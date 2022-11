„DadiLiner“ startet am Wochenende in Babenhausen

Von: Jens Dörr

Teilen

Eine kleine Verkehrs-Revolution steht am Wochenende in Babenhausen an. Hier steht bald ein E-Kleinbus ab Abruf zur Verfügung.

Babenhausen – An diesem Samstag, 5. November, gibt es in der Kernstadt Babenhausen sowie in seinen fünf Stadtteilen Hergershausen, Sickenhofen, Langstadt, Harreshausen und Harpertshausen eine Möglichkeit mehr, von A nach B zu kommen: Dann geht der „DadiLiner“ in Betrieb, ein vollelektrischer Kleinbus auf Abruf. Gestern haben Vertreter der Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation (Dadina), des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV), Vize-Landrat und ÖPNV-Verantwortlicher Lutz Köhler (CDU) sowie der Babenhäuser Bürgermeister Dominik Stadler (unabhängig) im Beisein weiterer Rathaus-Chefs aus dem Westen des Landkreises in der Stadthalle Babenhausen den Startschuss gegeben.

Damit wird für die Bevölkerung nun ein Angebot konkret, dessen Einführung der Kreistag vor zwei Jahren beschlossen hatte. Ursprünglich hatte die Dadina fast den gesamten Landkreis mit E-Bussen erfassen wollen. Im Ostkreis blieb bei dem aus Bundes- und Landesmittel geförderten, von den beteiligten Kommunen jährlich per fünfstelligem Betrag mitzubezahlenden Angebot aus Kostengründen aber nur Babenhausen übrig. Dort und in den Westkreis-Kommunen Pfungstadt, Weiterstadt, Griesheim und Erzhausen soll der Dadi-Liner das bestehende Linienbus-Netz ab dem Wochenende bis mindestens Ende 2024 ergänzen.

Babenhausen: Bürgermeister hocherfreut über „DadiLiner“

Damit ist der einst umfangreiche Plan aus Sicht von Nachbarkommunen wie Schaafheim, Eppertshausen, Münster und Dieburg erst mal zum Modellprojekt degeneriert. Den Babenhäusern kann’s egal sein, zumindest wenn sie Ziele innerhalb der eigenen Gemarkung ansteuern wollen. Stadler nannte das Beispiel eines Harpertshäusers, der den Arzt in der Babenhäuser Kernstadt fortan auch dann deutlich flexibler ansteuern könne, wenn er keinen Führerschein besitze oder aus anderen Gründen kein Auto fahren könne oder wolle. Als „Bürgermeister einer der größten Flächenkommunen mit sechs Stadtteilen“ freue er sich über die Einführung deshalb sehr.

Insgesamt umfasst das Shuttlebus-Netz mehr als 500 reale und virtuelle (also baulich nicht als solche gekennzeichnete) Haltestellen, davon mehrere Dutzend in Babenhausen und seinen Stadtteilen. In Griesheim und Pfungstadt löst der DadiLiner die Anruf-Sammeltaxis ab. Pfungstadts Bürgermeister Patrick Koch (SPD) deutete gestern an, wie oft der Dadi-Liner in seiner 25 000-Einwohner-Stadt genutzt werden könnte: Pro Jahr hätten in Pfungstadt mit dem Anruf-Sammeltaxi 45 000 Fahrten stattgefunden. Eine RMV-Vertreterin schilderte ergänzend Erfahrungen aus Limburg, wo ein ähnliches Busshuttle-Angebot die Zahl der Fahrten mit dem Anruf-Sammeltaxi deutlich übertroffen habe.

Kreis Darmstadt-Dieburg: Bisher keine zahlen zum DadiLiner in Babenhausen bekannt

Konkrete Erwartungen bei den Fahrgast-Zahlen, anhand derer der Erfolg des DadiLiners in Babenhausen bewertet werden könnte, nannten Politik und Verkehrsgesellschaften nicht. Erfolgskriterien seien aber nicht nur die Menge der Fahrgäste, sondern auch die Auslastung der Fahrten und die Pünktlichkeit.

Für eine bessere Auslastung sollen durch intelligente und digitale Routenplanung möglichst oft Fahrgäste mit ähnlichen Strecken gebündelt und so mehrere Personen gleichzeitig befördert werden. Die Ankunftszeit des Kleinbusses an einem bestimmten Haltepunkt werde nach der Buchung durch einen Fahrgast individuell festgelegt. Vergleichbare sogenannte On-Demand-Angebote im RMV-Gebiet hätten eine durchschnittliche Wartezeit von neun Minuten ergeben. (Jens Dörr)

In Babenhausen werden Freiwillige immer stärker gefordert.