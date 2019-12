Hans-Peter Schmücker stellt bei Kreh-Hofmann-Widmer aus

„Geiz“ ist das Werk betitelt, das seit Kurzem in der Steuerberater- und Wirtschaftsprüfer-Kanzlei Kreh-Hofmann-Widmer in Babenhausen zu sehen ist. „Passt doch ganz gut hier her“, meint Künstler Hans-Peter Schmücker und schmunzelt.

Babenhausen/Münster – Der Münsterer spielt damit zwar auch auf die zwecks Optimierung ihrer Finanzen Beratung suchenden Klienten an, aber gemeint ist des Künstlers geizige Materialwahl: „Wenig Öl auf alter Pappe. “.

Der gewählte Titel der Ausstellung ist ebenfalls für das Umfeld zweideutig: „Zwischenbilanz“. Die zieht Schmücker, der im beruflichen Leben als Marktbereichsleiter der Sparkasse Dieburg ebenfalls mit Geld zu tun hat, allerdings für seine künstlerische Tätigkeit. Seit gut 20 Jahren malt und fotografiert er mit großer Leidenschaft – und breitem Spektrum. Deshalb nennt er sich auch selbst „Vielfaltspinsel“.

Von der Bandbreite – kleine und große Werke, Abstraktes, Porträts und Landschaftsmotive sowie unterschiedliche Techniken – profitieren in erster Linie die Kanzlei-Mitarbeiter, denen die Kunst an den ansonsten weißen Wänden eine schöne Abwechslung und Auszeit beschert. Denn man kann minutenlang vor den Werken stehen und immer wieder Neues entdecken. Das Ausrufezeichen mit weiblicher Silhouette, die windschiefe Hütte in der Landschaft oder das Durchschimmern älterer Werke, die Schmücker nicht mehr gefallen haben und er sie deshalb einfach übermalt hat. Und immer wieder sind es Worte (wie „Geiz“), Liedtexte oder Gedichtzeilen, die Schmücker inspiriert haben und sich in den Werken widderspiegeln.

„Kunst ist frei, Kunst ist unabhängig. Kunst soll suchend sein, manchmal rätselhaft. Das Rätselhafte macht die Kunst aus“, hat Schmücker bei der Vernissage gesagt. Eine Einladung, sich mit seinen Werken zu beschäftigen. Ziel müsse nicht sein, die Interpretation des Künstlers zu teilen oder den Impuls zu verstehen: „Es lebe die freie Kunst und die Freiheit.“

Ausstellung

„Zwischenbilanz“ ist bis Mitte März zu sehen: Im Riemen 34. Die Kanzlei hat bereits mehreren Künstlern als Ausstellungsraum gedient. Eine Anmeldung unter z 06073 72910 ist empfehlenswert. Wer Hans-Peter Schmücker dabei haben möchte: z 06071 630868. Infos: vielfaltspinsel.de.