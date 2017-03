Kanalarbeiter entdecken Weltkriegsbombe in Wohngebiet

Babenhausen - Bei Kanalarbeiten im Wohngebiet Ost I in Babenhausen ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Bereich wird geräumt, auch zahlreiche Häuser im Umkreis von 500 Metern evakuiert. Ein Großeinsatz für die Polizei.

+ Die Polizei sperrte angrenzende Straßen ab. © Einsatzreport Südhessen

Bei Kanalarbeiten sind Arbeiter am Mittwochmorgen im Storchenweg/Finkenweg auf eine 50 Kilogramm schwere amerikanische Weltkriegsbombe gestoßen. Zur Sicherheit sperrt die Polizei die betreffende Kreuzung und angrenzende Straßen ab. Fußgänger dürfen den Bereich ebenfalls nicht passieren. Gegen 14 Uhr werden die ersten Anwohner in Sicherheit gebracht - wie viele, steht aktuell aber noch nicht fest. Die Einsatzkräfte gehen Haus für Haus ab, der Sicherheitsradius beträgt 500 Meter (siehe Grafik unten). Im Evakuierungsbereich befinden sich auch zwei Kitas. Die Kinder werden mit Kleinbussen in die Turnhalle des TV Babenhausen gebracht, ihre Eltern wurden informiert. Personen, die von der Evakuierung betroffen sind, treffen sich in der Stadthalle Babenhausen. Der Kampfmittelräumdienst vom Regierungspräsidium Darmstadt ist bereits vor Ort. Die Entschärfung der Bombe soll gegen 16 Uhr stattfinden. Es kommt ebenfalls zu starken Verkehrsbehinderungen auf der L3065 stadtauswärts. (jo/dr)