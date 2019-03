Anlaufstelle für Kinder im Erloch geschlossen

Babenhausen – Schlechte Nachricht aus dem Rathaus: „Die Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche im Wohngebiet Erloch wird vorerst ausgesetzt“. Grund: der marode Zustand des Sophie-Kehl-Heimes.

Im Mai wurde vom Parlament die schrittweise Vermarktung mehrerer städtischer Immobilien beschlossen, deren teilweise dringend notwendige Modernisierung sich die Stadt derzeit nicht leisten kann. Hierzu zählt auch das Sophie-Kehl-Heim inmitten des Wohngebiets Erloch.

Dieser Investitionsstau führte im älteren Wohnteil des Gebäudes schon im Dezember zur Entmietung. Und es führte in der Folge dazu, dass der dort seit April 2011 angesiedelten Anlauf-stelle für Kinder und Jugendliche der städtischen Abteilung Kinder- und Jugendförderung um die Betreuer Günther Titz und Ahmet Ögretmen mitgeteilt wurde, dass sie nach Jahreswechsel in den linken Gebäudeteil (ehemals Praxis Dr. Schuck) umgesiedelt werde.

Womit keiner gerechnet hatte: Diese Räume befinden sich in einem so schlechten Zustand, dass eine weitere Nutzung aus technischen Gründen ohne immense Investitionen nicht weiter möglich ist, so der Fachbereich Bauwesen aus dem Rathaus. Somit steht auch die Arbeit der Kinder- und Jugendförderung im Quartier Erloch ohne Raum da. Die seit Anfang 2010 bestehenden Strukturen brechen in den letzten Wochen „ohne Heimat“ sukzessive weg.

Die Kinder- und Jugendförderung wird deshalb ab Montag, 1. April, ihre Aktivitäten bis auf Weiteres im Erloch aussetzen und ihre Ressourcen zunächst auf die Arbeit im städtischen JUZ in der Bürgermeister-Rühl-Straße 6 konzentrieren. Das Spielplatzprojekt der Kinder- und Jugendförderung um Petra Sieg und Tagesmutter Monika Varga, das an jedem zweiten Donnerstag im Monat auf dem Spielplatz in der Luisenstraße oder bei schlechtem Wetter eben im Sophie-Kehl-Heim stattfindet, wird zunächst weiterhin angeboten. Ein neues Projekt in Kooperation mit dem Geflügelzuchtverein für Kinder ist derweil in der Planung. (tm)