Autofahrer in Babenhausen sensibilisieren

Von: Norman Körtge

Eines der neuen Piktogramme auf der Jürgen-Schumann-Straße vor der Kita Wichtelwald (im Hintergrund) in Babenhausen. © Körtge

Um die Verkehrssicherheit vor den Kitas zu verbessern, hat die Stadt Babenhausen unter anderem Streetbuddys aufgestellt und Piktogramme auf der Fahrbahn angebracht.

Babenhausen - In Rot leuchtet erst die „46“ auf, dann „39“, „33“ und beim Passieren der Geschwindigkeitsanzeigetafel auf der schnurgeraden Jürgen-Schumann-Straße wird der Fahrer des Kleintransporters mit einem lachenden, grünen Smiley dafür belohnt, dass er endlich nur die Geschwindigkeit fährt, die dort höchstens erlaubt ist: 30 Stundenkilometer. „Wir wollen die Autofahren sensibilisieren“, sagt Bürgermeister Dominik Stadler (unabhängig) – und das funktioniert offensichtlich mit jener neu installierten Tempo-Tafel auf der Erschließungsstraße für das Wohngebiet Ost, an der auch die Kita „Wichtelwald“ liegt.

In den vergangenen Wochen haben die Stadtverwaltung und der Präventionsrat die Verkehrssituationen an den Kindertagesstätten in der Kernstadt und den Stadtteilen genauer unter die Lupe genommen, um anschließend „zielführend und individuell auf die Situation zugeschnitte Maßnahmen“ zur Erhöhung der Verkehrssicherheit umzusetzen, berichtet Stadler. Exemplarisch stellte er zusammen mit Katharina Freckmann aus dem Bau-Fachbereich Umgesetztes rund um die Kita „Wichtelwald“ vor. Neben besagter Geschwindigkeitsanzeigetafel (Kosten von etwa 3500 Euro), die auch die Daten über Anzahl der Fahrzeuge und deren Geschwindigkeiten speichert, soll ein Halteverbot im rückwärtigen Wendehammer umgesetzt werden, und sechs Parkplätze an der Schumann-Straße sind auf 15 Minuten Parkzeit begrenzt worden, damit sie nicht durch Langzeitparker blockiert werden, sondern vor allem Eltern zu den Hol- und Bringzeiten zur Verfügung stehen. Auf der Fahrbahn sind in beiden Richtungen „Achtung Kinder“-Piktogramme aufgebracht worden. Eigentlich war eine kreativere Lösung angedacht, erzählt Freckmann. Demnach sollten Kinder eine große Fläche auf der Straße mitgestalten. Aber die Polizei schob dieser Idee einen Riegel vor: Es dürfen nur offizielle Verkehrszeichen abgebildet werden.

Zwei weitere Hingucker sind aber offenbar bereits übers Wochenende geklaut worden: An einer Aufpflasterung waren zwei sogenannte Streetbuddys aufgestellt worden. Die Plastikfiguren in Kleinkindgröße mit Fähnchen sollen Autofahrer zusätzlich auf querende Kinder aufmerksam machen. „Da müssen wir dann wohl Neue bestellen“, meint Stadler.

Insgesamt hat die Stadt circa 15 000 Euro in die Hand genommen, um die Verkehrssicherheit unter anderem durch weitere Verkehrsschilder und auf die Fahrbahn aufgetragene Piktogramme an den Kitas zu verbessern. Vor allem die Streetbuddys sind nun in der Nähe verschiedener Betreuungseinrichtungen zu sehen. In Langstadt ist parallel zur Schumann-Straße eine Tempo-Tafel installiert worden, da die Kita „Regenbogenland“ an der Durchgangsstraße in Richtung Schlierbach liegt.

Für die Martin-Luther-Straße, in der neben der evangelischen Kita auch die Kirchgarten-Grundschule und das Bachgau-Gymnasium liegen, erwartet Stadler im Laufe des dritten Quartals Vorschläge eines beauftragten Planungsbüros (wir berichteten), um dort die Verkehrssituation zu entschärfen. (Norman Körtge)