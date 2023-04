Drei Menschen bei heftigem Unfall in Südhessen schwer verletzt

Blaulicht

Zwischen Babenhausen und Aschaffenburg kracht ein Audi in die Böschung. Der Fahrer und seine zwei Mitfahrerinnen werden schwer verletzt.

Babenhausen – Bei einem schweren Unfall auf der B26 sind am Ostermontag (10. April) drei Menschen schwer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, wie die Polizei am Abend berichtet.

Der 61-jährige Fahrer war gegen 15.15 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Dort verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Audi und krachte in die Böschung am Straßenrand. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

+ Bei einem heftigen Unfall in Südhessen werden drei Menschen schwer verletzt. © Armin Lerch/dpa

Unfall bei Babenhausen: Drei Menschen schwer verletzt

Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Auch seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 58 und 25 Jahren wurden laut Polizei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Klinken. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen waren neben den Feuerwehren aus Babenhausen, mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes, ein Rettungshelikopter, ein Abschleppunternehmen, sowie zwei Streifen der Polizeistation Dieburg im Einsatz. (spr)

Zuletzt sorgte eine Chaosfahrt durch den Kreis Darmstadt-Dieburg für Aufsehen. Ein 34-Jähriger verursachte einen schweren Unfall, die Polizei führte einen Atem-Alkohol-Test durch. Das Ergebnis: 4,01 Promille.

