Grund zum Feiern - Erster Jahrgang hat integrierte Gesamtschule komplett durchlaufen

„Mit Zahnlücken eingeschult, mit Piercings und Tattoos ausgeschult. Bei der Einschulung an den Weihnachtsmann und den Osterhasen geglaubt, bei der Schulentlassung megacool und von nichts mehr zu beeindrucken“.

Babenhausen – Einen heiteren Rückblick auf die Schulzeit warf bei der Entlassungsfeier der Joachim-Schumann-Schule (JSS) Stufenleiter Robert Kirchner. Mit Ernst verbunden war dagegen sein Ratschlag, sich realistische Ziele zu stecken. Zu hohe Erwartungen im Leben führten meist zu Unzufriedenheit und machten unglücklich. Zum Erhalt der Abschlusszeugnisse für die Real- und Hauptschüler war in der Stadthalle Ballatmosphäre angesagt. In bezaubernden Abendkleidern kamen die jungen Damen, in modischen Anzügen die männlichen Abgänger. Zum Programm, das von Veronika Spielmann und Tim Guinet moderierte wurde, gehörten zahlreiche Unterhaltungselemente, darunter Musikbeiträge, die Ernennung der Ballkönigin und des Ballkönigs und eine Lehrerdarbietung.

In der Bilanz wurde 27-mal der Realschulabschluss erreicht, 52-mal der qualifizierte Realschulabschluss und 55-mal ist aufgrund ausgezeichneter Noten sogar der Übergang ans Bachgaugymnasium und damit die gymnasiale Oberstufe möglich. Im neunten Jahrgang erhielten fünf Schüler den Hauptschulabschluss. Im Pusch-Bereich (Praxis und Schule) schafften 17 Schüler in Kooperation mit der benachbarten Edward-Flanagan-Schule den Hauptschulabschluss, das Gros sogar qualifiziert.

Im Beisein der Eltern war die Abschlussfeier von vielen emotionalen Momenten geprägt, gerade für jene Jugendliche, für die die Schulzeit endet und bald das Berufsleben beginnt. Die Lehrer erhielten Blumen sowie Geschenke und viele herzliche Umarmungen belegten, dass so manche Notendiskussion vergessen ist. Schulleiter Rainer Becker erinnerte daran, dass für die Offene Schule der Tag historisch ist: Nach der schrittweisen Umstellung auf eine integrierte Gesamtschule (IGS) entlasse man nun den ersten Jahrgang, der die neue Schulform sechs Jahre lang komplett durchlief. Anhand der Begriffe „Labyrinth“ und „Übergang“ verdeutlichte Becker im Anschluss die nicht immer leichte Schulzeit. Jetzt stehe ein Neuanfang bevor, für den das erworbene Wissen an der Bürgermeister-Willand-Straße hilfreich ist. Nach seinen Worten dürften auch in Zukunft die Begriffe „Labyrinth“ und „Neuanfang“ nur schwer aus dem Leben verschwinden.

Spitzenleistungen im Fokus

Ein besonderes Augenmerk fiel auf jene Abgänger, die mit ihren Leistungen an der Spitze stehen. Das waren in der Pusch-Klasse Altin Tahiri und Konakci Aylin mit einem Schnitt von 2,1 und 2,2, im Hauptschulbereich Selina Weichenthal und Jakob Popal mit 3,0 und 3,2 sowie Jan Reus und Angelina Röhrig, die mit jeweils 1,4 ihren qualifizierten Realschulabschluss in der Tasche haben. Die Traumnoten 1,0 und 1,1 erreichten als glanzvolle Übergänger in die Oberstufe Wibke Willand und Minh Khang Tran. Eine ganz andere Ehre wurde Celin Kohlmüller und Nando Schölzel zuteil: Mit dem Titel Ballkönigin und Ballkönig durften sie sich auf den eigens errichteten Thron setzen. Zur Abstimmung war bereits im Vorfeld an der Schule aufgerufen worden.

Die Lehrer der Offenen Schule überließen die Programmgestaltung nicht nur den Schülern und brachten sich ebenfalls mit einem Unterhaltungsbeitrag ein. Mit einer Plakat-Demo – in Anspielung auf „Friday for Future“ – hatten sie eine gelungene Persiflage auf aktuelle Themen an der Schule in petto. Den Wandel zur IGS stellten sie als Versuchskaninchen-Zeit dar, wobei ein Lehrer sogar ins Langohr-Kostüm schlüpfte. Mit Blick auf „Friday for Future“ wurde die Forderung nach „Feiern for Future“ laut. Und auch die extra eingeführten Ausweise an der JSS, die Zehntklässler berechtigen, das Schulgelände während der Schulzeit zu verlassen, wurden auf einem Plakat mit den Lettern „Keine Ausweiskontrolle“ ins Gedächtnis gerufen.

Nach der Entlassungsfeier in der Stadthalle hatten die Abgängerklassen außerhalb der Halle noch diverse Party-Lokalitäten vorbereitet – allerdings ohne Eltern. Das bewog zu der richtigen Annahme, dass der Spaß beim Feiern wohl größer ist, wenn die Erziehungsberechtigten nicht dabei sind.

von Michael Just