Beach Days am Sickenhöfer See: Glitschiger Schlitter-Spaß

Moritz Wittig (25) braucht nur zwei Worte für ein Resümee: „Bestes Leben“, meint der Karlsruher und eilt zurück zur „Slip ,n’ Slide“-Bahn, deren glitschige Oberfläche es ermöglicht, über viele Meter auf den Füßen oder dem Bauch dahinzugleiten.

Babenhausen – „Slip ,n’ Slide war nur ein Angebot der Paulaner Beach Days, die von Freitag bis Sonntag jede Menge Sport und Spaß an den Sickenhöfer See brachten.

2014 hatten die selbst ernannten Beach Boys Eric Döcke und Marcel Schöps in Leipzig die Idee, Sommer-Sportarten, die normalerweise mit Meer und Sand verbunden sind, ins Binnenland zu holen. Dazu gehören Klassiker wie Beachvolleyball, -handball und -fußball, aber auch Trendiges wie Spike-, Head- oder Frescoball beziehungsweise Stand-up-Paddling oder Beachminton. Für jeden, ob Einzelperson, Familie oder Freundeskreis, sollte ein langes Wochenende die Möglichkeit zum Ausprobieren und Auspowern bestehen. Das Motto: „Spaß hat, wer mitmacht.“

Nach drei erfolgreichen Jahren meldete sich Paulaner Hefe-Weißbier Alkoholfrei bei dem Duo und bot sich als Titelsponsor an. Seitdem wuchsen die Beach Days mit den Stationen Leipzig, Hamburg, München, Berlin, Haltern und Frankfurt auf mittlerweile sechs Städte an. Der Eintritt zum Event und den Play-Areas ist frei, lediglich bei den Turnieren und Team-Wettbewerben ist eine Anmeldung inklusive Startgebühr erforderlich. Die Kombination aus Bewegung, lässiger Musik aus den Boxen und kühlen Getränken erzeugt Lebensfreude pur.

Frankfurt war in diesem Jahr erstmals vertreten. Hinter dem Namen der Rhein-Main-Metropole verbarg sich bei genauer Betrachtung der Sickenhöfer See. „Für unsere Austragungsorte brauchen wir das passende Umfeld mit einem Gewässer. Deshalb haben wir bei Google Earth einfach mal geschaut, was sich in und um Frankfurt befindet“, sagt Marcel Schöps. Dabei stießen Döcke und er auf den hiesigen Baggersee und dessen aufgeschlossenen Eigner.

Andreas Bludau fand das Konzept begeisternd und ließ zur Umsetzung 1 500 Tonnen Sand aus dem Rhein für die Spielfelder aufschütten. Das Material aus dem Fluss ist weicher und eignet sich besser zum Laufen und Fallen als die härtere Körnung aus eigener Produktion. Die Macher der Beach Days beschrieben den vorgefundenen Rahmen als „ideal“. So können Bludau und alle aus der Region, die Fun-Sport unter Urlaubsbedingungen lieben, mit einer alljährlichen Wiederholung vor Sickenhofen kalkulieren. Für den Besitzer des Kiessees liegt, wie er sagt, noch ein weiterer Vorteil auf der Hand: So wird das Gewässer bezüglich stattfindender Veranstaltungen nicht nur ausschließlich mit harten Beats – Stichwort Seebeben – in Verbindung gebracht.

Rund 300 Anmeldungen verbuchten die Organisatoren am Wochenende. Hinzu kamen Tagesgäste, darunter Corinna Schemel und Thomas Bonczyski aus Frankfurt. „Wir sind durch ein Plakat an einer S-Bahn-Station aufmerksam geworden“, berichtete das Paar. Zuerst habe man an ein Musik-Festival gedacht, dann an eine Trinkveranstaltung in bayrischem Ambiente. Erst bei näherem Hinsehen habe sich gezeigt, dass es sich um einen mobilen Sport- und Fun-Park handelt. Vom Sickenhöfer See hatten sie vorher noch nichts gehört, fanden den Namen aber interessant.

Als Sportskanonen sehen sich die 36-Jährige und ihr zwei Jahre älterer Freund nicht, weshalb sie ihren Besuch unter das Motto „sportlich-cool“ stellten. Das bedeutete, ein bisschen was auszuprobieren, aber fast noch mehr die großzügig geplanten Ruhe-Ecken mit Hängematten und Strandliegen oder die Möglichkeit zum Schwimmen zu nutzen. Der Chill-out-Faktor steht bei den Beach Days nämlich fast auf gleichem Level wie das Sporteln.

Von Michael Just