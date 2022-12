Smartphones mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis: Xiaomi-Handys jetzt bei eBay im Sale

Von: Ömer Kayali

Teilen

Xiaomi Smartphones sind trotz der leistungsstarken Hardware nicht sonderlich teuer. © Xiaomi

Xiaomi-Smartphones bieten wohl das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter allen Herstellern. Aktuell sind verschiedene Modelle günstiger zu haben.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Der chinesische Hersteller Xiaomi bietet leistungsstarke Geräte zu verhältnismäßig günstigen Preisen an. Auch die Smartphones können mit den anderen Top-Modellen mithalten, da sie mit aktuellster Hardware ausgerüstet sind. Trotz der guten Ausstattung sind die Preise für die Handys meist niedriger, als bei der Konkurrenz. Der Grund dafür ist, dass Xiaomi im Gegensatz zu Apple, Samsung und Co. nur einen geringen Gewinn von 5 Prozent pro verkauftem Gerät berechnet – bei anderen Unternehmen sind es auch schon mal rund 40 Prozent. Qualitativ stehen Xiaomi-Handys somit in nichts nach. Rein optisch trifft das ebenfalls zu: Laien wird es kaum möglich sein, die Flaggschiff-Modelle von Xiaomi, Samsung, Huawei oder sonstigen Herstellern äußerlich zu unterscheiden. Wer also ein Handy mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis sucht, ist bei Xiaomi an der richtigen Adresse.

Bei eBay sind die Xiaomi Days gestartet. Im Onlineshop sparen Sie auf verschiedene Smartphones 15 Prozent mit dem Gutscheincode MICOUPON. Die besten Handy-Deals finden Sie im folgenden Abschnitt aufgelistet.

Rabattcode: MICOUPON Rabatthöhe: 15 % Rabatt gültig bis: 25. Dezember 2022

Xiaomi Redmi 10 für 186,15 €

Xiaomi Redmi 10 © Xiaomi

Preis: 186,15 € statt 219,- €

Zum Angebot bei eBay

Bildschirmgröße 6,5 Zoll Betriebssystem MIUI (basierend auf Android 11) Batterie 5.000 mAh Speicherplatz 128 GB Arbeitsspeicher (RAM) 4 GB Auflösung 2.400 x 1.080 p Kamera 50 + 8 + 2 + 2 Megapixel Fingersensor ✅ Gesichtserkennung ✅ Dual SIM ✅ microSD-Steckplatz ✅ 3,5 mm Kopfhörerbuchse ✅

Xiaomi Redmi Note 11S für 206,55 €

Xiaomi Redmi Note 11S © Xiaomi

Preis: 206,55 € statt 243,- €

Zum Angebot bei eBay

Bildschirmgröße 6,43 Zoll Betriebssystem MIUI (basierend auf Android 11) Batterie 5.000 mAh Speicherplatz 128 GB Arbeitsspeicher (RAM) 6 GB Auflösung 2.400 x 1.080 p Kamera 108 + 8 + 2 + 2 Megapixel Fingersensor ✅ Gesichtserkennung ✅ Dual SIM ✅ microSD-Steckplatz ✅ 3,5 mm Kopfhörerbuchse ✅

Xiaomi Redmi Note 11 Pro für 262,65 €

Xiaomi Redmi Note 11 Pro © Xiaomi

Preis: 262,65 € statt 309,- €

Zum Angebot bei eBay

Bildschirmgröße 6,67 Zoll Betriebssystem MIUI (basierend auf Android 11) Batterie 5.000 mAh Speicherplatz 128 GB Arbeitsspeicher (RAM) 6 GB Auflösung 2.400 x 1.080 p Kamera 108 + 8 + 2 + 2 Megapixel Fingersensor ✅ Gesichtserkennung ✅ Dual SIM ✅ microSD-Steckplatz ✅ 3,5 mm Kopfhörerbuchse ✅

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ für 389,- €

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ © Xiaomi

Preis: 389,- € statt 439,- €

Zum Angebot bei eBay

Bildschirmgröße 6,67 Zoll Betriebssystem MIUI (basierend auf Android 11) Batterie 4.500 mAh Speicherplatz 256 GB Arbeitsspeicher (RAM) 8 GB Auflösung 2.400 x 1.080 p Kamera 108 + 8 + 1,9 + 2,1 Megapixel Fingersensor ✅ Gesichtserkennung ✅ Dual SIM ✅ microSD-Steckplatz ✅ 3,5 mm Kopfhörerbuchse ✅

Xiaomi Mi 11T Pro für 429,- €

Xiaomi Mi 11T Pro © Xiaomi

Preis: 429,- € statt 479,- €

Zum Angebot bei eBay

Bildschirmgröße 6,67 Zoll Betriebssystem MIUI (basierend auf Android 11) Batterie 5.000 mAh Speicherplatz 256 GB Arbeitsspeicher (RAM) 8 GB Auflösung 2.400 x 1.080 p Kamera 108 + 8 + 5 Megapixel Fingersensor ✅ Gesichtserkennung ❌ Dual SIM ✅ microSD-Steckplatz ✅ 3,5 mm Kopfhörerbuchse ❌

Xiaomi 12X für 579,-€

Xiaomi 12X © Xiaomi

Preis: 186,15 € statt 219,- €

Zum Angebot bei eBay

Bildschirmgröße 6,28 Zoll Betriebssystem MIUI (basierend auf Android 11) Batterie 4.500 mAh Speicherplatz 256 GB Arbeitsspeicher (RAM) 8 GB Auflösung 2.400 x 1.080 p Kamera 50 MP / 8 MP Ultraweitwinkel Fingersensor ✅ Gesichtserkennung ✅ Dual SIM ✅ microSD-Steckplatz ❌ 3,5 mm Kopfhörerbuchse ❌