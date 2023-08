Ab Samstag müssen Babenhäuser einen Umweg fahren

Von: Norman Körtge

Teilen

Die Randsteine des neuen Gehweges an der B26 in Babenhausen sind bereits gesetzt. © Körtge

Die Baustelle auf der B26 in Babenhausen kommt in die nächste Phase - und die kommt mit einer Umleitung daher.

Babenhausen - Die vor gut anderthalb Wochen begonnenen Bauarbeiten auf der B 26 gehen in die nächste Phase: Ab Samstag, 5. August, und voraussichtlich bis Freitag, 11. August, kann aus Richtung Aschaffenburg kommend von der Bundesstraße nicht mehr in die Hindenburgstraße in Richtung Innenstadt abgebogen werden. Die Umleitung während dieser Zeit erfolgt über die B 26 und die Schaafheimer Straße mit Wendefahrt am Kreisel zurück zur B 26 in Richtung Innenstadt.

Voraussichtlich am Wochenende vom 11. bis 13. August wird dann eine Einbahnregelung in Fahrtrichtung Dieburg eingerichtet. Der Verkehr in Richtung Aschaffenburg wird an diesen Tagen innerörtlich über die Friedrich-Ebert-Straße umgeleitet. Im ersten Bauabschnitt wird entlang der P+R-Anlage am Bahnhof die Rechtsabbiegerspur in Richtung Innenstadt verlängert. Dazu musste ein Grünstreifen weichen, damit der Gehweg versetzt werden kann, um mehr Fahrbahnbreite zu schaffen. Die Randsteine für den neuen Bürgersteig sind bereits verlegt worden (Bild). Ende August wird zudem die südliche Einmündung in die Hindenburgstraße für wenige Tage gesperrt. Der Verkehr wird dann auch in diesem Fall innerörtlich über die Friedrich-Ebert-Straße umgeleitet. Abgeschlossen sein soll dieser erste Bauabschnitt dann Anfang September. (nkö)