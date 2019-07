50-Jähriger aus Babenhausen steht nach Attacke im Sozialamt vor Gericht

Es ist das Horror-Szenario von Behördenmitarbeitern – der Besucher wird handgreiflich. Passiert ist genau das am 4. Januar diesen Jahres einem Sachbearbeiter des Sozialamts in der Dieburger Albinistraße.

Dieburg/Babenhausen – Mitten im Gespräch über einen Antrag auf Lebensunterhalt zieht ein 50 Jahre alter Mann aus Babenhausen einen Kugelschreiber aus seiner Jackentasche und sticht dem Mitarbeiter damit an den Hals. Seit gestern steht der 50-Jährige deshalb wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht in Dieburg. Außerdem werden ihm drei weitere Taten vorgeworfen.

Neben zwei Vorfällen in der Justizvollzugsanstalt in Weiterstadt, in der der Angeklagte derzeit einsitzt, soll er Ende 2018 seinen Vermieter nach einem Streit bedroht, ihm dabei ein Messer an dessen Hals gehalten und gesagt haben: „Wenn du die Polizei rufst, bring ich dich um.“

Gestern sagte nur der Sozialamtsmitarbeiter aus: Seit dem Angriff trägt der Geschädigte neben der physischen, mittlerweile fast verheilten Verletzung am Hals, noch eine posttraumatische Belastungsstörung mit sich herum. Dadurch kämpfe er auch heute teils noch mit Panikattacken. Erst seit Anfang März sei es besser. Zuvor „konnte ich ohne Aufsicht nicht mein Kind beaufsichtigen“, sagte er.

Bruchstückhafte Erinnerungen

An die Tat und den Zeitraum danach kann er sich nur noch in Bruchstücken erinnern. Mit dem Angeklagten habe er noch in normalem Ton diskutiert, was bei zwei vorherigen Treffen im November nicht der Fall gewesen sei. Der 50-Jährige habe ihm vorgeworfen, seinen Ausweis behalten zu haben, was der Sachbearbeiter verneinte. Um das Problem zu lösen, wollte er seinen Vorgesetzten hinzurufen. In diesem Moment habe der Angeklagte angefangen in seiner Jackentasche zu kramen. „Ich dachte, er sucht nach seinem Ausweis“, sagte der Sachbearbeiter. Doch als er gerade aufstehen wollte, habe er nur noch eine hektische Bewegung wahrgenommen, und der Angeklagte sei mit der Faust und einem Gegenstand darin, den er nicht genau erkennen konnte, auf ihn losgegangen. An alles was folgt, erinnere er sich kaum noch.

Seit April befindet sich der Angegriffene in einer Wiedereingliederung, was ihm wegen der Kundenkontakte zunächst schwer gefallen, mittlerweile aber zumindest teilweise wieder möglich sei.

Zum Abschluss des Verhandlungstages ließ der Angeklagte über seinen Verteidiger verkünden, dass er sich bei seinem Opfer entschuldige. " Die Verhandlung wird am Donnerstag, 18. Juli, fortgesetzt.

Lars Herd