit Kindern sollte spannende Erlebnisse bereithalten © Yayakneen

Ja, richtig gelesen! Eine Lupe kann bei nörgelnden Begleiterinnen und Begleitern wahre Wunder wirken! Eine robuste, kindgerechte Becherlupe bringt sofort wieder Spannung in die „langweilige“ Wanderung, motiviert zum Weitergehen und eröffnet Kindern ganz neue Einblicke in die Welt der Insekten.

6. Zeckenschutz ohne Chemie

Wandern mit Kindern ohne Angst vor Zecken © TICKLESS

Abseits der Wege ist die Welt meistens viel spannender für Kinder. Im hohen Gras und Gebüsch lauern zwischen April und September allerdings oft Zecken. Um Zeckenbissen und damit Gehirnhautentzündung (FSME) oder Borreliose vorzubeugen, gehört ein gut verträgliches Zeckenschutzmittel in den Rucksack. Ein Ultraschall-Zeckenschutz arbeitet dabei wirkungsvoll, ganz ohne Chemie!

7. Picknickdecke im Kleinformat

Wandern mit Kindern ist oft mit einem Picknick verbunden © Aermeng

Kleine Pause am Bach oder großes Gipfel-Picknick: Eine robuste Picknickdecke leistet gerade beim Wandern mit Kindern gute Dienste. Wenn sie dabei auch noch klein und leicht ist sowie Feuchtigkeit verzeiht, wird sie schnell zum Lieblingsstück.

Wandern mit Kindern: Wanderausrüstung für Kinder

So klein die Wanderinnen und Wanderer auch noch sind, so groß ist auch ihr Bedürfnis nach passender Wanderausrüstung: Schuhe, Jacke oder Rucksack müssen wie angegossen sitzen. Funktionsmaterialien, ergonomische Passform und Tragekomfort gibt es dabei bereits für die Allerkleinsten.

1. Wanderschuhe für sicheren Halt

Wandern mit Kindern bedeutet auch: richtige Bergschuhe! © Amazon

Das passende Schuhwerk ist Grundvoraussetzung für eine gelungene Wanderung. Gerade kleinere Kinder haben oft noch Schwierigkeiten, einzuschätzen, ob ein Schuh passt. Hilfreich ist es auf jeden Fall, Wanderschuhe grundsätzlich eine Nummer größer zu kaufen. So haben die Füße auch mit dicken Wandersocken Platz und beim Bergabgehen stoßen die Zehen vorne nicht an. Schuhe, die über den Knöchel reichen, bieten mehr Halt und Schutz im Gelände.

2. Wandersocken mit Kuschelfaktor

Wandern mit Kindern – richtige Socken sind wichtig © Amazon

Damit nichts reibt und der Fuß trocken bleibt, lohnt sich die Investition in dicke, weiche Wandersocken. Sie sind atmungsaktiv, leiten Schweiß nach außen und sind passgenau für den linken und rechten Fuß vorgeformt. Wenn es auf einer längeren Hüttentour einmal keine Waschmöglichkeit gibt, erweisen sich Wandersocken mit Merinowolle als hygienische Begleiter.

3. Merinoshirt mit viel Komfort

Wandern mit Kindern in farbenfroher Funktionswäsche © Dilling-Underwear

Zu heiß, zu kalt – ständig stehenbleiben, um Kleidung an- oder auszuziehen, nervt. Dann ist ein Shirt aus Merinowolle ideal. Es reguliert die Temperatur und passt sich Hitze sowie Kälte optimal an. Außerdem leiten Shirts mit der Wolle des Merinoschafs Feuchtigkeit weg vom Körper, halten ihn trocken und warm. Zudem entwickelt Merinowolle auch nach mehreren Tagen am Körper keinen unangenehmen Geruch. Perfekt auf langen Touren!

4. Wanderhose 2-in-1

Wandern mit Kindern bei jeder Temperatur dank Zip-off-Hose © Amazon

Zwei Hosen in einer, das ist unterwegs besonders praktisch. Wanderhosen mit abnehmbaren Beinen passen sich der Temperatur an, ihr Material ist atmungsaktiv, aber robust. Schnell trocknende Materialien und hoher Stretchanteil sorgen für Tragekomfort vom Start bis zum Gipfel.

5. Allwetterjacke für alle Fälle

Wandern mit Kindern bei jedem Wetter © G-Kids

Während wir Erwachsenen oft für nahezu jede Witterung eine Jacke haben, lohnt sich eine so breitgefächerte Garderobe bei schnell wachsenden Kindern kaum. Daher sind Übergangsjacken eine Allzweckwaffe für unterwegs, denn sie vertragen Wind, Kälte und auch einen kleinen Regenschauer.

6. Regenschutz mit Bewegungsfreiheit

Wandern mit Kindern auch bei Regen © Danto GmbH

Kinder zeigen sich oft unbeeindruckt, wenn der Himmel seine Schleusen öffnet und finden Toben im Regen richtig toll. Damit auch ein Wolkenguss die Stimmung bei der Wanderung nicht trübt, ist optimaler Regenschutz ein Muss im Gepäck. Besonders geeignet zum Rennen und Klettern ist eine Hosen-Jacken-Kombination, die im Gegensatz zu einem weit geschnittenen Regenponcho nicht behindert.

7. Wanderrucksack

Wandern mit Kindern und eigenem Gepäck im Rucksack © Amazon

Ab etwa sechs Jahren sind die meisten Kinder groß genug für ihren ersten „richtigen“ Wanderrucksack. Diese sind je nach Modell und Hersteller mit Hüftflossen für gute Lastübertragung, Vorrichtung für Trinksysteme und Materialschlaufen ausgestattet. Belüftung am Rücken und anatomisch geformte Träger sorgen für sicheren Sitz und höchsten Tragekomfort.

Wandern mit Kindern: Kindgerechte Tourenplanung

Eltern können ein Lied davon singen: Kinder langweilen sich beim Wandern schnell. Deshalb ist es wichtig bei der Tourenplanung darauf zu achten, dass genügend Abwechslung und kleine Abenteuer den Weg säumen. Bäche zum Anstauen, Felsen zum Klettern oder die Überquerung von Hängebrücken sind für Kinder echte Highlights. Unterwegs bitte auch genügend Zeit einplanen, um beispielsweise Waldameisen zu beobachten, Fundsachen zu sammeln oder barfuß im Bach zu planschen.

Literatur mit Anregungen für kindgerechte Touren

Wandern mit Kindern – Ratgeber mit Motivations-Tipps © Amazon

Anregungen für die spannendsten Touren und abenteuerlichsten Pfade in Deutschland für Familien finden sich kompakt in diesem Ratgeber. Zusätzlich 30 Motivations-Tipps für kleine Wanderinnen und Wanderer.

Wandern mit Kindern in den Tiroler Bergen. © Amazon

Das Tiroler Unterland mit dem Zillertal im Westen und Kitzbühel im Osten ist der ideale Abenteuerspielplatz für große und kleine Entdecker! Berggipfel mit weiter Aussicht, wilde Klammen und Schluchten sowie besonders fantasievoll angelegte Erlebniswelten und Bergspielplätze locken hinaus in die Natur.

Wandern mit Kindern zu abenteuerlichen Orten in Deutschland © Amazon

Mikroabenteuer Deutschland: Deutschlands 120 coolste Mikroabenteuer in einem Buch, Abenteuer von Nord bis Süd für die ganze Familie! Mikroabenteuer sind zwar richtige Abenteuer, aber einfach zu realisieren, denn sie sind meist lokal, also in der Nähe, und dazu auch noch kostengünstig.

Tipps für die Tourenplanung mit Kindern

Die Anreise mit Bus oder Bahn ist für Kinder oft spannender als mit dem eigenen Auto

Beim Planen die Kinder mit einbeziehen und eigene Ideen und Wünsche respektieren

Wie Kinder denken! Ein See oder eine Alm sind oft viel interessanter als ein Gipfel

Forststraßen und eintönige Wege durch endlosen Fichtenwald sind für Kinder langweilig. Steige und Almwiesen mit Tieren sind viel spannender!

Unterwegs spannende Zwischenziele einplanen, etwa eine Höhle, einen Wasserfall oder je nach Alter und Können eine einfache Kletterpassage

Rundwege sind abwechslungsreicher als Auf- und Abstieg auf dem gleichen Weg

Faustformel für das Wandern mit Kindern 1,5 x Normalgehzeit für Erwachsene = ungefähre Gehzeit mit Kindern

Jedes Kind ist anders! Mal kaum zu stoppen in ihrem Bewegungsdrang, mal eher still und ruhig. Wie weit und lang Ihr Kind wandern kann und will, lässt sich nicht pauschal sagen. Dennoch geben Erfahrungswerte gute Anhaltspunkte, um Kinder auf den ersten Touren nicht zu überfordern.

Alter des Kindes Gehzeit Kleinkindalter (1 – 3 Jahre) Ganz individuell, dazwischen wird in der Kinderkraxe ausgeruht Kindergartenalter (3 – 6 Jahre) 3 – 4 Stunden, viele Pausen, keine ausgesetzten Wege Frühes Schulkindalter (6 – 10 Jahre) bis zu 5 Stunden, auch steilere Wege und „Kraxelstellen“ (mit Hilfestellung) Spätes Schulkindalter (10 – 14 Jahre) Maximal 6 – 7 Stunden, eventuell sogar Mehrtagestouren mit Hüttenaufenthalt

Wandern mit Kindern: Regeln für mehr Spaß und Sicherheit

Wandern mit Kindern: ganz entspannt mit einigen Regeln © Shannon Fagan/PantherMedia

Bestens ausgerüstet sind alle startklar für das Wanderabenteuer! Intuitiv wissen Eltern, was das Beste für die Kleinen ist und wie sie in verschiedenen Situationen richtig reagieren. Dennoch können ein paar Tipps helfen, die Familienwanderung noch harmonischer und sicherer zu machen.

Bergauf dürfen die Kinder das Tempo bestimmen (Erwachsene laufen hinten)

Bergab sollten Kinder aus Sicherheitsgründen gebremst werden (Erwachsene gehen vor)

Bevor Kinder vorauslaufen sicherstellen, dass das Gelände sicher ist

Ängste immer ernst nehmen! Eine blühende Fantasie kann schon mal Räuber im Wald oder Drachen in der Höhle vermuten. Händchenhalten hilft, das neue Abenteuer zu bewältigen.

Ab etwa 2600 Metern Höhe können empfindliche Kinder unter leichter Höhenkrankheit leiden. Unlust, Kopfschmerzen oder Übelkeit sind erste Anzeichen.

Ausgesetzte Wege oder loses Geröll meiden, ggf. Kinder an die Hand nehmen oder mit Klettergut und Seil sichern