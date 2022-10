An der alten Mühle dreht sich alles um Pferde

Teilen

Vor der Konfurter Mühle ist die Gersprenz aufgestaut. Eine Mühle an dieser Stelle wurde bereits vor 663 Jahren urkundlich erwähnt. © Gries

An der Konfurter Mühle bei Babenhausen dreht sich alles um Pferde. Der Reit- und Stallbetrieb und die Tierarztpraxis arbeiten gut zusammen.

Babenhausen – „Ich höre Ende des Jahres als Leiter meines Reitbetriebs auf, notgedrungen“, sagt Matthias Gehb, Inhaber der Konfurter Mühle. Eine Erkrankung, die ihn vor zwei Jahren zwang, seine Tierarztpraxis in der Mühle zu schließen, lässt keine Alternative. Aber Gehb beruhigt: „Meine drei Söhne, die schon oft helfen, werden unsere Art von Pferde- und Reitbetrieb weiterführen, auch die gut gehende Pferdepraxis von Dr. Edith Bernius läuft wie bisher.“

Gehbs Söhne Carsten, Jan und Paul wissen, worum es geht. Schließlich sind sie in der Konfurter Mühle aufgewachsen, seit ihr Vater Anfang der 1990er Jahre das gesamte Anwesen von drei Eigentümerparteien erwarb. Sie wollen ihre Arbeit gut machen, obwohl sie bereits anderswo als Lehrer, Lehrerstudent und BKA-Auszubildender im Nebenerwerb engagiert sind.

Vater Gehb beschreibt die Aufgabe: „Wir sind ein ländlicher, familiärer Betrieb, den es vor allem in Ballungsräumen so nicht mehr gibt. Unsere Alleinlage mitten in Feldern und Weiden der Gersprenzaue ist wunderschön. Unsere Einsteller, Reiter und Freunde der Mühle wissen zu schätzen, wie viel Platz hier ist in der Reithalle, den Innen- und Außenboxen sowie auf dem großen Reitplatz am Weiher. Wir legen Wert auf möglichst artgerechte Haltung, denn ein Pferd braucht eigentlich einen Hektar Weide- und Auslaufplatz. Wir gehen ohne Stress mit Mensch und Tier um. Dabei ist klar, dass mit einem Pferdepensionsbetrieb nicht wirklich Geld zu verdienen ist. Die 350 bis 500 Euro pro Pferd für den Stallbetrieb reichen gerade so hin bei den Kosten für Personal, Stroh, Heu und Sonderausgaben.“

Auch die Mieter der Wohnungen in den Mühlengebäuden sollen sich wohlfühlen. Einer von ihnen ist der ehemalige holsteinische Springreiter Karl-Heinz Dunkelmann, der seit 1964 als Reiter und Landwirt in der Konfurter Mühle seine zweite Heimat gefunden hat. Er macht sich mit seinen 89 Jahren immer noch nützlich und gibt Tipps beim Reitunterricht. „Ein landwirtschaftlicher Betrieb mit eigenen Feldern sind wir nicht mehr“, sagt er, „früher gab es hier einen Gutsverwalter.“ Früher, das sagt sich bei diesem erstmals 1359 urkundlich erwähnten Mühlenbetrieb leicht. Im Lauf der Epochen ist jedoch viel passiert in dieser ältesten Mühle an der Gersprenz weit und breit, die bis zum 30-jährigen Krieg Teil des Fleckens Konfurt war.

Die Pferdexperten der Konfurter Mühle: Dr. Edith Bernius, Ex-Springreiter Karl-Heinz Dunkelmann und Mühlen-Eigentümer Matthias Gehb (von links). © Gries, Reinhold

Die 58-jährige Pferdeärztin Edith Bernius jedoch ist eine Frau von heute. Das sieht man auch an ihrer Praxis und der modernen Ausstattung ihrer Fahrzeuge, die kleine rollende Tierkliniken sind. Sie strahlt dabei gleichzeitig viel Liebe für ihre Patienten aus, das sieht man nicht nur im Umgang mit dem viermonatigen Fohlen Hicks und dessen Mutter. Die Weiterstädterin feierte im August mit ihrem Team das 25-jährige Bestehen ihrer Praxis an der Konfurter Mühle, wo sie anfangs Gehbs Assistentin war, dann Teilhaberin der gemeinsamen Tierarztpraxis, bevor beide in getrennten Praxen arbeiteten. Die Veterinärmediziner harmonieren fachlich wie menschlich. Bernius bringt auf den Punkt, woran es manchmal hakt: „Da wir eine Außenpraxis haben mit 24-Stunden-Notdienst, bin ich mit meinem Auto täglich an die 300 Kilometer unterwegs. Das hindert viele Kunden aber nicht daran, sehr fordernd und ungeduldig aufzutreten. Ich würde mir wünschen, dass man mit uns Tiermedizinern, die wir das Wohl der Tiere in den Vordergrund stellen, sorgsamer umgehen würde. Wenn wir schon rund um die Uhr zur Verfügung stehen . . .“

Der Ärztin fehlt es jedoch zunehmend am qualifizierten Personal, weshalb sie auch ihren Operationsraum kaum nutzen kann. Bernius zur nicht immer heilen Pferdewelt: „Nehmen wir zum Beispiel die bekannten Rückenprobleme der Pferde, die sind zur Hälfte hausgemacht. Pferde werden oft falsch gehalten, nicht selten finden wir Heugestelle in der prallen Sonne aufgestellt oder ohne Regendach. Das bekommt den Tieren ebenso wenig wie wenn man ihnen keinen guten Liegeplatz zum Schlafen bereitet. Dann schlafen die Pferde im Stehen und fallen um. Den Tieren tut es auch nicht gut, wenn sie ständig die Nase in einem 40-Kilo-Heuballen stecken haben.“

Gehb bestätigt das und sagt: „Die Halter haben sich verändert, sie wachsen ja nicht wie ich ab fünf Jahren mit Pferden auf. Oft fehlt das natürliche Gespür. Sie sollten ihre Pferde wieder besser verstehen und die Basics für richtigen Umgang lernen. Dazu zählt auch Selbstkritik.“ (Reinhold Gries)

Beide Pferdeexperten sind sich mit Ex-Reiter Dunkelmann einig: „Die Tiere brauchen genug Platz, dürfen nicht mit Artfremdem überfrachtet werden, dann kann man mit ihnen gut und frei arbeiten. Ohne Idealismus geht das nicht und auch nicht ohne viel Arbeit, um die das Leben mit den Pferden herum gebaut werden muss. So wie wir das hier auf der Konfurter Mühle versuchen.“

Auf den Koppeln fühlen sich die Pferde sichtlich wohl. © Gries, Reinhold