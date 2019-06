Agentur „Kunst.Köpfe“ will mehr Street-Art an Wände bringen

Im Stadtbild haben sie sich bereits mit den überlebensgroßen, lachenden Kindergesichtern am Juz verewigt: Lisa Josek und Ben Olschewsky. Mit „Kunst.Köpfe“ hat das Paar nun eine eigene Agentur gegründet, mit der sie Street-Art an Wände bringen wollen.

Babenhausen – „Man muss sich bewegen, damit sich was bewegt“, sagt Ben Olschewsky. Es ist so etwas wie das Lebensmotto des 32-Jährigen. Seit zweieinhalb Jahren wohnt er zusammen mit seiner Freundin Lisa Josek in einer Wohnung an der Platanenallee. Von dort sind es nur wenige hundert Meter bis zum Jugendzentrum, an dessen Fassadenwänden sie bereits ihre Leidenschaft und ihr Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben, nachdem Olschewsky, die Initiative ergriffen – sich bewegt – hatte. Vor zwei Jahren schrieb er die Kinder- und Jugendförderung an, ob er die verschmierten Wände mit Motiven seiner „iamhuman“-Serie besprühen und ein Zeichen setzen könnte. Denn die sechs überlebensgroßen, lachenden Kindergesichter aus verschiedenen Kulturkreisen sollen ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit sein. „In der Zeit wurde viel über die Flüchtlinge diskutiert“, erinnert Olschewsky, der sich den Künstlernamen Bensen Olsen gegeben hat. Er bekam die Zusage und machte sich mit Josek an die Arbeit.

Gründung der Agentur „Kunst.Köpfe“

In diesem Frühjahr haben die beiden sich erneut „bewegt“ – und ihre eigene Agentur gegründet: „Kunst.Köpfe“ heißt sie. „Wir lassen einen Traum wahr werden: Das eigene Ding machen“, erzählt die 28-Jährige, die als gelernte Veranstaltungskauffrau bei der Babenhäuser Künstleragentur „All Entertainment“ arbeitet. Auch Olschewsky hat diesen Beruf erlernt, war dann aber nicht mehr glücklich darin und schmiedete zusammen mit Josek den Plan. Während sie weiterhin in der Künstleragentur arbeitet, ist sie zugleich der „Planungs- und Finanzkopf“ von „Kunst.Köpfe“, Und Olschewsky, der als „Konzept- und Kreativkopf“ firmiert, arbeitet seitdem zusätzlich als freiberuflicher Social-Media-Berater.

Als Agentur bieten sie nun Unternehmen, Kommunen und Privatpersonen Fassaden-, Wand- oder Innenraumgestaltung an und konzipieren Street-Art-Workshops. Zur namhaften Kundschaft gehören bislang der Fernsehsender D-Max, der die Kulisse für einen Werbespot gestaltet bekam, und der Radiosender YouFm. Für diesen designten sie für die Aktion „Besserbecher“ Mehrweg-To-Go-Kaffeebecher. „Wir haben auch schon Anfragen von Vereinen, die eine Wand gestaltet haben möchten“, berichtet Olschewsky. Demnächst wird eine Hauswand in Harreshausen in Angriff genommen. Neben ihrem künstlerischen Können sehen die beiden ihre Stärke darin, wenn sie ihre Köpfe zusammenstecken, Ideen spinnen und Kreativität sprühen lassen, um die Wünsche ihrer Kunden umzusetzen.

Schablonentechnik statt klassisches Graffito

Zu den bislang getätigten Investitionen ihrer Agentur gehört der Kauf eines Cutter-Plotters, mit denen sie die Schablonen herstellen. Denn im Gegensatz zum klassischen Graffito, bei dem frei auf die Wand gesprüht wird, ist die Schablonentechnik, der sich die „Kunst.Köpfe“ verschrieben haben, aufwendig. Um, wie am Juz, mehrdimensional wirkende Bilder zu erzeugen, werden Schablonen mit unterschiedlichen Ausschnitten nacheinander an die Wand geklebt und besprüht. Bis vor Kurzem haben sie die Schablonen jeweils mit einer Schere in mehrstündiger Arbeit ausgeschnitten. Diese Arbeit übernimmt nun die Maschine, nachdem, und das ist der künstlerische Part, das Motiv erarbeitet worden ist. Meist dienen Fotoaufnahmen als Vorlage.

Als Vorbild dient den beiden der Künstler Bansky, der seit vielen Jahren weltweit mit seinen Schablonengraffiti für Aufsehen sorgt. Der Dokumentarfilm „Exit Through the Gift Shop“ über den geheimnisvollen Künstler hatte vor Jahren in Olschewsky wieder die in der Jugendzeit eingeschlafene Graffiti-Leidenschaft geweckt.

Und er hat sich bewegt.

