WMF Topfset: Sparen Sie 176 € beim 5-teiligen Diadem Plus Topf-Set

Von: Nina Dudek

Diadem Plus Topf-Set: Stilvoll, lecker kochen und 176 € sparen © WMF

WMF Töpfe Diadem Plus für 94,17 € statt 270,89 €. Wenn Sie sich endlich einmal Qualitäts-Kochtöpfe gönnen möchten – dann schlagen Sie jetzt dieses Schnäppchen. Auch für Induktion.

Ihre alten Kochtöpfe sind in die Jahre gekommen und die Neuanschaffung eines ganzen Topfsets war Ihnen bisher zu teuer? Dann ist jetzt womöglich der perfekte Zeitpunkt, die alten Töpfe richtig zu entsorgen. Denn so günstig werden Sie ein ganzes Topfset von WMF nur selten finden. Bei eBay gibt es das 5-teilige Set Diadem Plus 65 Prozent reduziert für nur noch 94,17 Euro statt 270,89 Euro .

Mit allen wichtigen Größen eignet sich dieses WMF Set auch ideal für Einsteiger oder Küchen-Neulinge, die sich rund um den Herd erst einrichten.

WMF 5er Topfset Diadem Plus: Maximale Qualität zum minimalen Sparpreis für 94,17 Euro

Die Marke WMF wird nicht umsonst von Profis und Hobbyköchen gleichermaßen geschätzt. Denn hier investieren Sie in wirklich langlebige und gleichzeitig formschöne Küchenutensilien. Das gilt auch für das 5-teilige Diadem Plus Topfset, das Leistung und Ästhetik in sich vereint.

Leicht bauchige Form für mehr Fassungsvermögen

Energiesparender TransTherm®-Allherdboden: für alle Herde – auch Induktion

Aus strapazierfähigem, säurefesten und pflegeleichtem Cromargan®: Edelstahl Rostfrei 18/10

Deckel aus hochwertigem Glas und Edelstahl

Spülmaschinengeeignet

3 Fleischtöpfe mit Glasdeckel (16/20/24 cm)

2 Bratentöpfe mit Glasdeckel (16/20 cm)

