Für Erhalt der Sozialarbeit im Erloch

Sowohl im Sozial- als auch im Hauptausschuss hatte man intensiv diskutiert, eine Entscheidung aber zurückgestellt. Am Donnerstag Abend stellten die Fraktion das Stadtparlaments nun die Weichen: Für den zeitnahen Verkauf der Häuser Sophie-Kehl-Weg 1-3. Und den Erhalt der Sozialarbeit im Brennpunkt Erloch –wenngleich mit räumlichen Übergangsmodellen.

Babenhausen – „Es ist beeindruckend, was das Diakonische Werk in kürzester Zeit geleistet hat.“ Günter Eckert (CDU) verwies auf die erfolgreiche Quartiersarbeit, die vor Ort im Auftrag der Stadt vom Diakonischen Werk Darmstadt-Dieburg geleistet wird. Sozialarbeit, wie sie im Sophie-Kehl-Heim auch von der Kinder- und Jugendförderung geboten und durch Vhs-Angebote ergänzt werden, sollen Bestandsschutz genießen. Einig war man sich im Parlament dennoch, dass ein neuer Standort für diese Tätigkeit her muss. Der am 7. Mai 2018 gefasste Beschluss, die drei Häuser auf rund 5 000 Quadratmetern Fläche zu veräußern, soll zeitnah umgesetzt werden. Läuft die Vermarktung nach Maß, könnte das rund 1,5 Millionen Euro in die Stadtkasse spülen.

Die CDU hatte aktuellen Debatten, Informationen aus Verwaltung, von den Trägern der Quartiersarbeit und einer umfangreichen Druckvorlage des Magistrats Rechnung getragen. Der so entstandene Änderungsantrag fand im Parlament breite Zustimmung. Klar ist, dass damit die Räume der sozialen Zentrale des Erlochs Vergangenheit sind. Die Räume in der Stadtmühle und der Kindertagesstätte Kunterbunt sollen daher übergangsweise genutzt werden, wenn die Immobilien den Besitzer wechseln.

Dass der Zustand der Häuser aus den 60er Jahren so desolat ist, dass man Angebote sogar streichen muss, teilte Bürgermeister Joachim Knoke vor einigen Tagen mit (wir berichteten). Die Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche im Erloch ist ab 1. April vorübergehend gestrichen. Bis eine Alternative gefunden ist. Priorität soll das Anmieten adäquater Räume haben. Dass man bereits grünes Licht für einen möglichen Neubau in Fertigbauweise gab, sollte kein Mietobjekt gefunden werden, wurde von der FDP abgelehnt. Man sei nicht grundsätzlich dagegen, so der Fraktionsvorsitzende Manfred Willand, „aber wir wissen gar nicht, ob das Geld da ist.“ Trotz dieser Bedenken fand auch dieser Punkt eine Mehrheit von CDU, SPD, Grünen und einem FWB-Abgeordneten. Nicht abgestimmt hatte Adolf Breer (SPD), der den Verfall städtischer Immoblien beklagte: „Immobilien werden nicht in Schuss gehalten und dann verhökert! Dabei gibt es viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum.“

Das ehemalige Merin-Gelände an der Aschaffenburger Straße hat bereits viel Zeit in den Debatten gekostet. Nun noch ein bisschen mehr. Den Verkauf des städtischen Geländes gegenüber der Kaserne zu verschieben, bis eine gesamtstädtische Verkehrslösung gefunden ist, wurde von CDU, FWB und FDP abgelehnt. Der Magistrat hatte ein Papier eingebracht, nun mit seinem Antrag Schiffbruch erlitten, ebenso wie die SPD, die das Thema jedoch spätestens nach der Sommerpause 2020 aufgreifen will Dass die Stadtväter die 7000 Quadratmeter Fläche vorübergehend vom Markt nehmen wollten, hat strategische Gründe. Denn durch die Entwicklung der Kaserne zum neuen Stadtgebiet wird die Kapazität der Bundesstraße 26 erschöpft sein, dies hatte Hessen Mobil angesichts jüngster verkehrstechnischer Gesamtbetrachtungen mitgeteilt. Die Anbindung des neuen Stadtteils Kaisergärten soll über zwei (beampelte) Zufahrten geregelt werden, auf 2400 neue Einwohner wird die Besiedlung geschätzt - damit ist die ohnehin stark belastete Durchfahrtsstraße am Limit. Der Bürgermeister hatte Bedenken, dass man überhaupt Interessenten für das Merin-Gelände auf der anderen Seite der Aschaffenburger Straße findet. Knoke: „Die Verkehrserschließung ist nicht geklärt, das ist völlig unklar.“ Und dass ein Investor für angesetzte 3,5 Millionen Euro zuschlägt, hält er für Wunschdenken. (zah)