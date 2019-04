Harpertshäuser Protestanten feiern Gottesdienst in renovierter Kirche

Mitte März hatte es Pfarrer Ulrich Möbus nur wünschen können, jetzt hat er Gewissheit. Wenn am kommenden Palmsonntag, 14. April, Christen traditionell an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnern, ziehen die Harpertshäuser Protestanten in ihre renovierte Kirche ein.

Harpertshausen – Feierlich werden der Kirchenvorstand und Pfarrer Möbus am Sonntag die gottesdienstlichen Gegenstände wie Altarkerze und Altarbibel nach fast acht Monaten wieder in das Gotteshaus tragen. Begonnen hatten die umfangreichen Sanierungs- und Renovierungsarbeiten in der 1866 erbauten Kirche bereits im Sommer vergangenen Jahres. Seinerzeit hatten die Verantwortlichen die Hoffnung, bereits an Weihnachten wieder einziehen und Gottesdienste feiern zu können. Doch die Renovierungsarbeiten dauerten viel länger als kalkuliert. Aber nun kann an einem symbolträchtigen Tag der erste Gottesdienst in der grundlegend sanierten Kirche gefeiert werden.

+ Unbeeindruckt von den Renovierungsarbeiten im Inneren ist das Storchennest wieder bezogen worden. © nkö/ p „Die Baumaßnahmen sind fast abgeschlossen. Sichtbar wird die Renovierung gleich, wenn man die Kirche betritt“, berichtet Pfarrer Möbus. Wände, Decke und Gestühl wurden neu gestrichen. So erstrahle die Kirche heller. Weniger sichtbare Maßnahmen betreffen die Elektrik, die Lüftung, die Heizung, aber auch die Orgel und den Glockenstuhl, dessen Treppen ertüchtigt wurde. Die Kosten belaufen sich auf fast 300 000 Euro, die zum einen von der Landeskirche getragen werden, zum anderen von der kleinen Harpertshäuser Kirchengemeinde. Die ist froh, dass viele schon eine Spende gemacht haben und auch das Denkmalamt einen Zuschuss gegeben hat. Ihnen allen dankt Möbus, genauso den Firmen, „die hervorragende Arbeiten unter der Leitung des Architekturbüros Kaffenberger geleistet haben“, wie den Vereinen, die in der Renovierungszeit als Herberge für Gottesdienste dienten. „Bei aller Arbeit im Zusammenhang der Renovierung“, meint Pfarrer Möbus, „dachte ich vor ein paar Tagen: Oh, ja, die Kirche ist richtig schön geworden. So hell. Und ich habe begonnen, mich auf den ersten Gottesdienst zu freuen.“

Der Gottesdienst am kommenden Sonntag beginnt um 10 Uhr. Anschließend sind alle Gäste zum Empfang eingeladen. Die Altheimer Protestanten feiern den Festgottesdienst mit. Es wird ein Fahrdienst durch das Pfarrbüro angeboten. Anmeldung unter Tel.: 06071 4969105.

