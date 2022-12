WMF-Besteckset unschlagbar günstig mit 57 % Rabatt

Von: Laura Wittstruck

Teilen

Klare Linien, mattes Finish: Das WMF Besteck-Set Alteo wird auf dem Esstisch zum Hingucker. © WMF

Ein schönes Besteckset, das Spülmaschine und Alltag standhält, gehört in jeden Haushalt. Von WMF erhalten Sie ein 30-teiliges Set aktuell mit 57 % Rabatt.

Zu Weihnachten gehört ein festlich gedeckter Tisch einfach dazu. Das reicht von der liebevollen Dekoration bis hin zu feinem Porzellan. Dabei nicht zu vergessen: das richtige Besteck. Wer dieses in hoher Qualität kauft, hat lange Freude daran. Es verkratzt weniger leicht und behält auch nach Jahren einen schönen Glanz. Neben der Optik ist auch die Haptik wichtig: Messer und Gabel sollten gut in der Hand liegen und sauber verarbeitet sein. Das gewährleistet der Hersteller WMF seit 1853. Hier liegt der Fokus auf hochwertigen und robusten Produkten in zeitlosem Design. Jetzt können Sie sich ein 30-teiliges Besteckset der Marke bei eBay zum Schnäppchenpreis sichern – und ganze 57 Prozent sparen!

WMF Besteckset Alteo bei eBay

WMF Besteckset Alteo: jetzt 57 % reduziert

Anzahl der Teile 30 Gedeck für 6 Personen Enthaltene Teile Gabel, Löffel, Messer Material Edelstahl Finish Matt Farbe Silber Spülmaschinenfest ✔️

WMF Besteckset: hochwertiges Edelstahl

Das WMF Besteckset Alteo überzeugt mit einem eleganten Design und modernen, klaren Linien. Die matte Optik passt sowohl zu minimalistischem Porzellan als auch zu verspielten Geschirrkompositionen. Doch wie schafft man es, dass das Besteck auch nach langen Jahren noch glänzt wie neu? WMF setzt dazu auf den Werkstoff Cromargan. Dabei handelt es sich um 18/10 Edelstahl, die hochwertigste Kategorie des Materials. Cromargan hat einen besonders hohen Chrom-Anteil, der es extrem widerstandsfähig macht. Zudem sind Messer, Gabel und Co. säurebeständig, rostfrei und geschmacksneutral. Und: Auch die Spülmaschine kann ihrem Besteckset nichts anhaben. Sie brauchen es daher nicht zu schonen und können es im Alltag genauso wie auf der Weihnachtstafel präsentieren.

