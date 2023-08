B 26-Arbeiten in Babenhausen im Zeitplan

Am Montag beginnt neue Bauphase

Die Arbeiten auf der Bundesstraße 26 in Babenhausen gehen voran. Ab Montag beginnt eine neue Bauphase, und die Einfahrt zu den Märkten im Südring ist aus einer Richtung nicht mehr möglich.

Babenhausen – Umfangreiche Sanierung der Bundesstraße 26: Seit drei Wochen wird am Herzen Babenhausens operiert. Die Bauarbeiten zur „Fahrbahndeckenerneuerung und Bestandsnetzoptimierung der B 26“, die bis Mitte Dezember terminiert sind, liegen genau im Zeitplan, wie es aus dem Rathaus heißt. Am Montag treten sie in eine neue Phase.

Drei der insgesamt sieben Bauphasen des ersten Abschnittes zwischen der Kreuzung Darmstädter-/Aschaffenburger-/Hindenburgstraße und der Zufahrt zur P+R-Anlage seien bereits abgeschlossen, derzeit werde an der Kreuzungsmitte und den Verkehrsinseln gearbeitet. Der nächste Schritt beginnt an diesem Montag, 21. August. Dann wird den Angaben zufolge die Fahrbahndecke im nordwestlichen Viertel des Verkehrsknotens (Richtung Bahnlinie) erneuert. „Zwischen allen Bauphasen sind umfangreiche Umbaumaßnahmen der Verkehrssicherung/Baustelleneinrichtung nötig“, teilt die Verwaltung mit und dankt „allen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern für ihre Geduld, auch wenn es sporadisch zu größeren Rückstaus kommt“. Die Stadt sei mit der Bauleitung, den Baufirmen und der Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil „in regem Austausch zur Optimierung des Verkehrsflusses“.

Knotenpunkt freigegeben

Etwas Erleichterung für diesen Verkehrsfluss dürfte die Freigabe des Knotenpunktes an der Ecke Aschaffenburger-/Friedrich-Ebert-Straße sein. Die Erschließung des Stadtquartiers Kaisergärten für etwa 2 300 neue Babenhäuser Bürger hatte den Umbau dieser Kreuzung an der ehemaligen US-Kaserne erforderlich gemacht.

Barrierefreie Bushaltestellen

Am nächsten Montag beginnen noch weitere Bauarbeiten: Bei der Erneuerung der B 26 wird die Bushaltestelle „Darmstädter Straße“ auf Höhe des Bauzentrums „Andre + Oestreicher“ barrierefrei ausgebaut. Begonnen wird der Verwaltung zufolge auf der Seite des Südrings. Die Einfahrt in den Südring – und damit vor allem zu den dortigen Supermärkten – von der B 26 aus Richtung Innenstadt werde bis zum 11. September nicht möglich sein. Die Umleitung führe über die Schaafheimer Straße. Aus Richtung Dieburg könnten Autofahrer von der B 26 weiter nach rechts in den Südring abbiegen. Ebenso sei das Abbiegen aus dem Südring nach rechts auf die B 26 weiter möglich. Die Busse fahren demnach in Richtung Kernstadt nahe gelegene Ersatzhaltestellen an.

+ Die Bushaltestellen am Südring werden ab Montag barrierefrei umgebaut, die Einfahrt aus Richtung Innenstadt in den Südring (im Hintergrund) ist dann bis zum 11. September nicht möglich. © Enders