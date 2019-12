Jonas Lünzer lebt inmitten seiner Kunst

Jonas Lünzer lebt in seiner Kunst, links ein Foto vom Aschaffenburger Hafen, rechts eines seiner Gemälde.

Fotograf und Maler Jonas Lünzer schenkt seinem Heimatort Babenhausen in seinen Werken regelmäßig Beachtung. Jetzt stellt er seine Bilder aus.

Babenhausen - Das Haus von Jonas Lünzer gleicht einer Galerie. Das ist gewollt, im Wohnzimmer, im Flur und im Treppenaufgang, überall hängen Werke des rührigen Fotografen und Malers. Einige Skulpturen oder selbst gebaute originelle Möbelstücke vervollständigen die Wohnlandschaft, in der Lünzer auch lebt. Auch das Äußere des Hauses in einer Neubausiedlung in Babenhausen sticht hervor, neben den vielen weiß angestrichenen Neubauten bringt es Farbe für das Auge.

Nun hat Lünzer, der sich auch auf Hochzeitsfotografie spezialisiert hat, sein Haus für eine Ausstellung geöffnet. Die Besucher, die kommen, können sich teils klein- teils großformatige Fotos anschauen. Hauptsächliches Sujet des Fotografen, der sich die Fotografie autodidaktisch erschlossen hat, sind Landschaften. Diese können sehr unterschiedlich sein, sie reichen von Natur- bis hin zu Industrielandschaften. Der Hafen in Aschaffenburg hat ihn inspiriert, ebenso wie süddeutsche Seen, in denen sich auch mal blühende Obstbäume spiegeln.

Babenhausen: Jonas Lünzer ist Fotograf und Maler

Aber auch seinem Heimat-ort Babenhausen schenkt Lünzer regelmäßig Beachtung. Die Anlagen der alten Mühle in Harreshausen sind vertreten sowie Fotos des Schlosses, das Lünzer bei verschiedenen Gelegenheiten fotografieren konnte. Der Hexenturm ist ein beliebtes Motiv, Lünzer hat ihn von einem ungewöhnlichen Standort aus in Szene gesetzt. Eine gallische Feldwespe, die einem den Eindruck vermittelt, sie habe dem Fotografen Porträt gesessen, ist eher ein Zufallsprodukt. „Sie saß auf meinem Gartentisch, ich bin schnell gelaufen und habe die Kamera geholt, habe aber eher damit gerechnet, dass sie dann schon wieder weg ist“, erinnert sich Lünzer. Er hatte Glück, das Insekt saß noch an der gleichen Stelle.

Zahlreiche seiner Arbeiten konnte man auf Leinwand aufgezogen begutachten. In Fotobüchern hat Lünzer aber noch viel mehr Aufnahmen. Sie kann man sich dann auf Leinwand aufziehen lassen.

Lünzer hat die Kamera meist dabei. Ein Mohnfeld bekommt den besonderen Pfiff durch eine darüber thronende Wolkenlandschaft, die Skyline von Frankfurt durch einen Vogelschwarm, der die Wolkenkratzer fast verschwimmen lässt.

Lünzer malt auch, aber sein Hauptaugenmerk liegt auf der Fotografie. Am liebsten würde er aber noch in andere Felder vorstoßen: „Insgesamt geht es mir um Farbe, Form und Design“. An Ideen herrscht bei ihm kein Mangel, er hat bereits begonnen, besondere Häuser im Rhein-Main-Gebiet zu fotografieren, um dann später ein Buch daraus zu erstellen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. zba