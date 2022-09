30 Jahre Weltladen in Babenhausen

Von: Norman Körtge

Teilen

An der Ecke Schlossgasse/Fahrstraße befindet sich der Weltladen in de Babenhäuser Altstadt. © Weltladen Babenhausen

Babenhausen – 30 Jahre Weltladen Babenhausen. Das sind drei Jahrzehnte Einsatz für mehr Gerechtigkeit, faire Entlohnung und bessere Arbeitsbedingungen in den benachteiligten Regionen der Welt. Mit einem Team von 40 aktiven Mitgliedern stellt der Weltladen in der Altstadt trotz vieler Erschwernisse dieser Mammutaufgabe und braucht dafür Zuversicht, Ausdauer und oft auch ein dickes Fell.

Denn schaut man Richtung Süden und über europäische Grenzen hinweg, scheint das Engagement dort noch nicht angekommen zu sein. Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass der faire Handel doch etwas bewirkt hat und bewirkt: Im Weltladen findet man die Produkte kleiner ländlicher Kooperativen, deren Mitglieder auf verschiedene Weise davon profitieren. Sie werden fair bezahlt, erhalten soziale Zuwendungen und können im Bestfall ihr Leben selbst bestreiten und Gesundheitsvorsorge und Schulbildung für die Familie sichern. Das ist ein Fortschritt.

1998 befand sich der 1992 eröffnete Landen noch in der Fahrstraße 28. © Weltladen Babenhausen

Ins Leben gerufen wurden der Weltladen und sein Trägerverein im Jahr 1992. Damals noch als Untermieter des Naturkostladens von Frank-Ludwig Diehl begann das kleine Initiatorenteam die Reise in die ferne Welt der Kakao- und Obstplantagen, Teegärten, Textilfabriken und Handwerkskunst und in die der sozialen Ungerechtigkeiten und Missstände. Heute hat sich der Weltladen als fester Bestandteil der Babenhäuser Geschäftswelt in der Schlossgasse 2 etabliert, mit Schaufenster direkt zur Bummelgasse und nicht mehr wegzudenken mit seinem vielfältigen Angebot aus fairem Handel.

Der Verkauf dieser Produkte nimmt einen großen Teil der täglichen Arbeit im Weltladen ein. Alle Mitarbeiter des Weltladens Babenhausen sind ehrenamtlich tätig, unabhängig davon, in welchem Bereich sie sich engagieren. Jeder bringt sich mit seinen Fähigkeiten und Interessen ein – ob Ladendienst, Buchhaltung und Finanzen, Einkauf, Verwaltung, Öffentlichkeits- und Projektarbeit. Hinzu kommt die Organisation der verschiedenen öffentlichen und internen Veranstaltungen, die der Verein über das Jahr verteilt durchführt.

Lieblingsstücke und „Frühstück uff de Gass“ Raum für Nostalgie bietet die Geburtstagsaktion „Mein Lieblingsstück aus 30 Jahren Weltladen“. Ab Mittwoch, 7. September, werden im Schaufenster des Weltladens lieb gewordene Dinge aus drei Jahrzehnten mit ihrer Geschichte zu sehen sein, die Kunden und Mitarbeiter zur Verfügung gestellt haben. Noch bis heute können Lieblingsstücke im Laden abgegeben werden.

Für Samstag, 17. September, von 10 bis 12 Uhr lädt das Weltladenteam zum „Frühstück uff de Gass“ an der Schlossgasse 2 ein. Dort erwartet die Gäste nicht nur ein Frühstück. Aus direkter Nachbarschaft rollt eine Theke an mit Eis aus fairen Zutaten, hergestellt vom Eiscafé Galileo.

Thematisch zum diesjährigen Motto der Fairen Woche „Fair steht dir“ passend, lädt der Weltladen für Donnerstag, 22. September, um 19 Uhr zu einer öffentlichen Filmvorführung mit Snacks und Getränken in die Stadtmühle ein. „The True Cost – Der Preis der Mode“ zeigt eindrücklich die Arbeitssituation in den Textilfabriken des globalen Südens und beleuchtet mit Blick auf die kontrastierende glamouröse Modewelt Zusammenhänge und Abhängigkeiten. nkö

Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr.: 9.30 bis 12.30 Uhr und 15 bis 18 Uhr; Mi. und Sa.: 9.30 bis 12.30 Uhr. Internet: weltlaeden.de/babenhausen

Eine Herzensangelegenheit ist für das Weltladenteam die Unterstützung des CSRA (Consejo de Salud Rural Andino) in Bolivien, einer gemeinnützigen Organisation, die sich um die arme indigene Bevölkerung kümmert. Der Kontakt besteht seit der Vereinsgründung, auch auf persönlicher Ebene.

Bereits zweimal reisten Delegierte des Babenhäuser Weltladens nach Bolivien, um die Arbeit vor Ort kennenzulernen und zu begleiten. Neben vielen sozialen Unterstützungsprojekten unterhält der CSRA in La Paz und Montero zwei Hospitäler für Gesundheitsvorsorge und medizinische Versorgung. Der CSRA wird auch in finanzieller Hinsicht unterstützt. Zum einen durch eine feste jährliche Spende seitens des Vereins, zum anderen über ein eigens eingerichtetes Spendenkonto mit dem Namen Bolivienhilfe.

Zur Tradition geworden in Babenhausen ist das beliebte „Frühstück uff de Gass“ mit Kostproben von „fairen“ Gerichten aus aller Welt. Es wird vom Weltladen begleitend zur bundesweiten „Fairen Woche“ organisiert, die sich trotz ihres irritierenden Singulars über zwei Wochen erstreckt, in diesem Jahr vom 16. bis zum 30. September. Anlässlich des runden Geburtstags wird der Weltladen zur Fairen Woche 2022 gleich drei Angebote machen. (nkö)