17 Hektar Wald sollen für Kiesabbau fallen

Das hat die Firma Kaspar Weiss vor: Die auf A befindlichen Anlagen und Lagerflächen sollen auf C (5,1 Hektar) verlegt werden, damit A abgebaggert werden kann. Auf B (2,1 Hektar) soll ein Absetzbecken angelegt werden. Im D-Bereich (6,6 Hektar) soll bis auf einen 20 Meter breiten Streifen in der Mitte – dort verläuft eine Pipeline – Sand und Kies abgebaut werden. Auf E (zwei Hektar) soll bis zum Rand der bestehenden Rahmenbetriebsplangrenze (weiß gestrichelte Linie) Sand und Kies abgebaut werden, später auch auf F (2,1 Hektar). Die Flächen B, C und F möchte das Unternehmen zusätzlich von der Stadt pachten. Zur Orientierung: Am unteren Bildrand verlauft die B26 nach Stockstadt, links am Rand ist der Haselsee zu sehen. Grafik: NKÖ/Stadt Babenhausen