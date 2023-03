Ein Muss für Grillfans: Weber Holzkohlegrill Original Kettle bei OTTO mit 39% Rabatt

Von: Ömer Kayali

Weber-Grills gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Modellen auf dem Markt. Der Original Kettle Kugelgrill ist jetzt bei OTTO rund 80 € günstiger erhältlich.

Auch wenn das Wetter noch nicht zu einhundert Prozent mitspielt, steht fest: Die wärmeren Tage und der Frühling stehen vor der Tür. Und was gibt es Schöneres, als an lauen Abenden mit Freunden und Familie gemütlich im Garten zu grillen? Wer noch die passende Ausrüstung dafür benötigt, hat jetzt bei OTTO eine gute Gelegenheit, einen Holzkohlegrill der Marke Weber günstig zu erwerben. Der Original Kettle ist dort aktuell zum Tiefpreis mit einem starken Rabatt von 39 Prozent erhältlich. Sie zahlen nur 133,80 Euro statt dem Listenpreis von 219,9 9 Euro.

Weber Holzkohlegrill Original Kettle E-4710 © Weber

Mit einer Grillfläche von 47 cm bietet der Grill ausreichend Platz für Grillgut.

bietet der Grill ausreichend Platz für Grillgut. Der Deckel sorgt dafür, dass die Speisen gleichmäßig und schnell gegrillt werden.

Er verfügt zudem über ein integriertes Deckelthermometer sowie einen Lüftungsschieber aus Aluminium.

sowie einen Lüftungsschieber aus Aluminium. Der Grill verfügt auch über einen praktischen Deckelhalter , der das Öffnen und Schließen des Grills erleichtert und eine sichere Aufbewahrung des Deckels ermöglicht.

, der das Öffnen und Schließen des Grills erleichtert und eine sichere Aufbewahrung des Deckels ermöglicht. Die porzellanemaillierte Kessel- und Deckeloberfläche gewährleistet eine hohe Haltbarkeit und Wärmebeständigkeit.

gewährleistet eine hohe Haltbarkeit und Wärmebeständigkeit. Die Asche der Kohle fällt in eine Auffangschale und durch das One-Touch-Reinigungssystem lässt sich diese mit einem einfachen Handgriff entfernen.

Modell Weber Holzkohlegrill Original Kettle E-4710 Brennstoff Holzkohle Maße 69 x 97 x 57 cm Gewicht 13,15 kg Grillfläche 47 cm Material Grillroste Stahl Material Gehäuse Stahl

Fazit zum Weber-Grill-Angebot bei OTTO

Der Weber Holzkohlegrill Original Kettle ist ein hochwertiger und langlebiger Grill, der perfekt für alle Grillbegeisterten geeignet ist. Dank des Rabatts erhalten Sie einen hochwertigen Grill zu einem besonders günstigen Preis. Das Angebot ist ideal für alle, die auf der Suche nach einem zuverlässigen und robusten Grill sind, der eine hohe Qualität und Funktionalität bietet. Der Weber Holzkohlegrill ist ein klassischer Kugelgrill mit zahlreichen Funktionen und einem ansprechenden Design.

Darf man im Garten oder auf dem Balkon mit Holzkohle überhaupt grillen?

Ein generelles Verbot besteht in Deutschland nicht. Daher sollten Sie zunächst prüfen, ob dazu etwas in Ihrem Mietvertrag steht. Grundsätzlich gilt, dass Sie Ihre Nachbarn nicht durch den entstehenden Rauch stören. Holzkohlegrills sind daher für Balkons in Mehrfamilienhäusern ungeeignet. In dem Fall sind Elektrogrills oder Gasgrills eine bessere Alternative.