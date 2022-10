Stiftung Warentest 2022: Die besten Wanderschuhe für Damen

Von: Philipp Mosthaf, Nina Dudek

Bei Wanderschuhen gilt: Fest schnüren für optimalen Halt. © Patrick Daxenbichler/PantherMedia

Immer mehr Damen entdecken das Wandern für sich. Viele Outdoormarken erschweren den Überblick. Stiftung Warentest hat die besten Modelle 2022 gekürt.

Das Wandern ist des Müllers Lust, allerdings erkennen auch immer mehr Müllerinnen die Vorteile an diesem beliebten Outdoorsport: Frische Luft, Natur, die Berge - und das alles in Verbindung mit Bewegung und Sport. Kein Wunder, dass das Wandern immer beliebter wird.

Der Deutsche Alpenverein (DAV) mit seinen 356 Sektionen zählt mittlerweile über 1,3 Millionen Mitglieder (Stand August 2022) und es werden immer mehr. Bei der Auswahl des richtigen Schuhwerks verliert man bzw. frau schnell den Überblick. Viele Outdoormarken wie Lowa, Meindl oder Jack Wolfskin kämpfen mit tollen Produkten und Angeboten um die Gunst der KundInnen. Wir haben die besten Wanderschuhe für Damen im Vergleich. Auch beim Kauf von Wander- oder Trekking-Stöcken und dem richtigen Wanderrucksack lohnt es sich, ebenso viel Zeit in den Kauf und Produktvergleiche zu stecken, wie bei Schuhen.

Wanderschuhe für Damen kaufen: Darauf sollten Sie achten

Wählen Sie den richtigen Schuh: Wanderschuhe für Damen gibt es für unterschiedliche Zwecke. Wollen Sie gemütlich um einen See laufen? Soll es eine Tagestour mit viel Gepäck sein? Oder wollen Sie gleich mehrere Tage am Stück durch die Berge wandern? Für jeden Zweck gibt es den richtigen Schuh. Wanderschuhe sind in unterschiedlichen Kategorien erhältlich: Halbhohe Wanderschuhe, leichte Wanderschuhe, Wanderstiefel oder Bergstiefel. Wichtig ist, dass Sie die nötige Stabilität, Sicherheit und Trittfestigkeit bei Ihrer Unternehmung haben.

Form schlägt Optik: Natürlich muss der Wanderschuh auch optisch etwas hermachen. Doch beim Kauf eines neuen Wanderschuhs für Damen ist der Fuß entscheidend. Ein optisch schöner Schuh ist unterm Strich weniger wert, als ein Wanderschuh, der perfekt passt. Laufen Sie am besten gleich einmal um den Block, um den neuen Schuh zu testen. Stoßen Sie vorne an? Spüren Sie Druckpunkte? Wer stundenlang in einem Schuh Sport macht, der muss sich auch rundum wohlfühlen.

Natürlich muss der Wanderschuh auch optisch etwas hermachen. Doch beim Kauf eines neuen Wanderschuhs für Damen ist der Fuß entscheidend. Ein optisch schöner Schuh ist unterm Strich weniger wert, als ein Wanderschuh, der perfekt passt. Laufen Sie am besten gleich einmal um den Block, um den neuen Schuh zu testen. Stoßen Sie vorne an? Spüren Sie Druckpunkte? Wer stundenlang in einem Schuh Sport macht, der muss sich auch rundum wohlfühlen. Auf die richtige Größe kommt es an: Der Wanderschuh sollte nicht nur gut sitzen, auch die Größe ist entscheidend. Hierfür gibt es einen einfachen Trick: Nehmen Sie die Einlegesohle aus dem Wanderschuh und stellen Sie sich mit den Füßen darauf. Die Ferse sollte hinten mit der Sohle abschließen, vorne sollten zwischen den Zehen und dem Sohlenrand ein Abstand von einem Zentimeter sein.

Grab gesagt: Wanderschuhe immer eine ganze Nummer größer kaufen!

Stiftung Warentest: Das sind die besten Damen Wanderschuhe 2022

Die Experten haben zehn verschiedene Wanderschuhe für Damen und Herz und Nieren geprüft. Die Ergebnisse des Tests sind erfreulich: Acht der zehn getesteten Schuhe bekamen eine positive Bewertung, zwei davon sind sogar „sehr gut“.

Unsere Favoriten stellen wir Ihnen hier vor.

Wanderschuhe für Damen: Lowa Damen Renegade GTX Mid Ws – Testurteil „gut“

LOWA Adult 220414 Mauria Evo LL © LOWA

Preis ab 160 € Obermaterial Leder/Synthetik Gewicht gesamt 1.170 g Sohle Vibram® Evo Schuhweite Schmal Geeignet für geeignet für Mehrtageswanderungen, Bergwanderungen, Fernwanderungen und Pilgerwanderungen

Lowa LTX bestellen

Wanderschuhe für Damen: Meindl Damen Litepeak Lady GTX

Meindl Damen Litepeak Lady GTX © Meindl Damen Litepeak Lady GTX

Preis ab 194,31 € Obermaterial GORE-TEX® Gewicht gesamt 960 g Sohle Meindl Multigrip® 3 Alpin Light Profilsohle von Vibram® Schuhweite Schmal Geeignet für für alle Wanderungen und Trekkingtouren in leichtem, gebirgigem Gelände

Wanderschuh Meindl bestellen

Wanderschuhe für Damen: Jack Wolfskin Force Trekker Texapore – Testurteil „gut“

Jack Wolfskin Unisex Force Trekker Texapore © Jack Wolfskin

Preis ab 119,94 € Material TEXAPORE O2+: wasserdichte und extra atmungsaktive Membran Gewicht gesamt 935 g Sohle robuste, klettersteigtaugliche Trekkingsohle von Vibram® Schuhweite Medium Geeignet für Mehrtagestouren in leichtem Gelände

Jack Wolfskin Force bestellen

Wanderschuhe für Damen: Salewa Damen Ws Alp Trainer 2 – Testurteil „sehr gut“

Salewa Damen Ws Alp Trainer 2 © Salewa

Preis ab 144,60 € Material 3F-System mit Stahlschnüren, Elastisches Material, Schutzrand, Wildleder 1,4-1,6 mm Gewicht gesamt 964 g Sohle Vibram® Alpine Hiking Schuhweite Schmal Geeignet für Unterschiedliches alpines Terrain mit wechselhaften Bedingungen

Salewa Alp Trainer bestellen

Wanderschuhe für Damen: Hanwag Damen Tatra Ii Lady GTX – Testurteil „gut“

Hanwag Damen Tatra Ii Lady GTX © Hanwag

Preis ab 287,10 € Obermaterial Terracare-Zero Leder, Synthetik, GoreTEX Gewicht gesamt 1.280 g Sohle Vibram® Schuhweite Schmal Geeignet für Wanderungen und Trekkingtouren in alpinem bis hochalpinem Gelände

Hanwag Tatra bestellen

Wanderschuhe für Damen: Meindl Apennin MFS – Testnote „sehr gut“

Meindl Apennin MFS © Meindl

Preis ab 248,61 € Obermaterial Synthetik Gewicht gesamt 710 g Sohle Leder Schuhweite Normal Geeignet für Wander- und Trekkingtouren in alpinem Gelände

Lowa Camino EVO bestellen

Wandern oder Trekking: Was ist der Unterschied?

Wandern, Trekking, Hiking - es gibt viele Begriffe für dieses tolle Sporterlebnis. Doch, worin besteht genau der Unterschied zwischen Wandern und Trekking. Beim Wandern sind meist Tagestouren gemeint, während Trekking über eine längere Distanz, verteilt auf mehrere Tage, geht. Beim Trekking läuft man entlang an einer Route entlang und hat keine festen Unterkünfte, während man beim Wandern immer denselben Startpunkt hat. Daher benötigen Wanderer auch mehr Ausrüstung. Nicht nur die Dauer ist entscheidend für den Unterschied zwischen Wandern und Trekking. Beim Wandern läuft man meist Touren in der Nähe der Zivilisation. Beim Trekking dürfen es auch schon mal Routen abseits von Infrastruktur und Wegen sein. Am besten machen Sie sich immer eine Packliste fürs Wandern, bevor es losgeht. So bleibt garantiert nichts Wichtiges zu Hause liegen.