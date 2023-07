B26 in Babenhausen wird zur Großbaustelle

Von: Norman Körtge

Ab dem 21. Juli wird die B26 in Babenhausen über Monate zur Baustelle. Hessen Mobil erneuert die Fahrbahndecke und setzt ein neues Verkehrskonzept, das im Zuge der Kasernenkonversion entwickelt wurde.

Babenhausen – Ferienzeit ist Straßenbaustellenzeit – pünktlich mit dem letzten Schultag am Freitag, 21. Juli, starten die umfangreichen Arbeiten auf und entlang der B 26-Ortsdurchfahrt. Wenn die Kinder und Jugendlichen aber Anfang September wieder zurück in die Schulen strömen, sind die von Hessen Mobil beauftragten Straßenbauarbeiter noch lange nicht fertig. Bis Mitte Dezember werden sie das Straßenbild prägen und den Verkehrsfluss auf der sowieso überlasteten Aschaffenburger und Darmstädter Straße – diese Namen trägt die B 26 auf etwa zwei Kilometern durch Babenhausen – behindern. Danach, so die Hoffnung, soll der Verkehr nicht nur besser fließen, sondern auch das zusätzlich erwartete Aufkommen aus dem neuen Stadtquartier Kaisergärten bewältigen können.

Mit Kampfmittelsondierung geht es in Babenhausen los

Den informativen Auftakt zu dem Großbaustellenprojekt von Hessen Mobil lieferten am Dienstagabend Katharina Freckmann aus dem städtischen Bau-Fachbereich. Sie fasste zusammen, was nur wenige Stunden zuvor bei einem gemeinsamen Termin mit Vertretern der Straßenbehörde und den beteiligten Baufirmen im Rathaus besprochen worden war. Dass dieses Treffen erst gut zwei Wochen vor dem Start stattfand, hatte zuvor Bürgermeister Dominik Stadler (unabhängig) moniert, der die Bürger und Gewerbetreibende gerne frühzeitiger informiert hätte. Eine Lehre aus der langwierigen Brückensanierung auf der Bouxwiller Straße im vergangenen Jahr. Denn noch bevor es in zwei Wochen losgeht, wird es zu kurzzeitigen Sperrungen beziehungsweise Behinderungen auf der Bundesstraße kommen: Kampfmittelsondierungen sind in Babenhausen notwendig.

Dass es ein äußerst komplexes Vorhaben bei überwiegend laufendem Verkehr sei, verdeutlichte Freckmann: „Es sind sieben Bauabschnitte mit 22 Bauphasen.“ Bedeutet: Auch in den sieben Bauabschnitten zwischen dem Unternehmen Aumann im Westen und bis zur neuen Ampelkreuzung zum Kaisergärten-Wohngebiet im Osten kommt es immer wieder zu Änderungen der Verkehrsführung und neuen Umleitungen.

Das wird sich in Babenhausen ändern Das Erneuern der B 26-Fahrbahndecke geht einher mit der „Optimierung des Bestandsnetzes“, wie es in der Behördensprache heißt. Gemeint ist damit unter anderem das 2018 vom Planungsbüro „Habermehl & Follmann“ im Zuge des Kaisergärten-Bauleitverfahrens präsentierte Verkehrskonzepts.

Zu den signifikanten Änderungen gehört, dass die B 26 ab der Kreuzung mit der Schaafheimer Straße in Richtung Aschaffenburg bis zur „Großen Unterführung“ zweispurig wird. Die Gegenrichtung hingegen wird einspurig.

Um die Zweistreifigkeit möglich zu machen, entfällt allerdings die Linksabbiegespur von der B 26 in den Ostheimer Weg. Autofahrer mit dem Ziel Freibad-Parkplatz müssen über die Schaafheimer Straße und den Südring. Und aus dem Ostheimer Weg kann auf die B 26 nur noch nach rechts abgebogen werden.

Die südliche Hindenburgstraße wird zur Einbahnstraße Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Ein Linksabbiegen von der B 26 kommend in die Hindenburgstraße ist nicht mehr möglich.

Um den Verkehr an der Kreuzung der Schaafheimer Straße mit der Edmund-Lang-Straße (Richtung Langstadt) besser zu regeln, wird dort eine Ampel installiert. Registrieren Sensoren auf der Edmund-Lang-Straße eine zu lange Wartezeit, wird der Verkehr auf der Schaafheimer gestoppt, um das Einbiegen zu ermöglichen. (nkö)

Los geht es mittendrin. Der erste Bauabschnitt betrifft die Kreuzung mit der „Großen Bahnunterführung“ (Darmstädter, Aschaffenburger und Hindenburgstraße) und zieht sich von dort in östliche Richtung bis zum Ende der P+R-Anlage. Dort soll die Rechtsabbiegerspur aus Richtung Aschaffenburg kommend zur Altstadt auf insgesamt 120 Meter anwachsen und damit etwa doppelt so lang wie bisher werden. Das geht in diesem Fall nicht im Bestand. Wie Bauamtsmitarbeiterin Freckmann auf Nachfrage erklärte, wird dazu der Gehweg auf Kosten des Grünstreifens entlang des Parkplatzes versetzt.

Große Umleitung für Rechtsabbieger in Babenhausen

In dem bis auf Anfang September terminierten ersten Bauabschnitt wird es über mehrere Tage auch eine etwas größere Umleitung für Rechtsabbieger geben. Sie müssen Richtung Dieburg weiterfahren, nach links in die Schaafheimer Straße abbiegen, am Riemen-Kreisel zurückfahren auf die B 26, um dann als Linksabbieger in Richtung Altstadt abbiegen zu können.

Der Übergang zwischen den Bauabschnitten ist fließend. Bereits in der fünften Ferienwoche (ab 21. August) beginnen Arbeiten sowohl am Abschnitt auf Höhe der Bushaltestelle „Darmstädter Straße“ gegenüber dem Bauzentrum Bauzentrum „Andre + Oestreicher“, als auch zwischen der P+R-Anlage auf der Aschaffenburger Straße in östlicher Richtung bis zur fertiggestellten neuen Kaisergärten-Ampel-Kreuzung auf Höhe der Friedrich-Ebert-Straße. Diese Abschnitte sollen bis Anfang Oktober fertiggestellt sein. Daran anschließend folgt der Abschnitt zwischen den Einfahrten der Firma Aumann und dem Bauzentrum, der dann unter Vollsperrung während des verlängerten Wochenendes um den 3. Oktober erneuert wird. (Norman Körtge)