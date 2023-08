Klima, Gesundheit – und Musik

Annette Huber tritt im Wahlkreis 52 für Bündnis 90/Die Grünen an.

Darmstadt-Dieburg – Musik spielt im Leben von Annette Huber eine große Rolle. Wenn sie am Klavier Platz nimmt, den dunkel glänzenden Tastaturdeckel öffnet und die Notenbücher mit Werken von Bach oder Brahms aufblättert, dann beginnt eine mentale Pause von den vielfältigen Aufgaben, die sonst den Alltag der 58-Jährigen bestimmen.

Die Musik, und besonders das Klavierspiel, geht Annette Huber leicht von der Hand. Die Werke der großen Komponisten seien wie eine Einladung, meint sie. Ganz im Gegensatz zur Politik, in der der Ton selten harmonisch ist, Handreichungen eher die Ausnahme sind. Für die Groß-Umstädterin, die 2021 in die dortige Stadtverordnetenversammlung sowie in den Kreistag gewählt wurde, war das anfangs etwas überraschend. Denn in den politischen Gremien auf kommunaler Ebene habe sie zumindest bei den drängenden, unaufschiebbaren Themen mehr Einvernehmen und mehr zielgerichtetes Handeln erwartet.

Klimapolitik ist ihr besonders wichtig

Unaufschiebbar, das ist für Annette Huber der Schutz des Klimas. „Die Klimapolitik ist ein Anliegen, das mir besonders wichtig ist“, sagt die Vorsitzende der Grünen-Fraktion. Sie habe jedoch bemerkt, dass sich auf kommunaler Ebene Veränderungen nur sehr schwer in Gang setzen ließen. „Viele Themen laufen in den Städten und Gemeinden zusammen. Klimaschutz ist nur eines davon. Die Kommunen können nicht alles allein bewältigen.“

Das Land müsse an vielen Stellen seine steuernde Funktion anders wahrnehmen, Rahmenbedingungen verbessern und vor allem die Kommunen finanziell besser ausstatten. Um auf diesen landespolitischen Hebel einwirken zu können, möchte Huber von den kommunalpolitischen Gremien in den Landtag wechseln, kandidiert bei der Wahl am 8. Oktober für ein Mandat in Wiesbaden.

Allzu oft habe sie aus Politik und Verwaltungen die Aussage gehört, dass für weitere Klimaschutzmaßnahmen kein Geld da sei oder die bürokratischen Hürden zu hoch seien. In jenen Bereichen, die in den Verantwortungsbereich der Länder fallen, könne vieles vereinfacht und verbessert werden.

„Schwammstädte“ schaffen

Auch zeigten nur wenige Kommunen städteplanerisch einen Veränderungswillen. „In der Städteplanung werden nach wie vor große Fehler gemacht. Obwohl der Klimawandel gerade in den Innenstädten stark spürbar geworden ist, werden weiter Flächen versiegelt. Begrünung wird hingegen nicht oder zu wenig forciert“, meint Huber. Stadtbäume pflanzen, Fassaden und Dächer begrünen, Flächen entsiegeln und schließlich eine „Schwammstadt“ erschaffen, um das Klima zu verbessern – das sieht Huber als eine drängende Aufgabe.

„Oftmals scheitern solche Vorhaben schon in einer frühen Phase. Dann nämlich, wenn in Verwaltungen eine Stelle für einen Klimamanager geschaffen werden soll“, so ihre Erfahrung. Eine koordinierende Stelle, die Fördermittel akquirieren und Klimaschutzmaßnahmen fachlich begleiten kann, sei unabdingbar. Bei allen politischen Entscheidungen müssten die Auswirkungen auf Klima und Umwelt mitgedacht werden.

Das gelte auch für die Mobilität. „Ich bin auf einem Hof weit ab von der nächstgrößeren Stadt aufgewachsen und weiß, was ein schlecht ausgebauter Nahverkehr für einen jungen Menschen bedeutet“, sagt die Mutter zweier erwachsener Söhne. Der Weg zur Schule sei dann ebenso beschwerlich wie zu Freizeiteinrichtungen, Vereinen oder zu kulturellen Veranstaltungen. Auch für die älteren Menschen vor allem auf dem Land sei der Alltag ohne eine gute Verkehrsinfrastruktur kaum zu bewältigen. Und damit meint Huber nicht den Ausbau weiterer Straßen, sondern eine bessere Taktung der Busse und Bahnen, mehr Flexibilität und Attraktivität. Auch preislich.

Expertin in Sachen Gesundheit

„Wir brauchen in vielen Lebensbereichen mehr gemeinsame Konzepte beim Wohnen, bei der Mobilität und dem Zusammenleben der Generationen“, sagt Huber und schlägt damit den Bogen zur Gesundheitsversorgung und zur Pflege. Mit jenen Themen ist sie bestens vertraut. Im Krankenhaus in Groß-Umstadt machte sie eine Ausbildung zur Krankenschwester, arbeitete später als Pflegedienstleiterin der Diakoniestation und heute im Bereich der Altenpflege als Beauftragte für Qualitätsmanagement.

„Wie die Bildung ist auch die Gesundheitsversorgung Ländersache. Eine gute Gesundheitsversorgung können wir aber nur sicherstellen, wenn wir dem zunehmenden Ärztemangel auf dem Land und dem generellen Mangel an Fachkräften in der Pflege etwas entgegensetzen.“ Eine gute Bezahlung sei dabei ein Baustein. „Aber auch die Arbeitsbedingungen müssen sich verbessern. Die Arbeit in der Kranken- und Altenpflege ist zu stark verdichtet, die Regenerationsphasen für Beschäftigte sind zu kurz, viele hören weit vor dem Rentenalter auf, weil sie ausgebrannt sind“, schildert Huber.

Über die Gesundheit von Pflegekräften, kranken und betagten Menschen kommt sie wieder zurück zum Klimaschutz. Denn die Klimaerwärmung habe zunehmend negative Auswirkungen auf Lebensqualität und Gesundheit der Menschen. Nach einem Praktikum beim Parteikollegen Torsten Leveringhaus in Wiesbaden fühlt sich Annette Huber gut vorbereitet auf die Arbeit im Landtag. zeta

