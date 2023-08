Babenhäuser Hundefreunde bangen um ihr Areal

Teilen

Mit zahlreichen Vorführungen zeigten die Aktiven, wie Hunde an den Schutzdienst herangeführt werden. © Friedrich, Ursula

Bei den Babenhäuser Vereinen lösen die „Clumsy Dogs“ den Schäferhundeverein ab und lüften in allen Belangen mal ordentlich durch.

Babenhausen – Am Babenhäuser Vereinshimmel blinkt ein neuer Stern: Ein junges, ambitioniertes Team hat an der Schaafheimer Straße 30 einen alteingesessenen Verein übernommen – und einen weiteren gegründet. Am Samstag feierten Vier- und Zweibeiner der „Clumsy Dogs“ und des Vereins für deutsche Schäferhunde in Babenhausen ihr Sommerfest.

Bismarck, mit Herrchen und Frauchen zu Gast auf der herausgeputzten Anlage, schaut Richtung Hundeplatz. Im Wechsel zeigen hier die pfeilschnellen Kollegen unterschiedlicher Rassen vollen Einsatz in der Schutzdienstarbeit. Das ist nichts für den Doggenrüden, der sich zu Boden plumpsen lässt und ein paar Streicheleinheiten abholt. „Wir versuchen mit unserem Angebot, das breite Spektrum abzudecken“, erklärt Barbara Boeckh, zweite Vereinsvorsitzende. Das meint Gebrauchshundesport für ambitionierte Freizeitsportler, Hundetraining für alle Rassen und diverse Beschäftigungsangebote für das Team Hund-Mensch.

„Die bösen Geister sind weg“

Die Freitagsstunde zum Beispiel, wo der majästetische Bismarck und der kleine Dackelrüde am Nebentisch mit ihren Menschen am Teambuilding arbeiten können. Wer zu Besuch kommt, um sich die unterschiedlichsten Hundevorführungen anzuschauen, Steaks, Kuchen und Getränke am sonnigen Samstag zu genießen und sich in Hunde-Gespräche zu vertiefen, dürfte erstaunt sein. Über den Wandel der Anlage, der hier in den vergangenen Monaten stattgefunden hat. „Es gibt einen Umschwung, die bösen Geister sind weg!“, bringt es der Vereinsvorsitzende Nikolaj Klaenhammer auf den Punkt. Aus einer heruntergekommenen Hundesportanlage haben sie mit viel Tatkraft ein ansprechendes Vereinsgelände geschaffen. Ein Kraftakt mit Vorgeschichte.

„Ich bin auf der Suche nach einem Trainingsplatz in Babenhausen gelandet“, erzählt Klaenhammer. Das Areal am äußersten Stadtrand Richtung Schaafheim machte einen völlig verwahrlosten Eindruck, sogar der Tierschutz war hier gegen einen Hundehalter vorgegangen. Statt wieder einzupacken, packte Klaenhammer mit einem jungen Team die Chance beim Schopf. Im hier ansässigen Verein für Schäferhunde wurde Klaenhammer zum neuen Vorsitzenden gewählt und fand Mitstreiter, die bereit waren anzupacken. Im September 2022 begannen die Abrissarbeiten auf dem Gelände.

Vereinsareal in Gefahr

Diese Offensive meint nicht nur die Grundsanierung des rund 5 500 Quadratmeter großen Vereinsareals, sondern auch den Neuaufbruch gegen das schlechte Image eines überalterten Vereins. Der neue Vorstand spricht von Verwahrlosung und Vernachlässigung von Hunden, Nutztieren und der gesamten Vereinsanlage. Zwinger und verkotete Ställe wurden weggerissen, das Gelände mit schwerem Gerät entsiegelt, das Toilettengebäude saniert, im Vereinsgebäude die Küche herausgerissen, innen und außen modernisiert – ein riesiger Kraftakt.

Geblieben ist eine Schmuddelecke, die die rund 50 Vereinsaktiven und Unterstützer noch anpacken wollen, um hier Hundeplatz drei für die Welpen anzulegen.

Doch es drohen neue Schwierigkeiten. Die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets „Im Riemen“ beträfe auch das Vereinsgelände, berichtet der Vorstand. In der Nachbarschaft, wo der Turnverein Babenhausen auf einem ehemaligen Baseballfeld Outdoor-Training anbietet, habe die Stadt bereits gekündigt, weiß Klaenhammer. „Wir haben einen fünfjährigen Mietvertrag, aber es könnte sein, dass Ende 2024 schon Schluss ist.“ Höchste Zeit, in den Dialog mit der Stadt zu treten. Ihren mehrfachen Einladungen sei Bürgermeister Dominik Stadler (parteilos) jedoch nicht gefolgt.

Schade, denn inzwischen strahlt die Anlage in neuem Glanz. Sie haben sich mächtig reingehängt, mit Eigenhilfe, Spenden, sogar Eigenkapital. Und freuen sich über wachsenden Zuspruch. Um bei den Clumsy Dogs, was übrigens „tollpatschige Hunde“ bedeutet, den Breitensportlern, mitzumachen, braucht es keine Vereinszugehörigkeit. „Du holst dir eine Zehnerkarte und bist dabei“, erklärt Vereinsvize Boeckh.

Stadtrat beschwichtigt

Los geht es schon für die Kleinsten in der Welpenspielstunde, Fährtenarbeit, Unterordnung, Training fürs Hund-Mensch-Team. Es wird viel geboten, und das für alle Rassen. Zweimal wöchentlich hat sich ein Boxerclub eingemietet. Auch der Tradition will man Rechnung tragen, schließlich jährt sich 2024 das 75-jährige Bestehen des Schäferhundevereins. Das (Vereins-)Leben ist zurück auf der sanierten Anlage. Und so soll es auch bleiben: „Wir dachten, wir wären angekommen“, erklärt Klaenhammer, „es wäre schrecklich, wenn uns das wieder weggenommen wird.“

Erster Stadtrat Reinhard Rupprecht (CDU), der den urlaubenden Bürgermeister vertritt, nimmt den schlimmsten Befürchtungen die Dramatik: Es gebe zwar Überlegungen, das Gewerbegebiet „Im Riemen“ Richtung Schaafheim zu erweitern, „aber wir haben noch keinerlei Stadtverordnetenbeschlüsse, keinen Bebauungsplan, und auch der Flächennutzungsplan ist nicht dahingehend geändert.“ Zudem sei der Magistrat daran interessiert, „dass der Verein nicht verunsichert ist.“ Das Industriegebiet Im Riemen wächst aktuell, aber Etappe IV, die den Hundeplatz tangieren würde, sei Zukunftsmusik. Mit einer Baustelle muss der Verein in diesem Jahr dennoch rechnen. Sein Areal liegt an der Zubringerstraße zum neuen Stadtquartier Kaisergärten. Diese Anbindung soll als Zufahrt für das Gewerbegebiet der Kaisergärten ausgebaut werden. zah

Infos im Internet

clumsydogs.de

Mit großem Krafteinsatz wurde die Vereinsanlage an der Schaafheimer Straße saniert und ist jetzt zu einem wachsenden Stützpunkt für die Hundefreunde geworden. © Friedrich, Ursula