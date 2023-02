Waschmittel: die Testsieger von Stiftung Warentest günstig online shoppen

Von: Nina Dudek

Wie gut Colorwaschmittel ist, hat die Stiftung Warentest untersucht. © urfingus/PantherMedia

Der Aufwand war enorm, die Ergebnisse überraschend: Stiftung Warentest hat Colorwaschmittel getestet. Welches ist das beste Waschmittel und wo ist es günstig zu kaufen? Erfahren Sie mehr.

Über 15 Wochen lang testeten die Experten von Stiftung Warentest Waschmittel für Buntwäsche – unter absolut realen Bedingungen und daher auch höchst aufwändig. Ganze 450 Packungen Colorwaschmittel – 7 Mal Pulver und 13 Mal flüssig – landeten im großen Test.

Doch warum der Aufwand? Weil ein richtig gutes Waschmittel richtig Geld sparen kann. Wie das geht, lesen Sie gleich.

Mit den Stiftung Warentest-Testsiegern für Waschmittel lässt sich Geld sparen

Es gibt einen guten Grund, warum die Testergebnisse des neuesten Produktvergleichs so hohe Wellen schlagen. Denn es zeigt sich, dass der zunächst tiefere Griff in den Geldbeutel für hochwertiges Waschmittel unter dem Strich beim Sparen hilft.

Und das in vielerlei Hinsicht beim Sparen während des Wäschewaschens:

Hochpreisiges Waschmittel ist in der Regel ergiebiger

Wäsche vergraut nicht so schnell und bleibt so länger in Verwendung

Gutes Colorwaschmittel schont die Fasern und macht Kleidung länger haltbar

Hochwertiges Waschmittel ist zwar teurer, reinigt aber schon bei geringerer Waschtemperatur – das spart Energiekosten

Welches ist das beste Pulver-Waschmittel bei Stiftung Warentest?

Statistiken zeigen: Waschpulver ist die Nummer Eins in deutschen Waschmaschinen! Dabei ist es nicht so einfach zu sagen, ob Flüssigwaschmittel besser ist oder Pulver. Jedes hat Vor- und Nachteile.

Anders als sogenannte Vollwaschmittel enthalten Colorwaschmittel aber keine Bleichmittel oder optischen Aufheller, sodass bunte Wäsche lange ihre Farbe behält. Gegenüber Flüssigwaschmitteln hat Pulver den Vorteil, dass es keinen Grauschleier über die Wäsche legt. Ein Problem kann bei Pulver aber auftreten: Die darin enthaltenen Zeolithe zur Wasserenthärtung können weiße Rückstände auf Wäschestücken hinterlassen.

Klarer Testsieger bei den Waschpulvern: Persil Color Megaperls Excellence

Persil Color Megaperls im XL-Pack mit 1,332 kg © Persil

Mit der Bestnote 1,8 überzeugte der Klassiker von Persil in allen Kategorien mit einem „gut“: Waschwirkung, Farberhalt, Textilschonung, Deklaration und Umwelteigenschaften – hier passt alles.

Preis pro Waschgang ca. 0,28 €

☑️ XL Packung & versandkostenfreie Lieferung

Testsieger von Rossmann: Domol Colorwaschmittel bei Stiftung Warentest

Domol Colorwaschmittel von Rossmann © Rossmann

Die Eigenmarke der Drogerie Rossmann konnte einen guten zweiten Platz im Test belegen. Hier war die Deklaration besonders übersichtlich, alle anderen Kriterien ernteten ein „gut“.

Preis pro Waschgang ca. 0,16 €

☑️ 1,35 kg gerade im Angebot!

Ariel Compact Color – Stiftung Warentest vergibt die Note „gut“

Ariel Color Waschpulver für bis zu 130 Waschgänge © Ariel

Auch die Marke Ariel darf bei einem großen Waschmittelvergleich nicht fehlen. Mit durchwegs guten Ergebnissen spricht die Stiftung Warentest auch hier ihre Empfehlung aus.

Preis pro Waschgang ca. 0,27 €

☑️ Kostenlose Lieferung & 130 Wäschen

Der „grüne“ Testsieger bei Stiftung Warentest: Frosch Granatapfel Bunt-Waschpulver

Frosch Granatapfel Bunt-Waschpulver © Frosch

Schon seit Jahrzehnten steht die Marke Frosch für umweltschonende, nachhaltige Putz- und Reinigungsmittel. Das Bunt-Waschpulver überzeugte im Test mit zuverlässig guten Ergebnissen, einzig beim Farbtonerhalt gab es nur ein „befriedigend“.

Preis pro Waschgang ca. 0,22 €

☑️ Aktuelles Sonderangebot 1,4 kg & CO₂-neutraler Versand

