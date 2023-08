Abriss in der Babenhäuser Bummelgasse

Von: Norman Körtge

Teilen

Abgesperrt und eingerüstet: Seit Langem gilt das ehemalige „Spielwaren Ott“-Gebäudeensemble als Schandfleck an der Bummelgasse. Ein Teil davon soll abgerissen werden. © Körtge

Es tut sich was in der Babenhäuser Bummelgasse. Dem Eigentümer von „Spielwaren Ott“ liegt eine Baugenehmigung vor.

Babenhausen – An den Zauber eines Spielwarenladens erinnert im Inneren der Fahrstraße 13-15 rein gar nicht mehr. Dicke Balken stützen im Erdgeschoss die Decke ab, und Abbruchmaterial liegt auf einem Haufen. Im ersten Stock ist der Estrich entfernt, und die Zwischenwände sind offengelegt. Im hinteren Teil der zusammenhängenden beiden Gebäude fehlt ein Teil des Daches. Lediglich das altbekannte „idee+spiel“-Fachgeschäftelogo mit der stilisierten Spielfigur an der Innenseite der ehemaligen Eingangstür zeugt noch von der einstigen Existenz des Spielwarengeschäfts.

Im Gegensatz zur Außenfassade, wo immer noch in großen Lettern „Ott Spielwaren“, eine Eisenbahn, ein Teddybär, ein Schaukelpferd und ein Puppenwagen aufgepinselt sind. Seit Langem sorgt allerdings ein Bauzaun dafür, dass ein Sicherheitsabstand zu dem maroden, zum Teil unter Denkmalschutz stehendem Gebäude eingehalten wird. Ein Anblick, den auch die Besucher des Altstadtfestes am zweiten September-Wochenende noch sehen werden.

Ohne Dach und den Wettereinflüssen ausgesetzt – ein Gebäudeteil im hinteren Bereich, der abgerissen wird. © Körtge

„Danach wird es losgehen“, frohlockt nun der langjährige Eigentümer, der seinen Namen allerdings noch nicht in der Zeitung lesen möchte. Auch wenn ihm nun seit ein paar Tagen die Baugenehmigung vorliegt, traut er offenbar nach einem jahrelangen Hin und Her dem Ganzen noch nicht so richtig. Es galt, seine Pläne, Vorgaben des Denkmalschutzes, der Baubehörde sowie der Stadtverwaltung auf einen Nenner zu bringen. Im Juni hieß es dann allerdings schon aus dem Magistrat der Stadt Babenhausen: „Die Abstimmung zum Bauantrag Fahrstraße 13-15 ist im persönlichen Termin mit der Unteren Bauaufsichtsbehörde und dem Denkmalschutz erfolgt. Die Stadt stimmt dem Bauantrag in dieser Form so zu.“

Toller Blick in die Schlossgasse von Babenhausen. © Körtge

Beginnen wird alles mit einem Abriss. Der rechte, etwas vorspringende Teil des Gebäudes, wird dem Erdboden gleichgemacht. Sobald an dieser Stelle der Rohbau hochgezogen ist, wird mit der Sanierung des an den „Schwartzen Löwen“ grenzenden Teils begonnen. Zwei Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten sollen schließlich dort entstehen. „Frühjahr 2024“, gibt der langjährige Eigentümer der Immobilie optimistisch als Fertigstellungstermin an. An eine Eigennutzung denke er nicht: „Alles wird vermietet.“

Vor 13 Jahren hatte der Spielwarenladen, der einst gerade für Modelleisenbahnliebhaber aus der ganzen Region eine Anlaufstelle gewesen war, für immer seine Türen geschlossen. Für Aufsehen sorgte dann schließlich, als zunächst aus Sicherheitsgründen der Bauzaun aufgestellt werden musste, damit niemand dem seit mindestens 1810 bestehenden Häusern zu nahe kommt. Zudem wurden verschiedene Stützmaßnahmen eingebaut. Eine Einsturzgefahr bestand zuletzt aber nicht, wie im März der Landkreis auf Anfrage mitteilte.

Seit Langen ist das Gebäude eingerüstet. © Körtge

Nun scheint der Weg aber frei zu sein für ein neues Kapitel in der langen Geschichten der beiden zweistöckigen Häuser. Heimatforscherin Ria Fischer („Familien und ihre Häuser im alten Babenhausen“) hat die jeweiligen Eigentümer bis 1810 zurückverfolgt. Im von Georg Wittenberger verfassten „Babenhäuser Stadtlexikon“ ist nachzulesen, dass in der Fahrstraße 15 Lorenz Grünewald die „Babenhäuser Zeitung“ gründete. Nach dem Umzug des Verlages wurde „das Schreib- Rauch- und Spielwarengeschäft von verschiedenen Pächtern weitergeführt bis zum Umbau und Neueröffnung des Spielwarengeschäftes Burkhard Ott, einem Urenkel von Lorenz Grünewald“. (Norman Körtge)