Motorradfahrerin (24) bei Zusammenstoß mit Autos schwer verletzt

Bei einem Unfall in Babenhausen ist am Montagvormittag eine 24 Jahre alte Motorradfahrerin schwer verletzt worden.

Babenhausen - Am Montagvormittag ist eine 24 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Unfall in Babenhausen schwer verletzt worden. Sie verlor an der Kreuzung Schaafheimer Straße Ecke Darmstädter Straße die Kontrolle über ihre Maschine und kollidierte mit zwei an der Kreuzung abbiegenden Autos.

Motorradfahrerin stürzt nach Zusammenstoß – schwere Verletzungen am Bein

Beim Zusammenstoß stürzte die Frau und zog sich schwere Verletzungen im Beinbereich zu. Ein zufällig an der Unfallstelle vorbeifahrender Arzt konnte sofort Erste Hilfe leisten, bis der Rettungswagen eintraf.

Während der Unfallaufnahme kam es zu temporären Verkehrsbehinderungen auf der Kreuzung. Die Motorradfahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine Gesamtsumme von etwa 20.000 Euro.



red

